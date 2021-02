Noro: Krimovke šokirale ruskega velikana! #video

Ljubljanska ekipa se je v tej sezoni "specializirala" za obračune proti tekmicam iz ruskega Rostova na Donu. Njun prvi medsebojni dvoboj v Rusiji septembra lani se je končal z neodločenim izidom, na današnjem obračunu v dvorani Tivoli pa je Krim na kolena položil vodilno ekipo v skupini A in ji prizadejal drugi poraz v tej sezoni.

Najbolj pomembno je, da je ljubljanska ekipa po današnji zmagi znova v resnih kombinacijah za napredovanje na izločilne tekme, njen zaostanek za trenutno šestouvrščenim danskim Esbjergom znaša le točko.

Krimovke so sijajno odprle obračun v kultni dvorani pod Rožnikom. Z odlično igro v obrambi so povsem onemogočile izjemno kakovostne tekmice iz Rusije. Po neodločenem izidu 3:3 so z goloma Maje Svetik in Francozinje Oceane Sercien Ugolin v osmi minuti povedle s 5:3, pet minut kasneje pa je Brazilka Samara Da Silva Vieira poskrbela za prvo vodstvo za tri gole (9:6).

Krimovke so nevtralizirale zadnji napad Rusinj in se razveselile velike zmage:

Toooooo! Velika zmaga krimovk nad Rusinjami! Tekmo so dobile s rezultaton 28:27 in pokazale veliko borbenost! Bravo 🐯!!! #KrimovaDruzina Objavil/a RK Krim Mercator dne Sobota, 06. februar 2021

Švedski strokovnjak na ruski klopi Per Johansson je nemudoma zahteval minuto odmora, Ljubljančanke pa so tudi po njej kraljevale na igrišču in v 17. minuti po golu Svetikove iz (pol)nasprotnega napada povišale na 12:8.

V končnici prvega polčasa so malenkostno popustile, kar so tekmice izkoristile in prepolovile njihovo vodstvo (17:15).

Bregarjeve varovanke v prvi polovici drugega polčasa niso ponovile predstave iz prvega. Obramba je začela kazati prve razpoke, šepala je tudi igra v napadu. Vse to so Rusinje izkoristile in v 37. minuti izenačile izid (19:19), šest minut kasneje pa Ljubljančanke po dolgem času pahnile v zaostanek (21:22).

Po ljubljanski minuti odmora se razmerje na igrišču ni spremenilo, v 48. minuti je domača ekipa prvič na dvoboju zaostala za tri gole (21:24).

Foto: Grega Valančič/Sportida

A Ljubljančanke niso vrgle puške v koruzo, po golih Matee Pletikosić in Sercien Ugolinove so v 54. minuti tekmo postavile v začetno izhodišče (26:26), v prelomnih trenutkih dvoboja pa so zaigrale preudarno in učinkovito ter na kolena položile pretendentke za končno zmago v ligi prvakinj.

V končnici se je odvila prava srhljivka. V 59. minuti je Nizozemka Harma van Kreij najprej izenačila na 27:27, v zadnji minuti pa je v polnem sijaju zablestela vratarka Jovana Risović. Srbkinja je najprej ubranila strel ruske superzvezdnice Ane Vjahireva s sedmih metrov, Sercien Ugolinova je dvajset sekund pred koncem tekme zadela za 28:27, po ruski minuti odmora pa se je znova izkazala Risovićeva in zaustavila strel Rusinj s krilnega položaja za drugo zmago Krima v tej sezoni.

V ljubljanski ekipi je bila na današnji tekmi najbolj učinkovita Matea Pletikosić z devetimi goli, Maja Svetik in Oceane Sercien Ugolin sta dosegli po štiri zadetke.

Kaj so povedali po zmagi? "Znova smo dokazali, da nam igra Rusinj leži." Foto: Tamino Petelinšek/STA Uroš Bregar, trener Krima Mercatorja: "Znova smo dokazali, da nam igra Rusinj leži. Rostovu smo točko odščipnili že na gostovanju, tokrat je zmaga ostala doma. Začeli smo dobro in ob ugodnem rezultatu vršili pritisk na tekmice. Verjeli smo, da nam lahko uspe, kar je bilo ključno. V vratih je bila ponovno izjemna Risovićeva. Večino taktičnih zamisli smo uspeli realizirati. Veseli smo zmage." Jovana Risović, vratarka Krima Mercatorja: "Začeli smo odlično in kljub mladosti dokazali, da imamo veliko srce in karakter, da nikoli ne obupamo. Ponosna sem na ekipo. Taktično smo se odlično pripravili in to smo dokazali tudi na igrišču. Zasluženo smo zmagali."