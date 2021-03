Krimovke po presenečenje proti ruskemu velikanu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Rokometašice Krima Mercatorja bodo danes ob 16. uri po treh tednih premora gostile ruski CSKA iz Moskve na prvi tekmi osmine finala lige prvakinj. Slovenke so prepričane, da lahko proti drugouvrščeni ekipi skupine B pripravijo presenečenje, zato se ne predajajo vnaprej.

Rokometašice CSKA so imele sicer v skupinskem delu po 14 tekmah drugi najboljši napad v ligi prvakinj, povprečno so dosegale 28,9 zadetka na tekmo z gol razliko +54. Ljubljančanke so s tekmo manj v povprečju na dvoboj dale 24,2 zadetka.

Krimovke so se na osmino finala pripravljale v domači dvorani ter na štiridnevnih pripravah v Podgorici. Poleg treningov so odigrale še prijateljsko tekmo proti Budućnosti.

Povratna tekma za med najboljših osem evropskih ekip bo v soboto, 13. marca, ob 16. uri v Moskvi.