Krimovke za slovo od skupinskega dela

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Že v sredo je bilo jasno, da načrtovane tekme z danskim Esbjergom ne bo, saj kljub prizadevanjem vodstva Krima Mercatorja nadomestnega termina za zaostalo tekmo ekipi nista našli. Obenem so s sedeža Evropske rokometne zveze (EHF) sporočili, da zaradi neodigranih tekem, ki jih ni mogoče pravočasno izvesti in katerih vzrok je pandemija novega koronavirusa, vsi klubi napredujejo v izločilne boje. Ob tem se je spremenil tudi sistem izločilnega dela v ligi prvakinj, sledili bodo boji po sistemu 1-8, 2-7, 3-6 in 4-5 z ekipami iz druge skupine.

Že pred današnjo tekmo v Tivoliju je jasno, da bo ljubljanska ekipa v svoji skupini A zasedla sedmo mesto. Šestouvrščeni Esbjerg ima pred zadnjim krogom tri točke prednosti, nemški Bietigheim pa zaostaja štiri točke. V osmini finala jo tako čakata obračuna z Györom ali CSKA Moskvo, končna odločitev o tem bo padla po njunem današnjem medsebojnem obračunu na Madžarskem. Trenutno ima CSKA točko prednosti pred petkratnimi zmagovalkami lige prvakinj iz Györa.

Ljubljančanke so sezono 2020/21 odprle ravno proti Norvežankam, ki so slavile s 27:26. Tokrat tekmice v Ljubljano prihajajo po seriji treh porazov, medtem ko so se tigrice pretekli konec tedna veselile zmage nad ruskim Rostovom z 28:27.