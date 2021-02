Pred Krimom težak ruski izziv, vrača se Lekićeva

Rostov-Don ima odigranih le devet tekem, a je s 15 točkami na vrhu skupine. Sledi mu Metz, ki ima ob dveh tekmah več točko manj. A Ljubljančanke bolj pogledujejo proti spodnjemu delu lestvice, kjer so šestouvrščeni Esbjerg z osmimi točkami z 11 tekem, sedmouvrščeni Krim s petimi točkami prav tako z 11 tekem in osmouvrščeni Bietigheim s tremi točkami z desetih tekem. Vsaka ekipa v prvem delu sicer igra po 14 tekem.

Optimizem v ljubljanskem taboru lahko gradijo na prvi medsebojni tekmi z Rusinjami, saj so v gosteh igrali neodločeno 23:23. Takrat je bila pri domači ekipi neustavljiva desna zunanja igralka Ana Vjahireva, ki bo tudi tokrat eno glavnih orožij tekmic. V Krimovi vrsti se je takrat izvrstno znašla Samara Da Silva Vieira, ki je prispevala devet golov.

"Prihaja vodilna ekipa. Nanjo smo že osredotočeni, današnji trening smo posvetili obrambi, verjamemo pa, da bomo v soboto pokazali dobro igro," je na spletni novinarski konferenci dejal trener Krima Uroš Bregar, ki bo imel na voljo vse igralke razen Nine Žabjek, ki jo zaradi poškodbe komolca najbrž čaka daljša odsotnost.

"Razigrati vso ekipo"

Krimov strateg je glede ruske ekipe poudaril, da je z menjavo trenerja prišlo do nekaterih novosti v igri tekmic, a opozoril, da bo še vedno treba paziti na "motor ekipe" Vjahirevo in celotno zunanjo linijo.

Uroš Bregar se zaveda moči ruske ekipe. Foto: Grega Valančič/Sportida

Mateja Pletikosić, ki je tako kot Oceane Sercien Ugolin in Harma van Kreij podaljšala sodelovanje s Krimom tudi za prihodnjo (zelo ambiciozno) sezono, je opozorila, da bodo gostje zelo motivirane. "Moramo biti osredotočene, gledati proti golu, si pripraviti čim več priložnosti. Igrati moramo na krila, na krožno napadalko, razigrati moramo vso ekipo, potem lahko računamo na uspeh," je dejala Pletikosićeva.

Krim po Rostov-Donu - tekmo, ki bo izjemoma v ljubljanskem Tivoliju, bosta sodili Črnogorki Jelena Mitrović in Anđelina Kazanegra - čakata še domač obračun z Esbjergom, ki bi moral biti že v 3. krogu, in gostovanje pri Kristiansandu prihodnjo soboto. Točke na vseh tekmah so nujne za preboj v drugi del tekmovanja, ki je bil cilj pred sezono. "Verjamemo, da nam to lahko uspe," je dodal Bregar.

V prihodnji sezoni prihajajo povratnice

Ne glede na to, kako se bo letošnja sezona razpletla, pa bo imel Bregar v prihodnji na voljo precej močnejšo ekipo. Kot je znano, se vračata Dragana Cvijić in Tjaša Stanko, iz Budućnosti prihaja brazilska vratarka Barbara Arenhart, na novinarski konferenci pa so potrdili tudi prihod nekdanje ljubljenke Krimovih navijačev Andree Lekić.

"Pred desetimi leti smo se dogovorili, da se vrnem. Zdaj smo to obljubo izpolnili. Zelo se veselim. V Ljubljani se počutim kot doma, evropsko kariero sem začela začela pri Krimu, ki ima znova visoke cilje," je v zelo spodobni slovenščini prisotne nagovorila srbska reprezentantka.

Foto: Grega Valančič/Sportida

Ta je tako nova v nizu zvenečih okrepitev ekipe, ki si želi ob 20-letnici prvega evropskega naslova znova poseči na rokometni Olimp, kjer je bila v letih 2001 in 2003. "Zagotovo nas zanima evropski naslov v kratkoročni prihodnosti," je poudaril Bregar, direktorica Deja Ivanović pa je dodala, da bodo v prihodnji sezoni zagotovo merili na zaključni turnir. Do tega naj bi prišli tudi s pomočjo še nekaterih okrepitev, v klubu namreč nekaj vrzeli vidijo še na krilnih in katerem od zunanjih položajev.