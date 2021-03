Krimovke po veliki drami zapuščajo Moskvo v solzah

Rokometašice Krima Mercatorja so zapravile lepo priložnost, da bi se uvrstile v četrtfinale lige prvakinj. V povratnem srečanju osmine finala so v Moskvi po napeti končnici izgubile proti CSKA z 21:27, zapravile prednost petih zadetkov s prve tekme (25:20) in izpadle iz Evrope. Bogati ruski klub jih je izločil s skupnim rezultatom 47:46.

CSKA Moskva : Krim Mercator 27:21 (14:11) /20:25/



// - rezultat prve tekme

Izbranke Uroša Bregarja so na prvem srečanju v Areni Stožice, ki so ga dobile s 25:20 (12:11), pokazale, da jim ruske ekipe zares ustrezajo. Favoriziranemu CSKA so se odlično zoperstavile, še posebej v obrambi, v kateri je piko na i dodala vso sezono odlična Jovana Risović. Vratarka Krima je ubranila kar 26 strelov na njena vrata, ob tem pa dodala zadetek v prazno mrežo. Z dobro igro v napadu so obrambo nadgradile razpoložene tigrice, s sedmimi zadetki Samara Da Silva Vieira, s šestimi Oceane Sercien Ugolin in s petimi Nataša Ljepoja.

Na povratni tekmi je bilo drugače, tam so slovenske prvakinje naletele na bolj jekleno obrambo Moskovčank. Največ preglavic sta Rusinjam v napadu povzročali Hrvatica Matea Pletikosić (7 zadetkov) in Brazilka Samara da Silva Vieira (6), a je na koncu Krimovkam za napredovanje zmanjkal le en zadetek. CSKA je zmagal s 27:21 (+6) in se uvrstil med najboljših osem klubov v ligi prvakinj, Bregarjeva četa pa je tako Evropi pomahala v slovo. Krimovke so dodaten udarec doživele v 46. minuti, ko je Oceane Sercien Ugolin dobila rdeč karton.

Da Silva: Utrujene smo, a ponosne Trener Krima Uroš Bregar je izpostavil, da je ponosen na svoje varovanke. Foto: Tamino Petelinšek/STA Uroš Bregar, trener Krima Mercatorja: "Odigrali smo dve tekmi na zelo visoki ravni in ponosen sem na svoje varovanke. Tekmice sodijo med najboljše ekipe, ki upravičeno merijo na naslov prvakinj. Ne glede na to smo jim pokazali zobe. Poznalo se je, da smo neizkušeni in naredili nekaj nepotrebnih napak. Imeli smo možnost za izenačenje, a tega nismo realizirali. V nadaljevanju smo bili enakovredni, se približali tekmicam, a to ni bilo dovolj za napredovanje." Samara Da Silva Vieira, rokometašica Krima Mercatorja: "Razočarane smo nad končnim rezultatom. Če bi realizirale več strelov v prvem polčasu, bi tekmicam vseskozi dihale za ovratnik. Rusinje so izkoristile vsak naš slabše odigran napad. Utrujene smo, a kljub bolečem porazu ponosne na to, kako smo zastopale klub v ligi prvakinj." Vir: STA