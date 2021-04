Ana Gros prispevala 10 golov k lepi zmagi Bresta

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Začeli so se četrtfinalni obračuni v rokometni ligi prvakinj. CSKA Moskva, ki je v osmini finala izločil slovenske prvakinje iz Krima Mercatorja, je na prvi tekmi četrtfinala izgubil v Bukarešti pri slovenskima reprezentantkama Barbari Lazović in Elizabeth Omoregie. Podgoriška Budućnost je že doma proti Györu izgubila z enajstimi goli razlike, Brest Ane Gros pa je bil za deset golov boljši od Metza Tjaše Stanko. Povratne tekme četrtfinala bodo 10. in 11. aprila.