Z zvenečimi imeni počasi, a vztrajno na pota stare slave

Za rokometašicami Krima Mercatorja je zelo posebna in hkrati tudi uspešna sezona v ligi prvakinj. Krimovke so na koncu le za gol zaostale za veliko uvrstitvijo med najboljših osem ekip v Evropi, kljub manjšemu razočaranju pa v klubu 25-kratnih slovenskih prvakinj z optimizmom zrejo proti novi sezoni, v kateri bo barve Krima zastopalo nekaj velikih rokometnih imen.

12. maja 2001 je Krim Mercator stopil na prestol Evrope, dvajset let kasneje pa se klub po hudih finančnih težavah skozi leta znova počasi, a zanesljivo vrača na zemljevid največjih rokometnih klubov v Evropi. Krimovke so v aktualni sezoni v osmini finala lige prvakinj le za gol zaostale za velikim presenečenjem in izločitvijo velikega CSKA iz lige prvakinj. Kljub nekoliko grenkemu priokusu so v taboru dvakratnih evropskih prvakinj s sezono zadovoljni.

Krimu je le gol zmanjkal do uvrstitve v četrtfinale lige prvakinj. Foto: Vid Ponikvar

"Sezona je bila zelo zanimiva. Vsekakor bi jo označil za uspešno, bomo pa ta en gol proti CSKA ocenjevali šele na koncu lige prvakinj, ko bomo videli, kako se bodo stvari razpletle. Naredili smo odlične temelje, da bomo v prihodnje še bolj uspešni. V naslednji sezoni bo prvi cilj četrtfinale, potem pa naprej," je po koncu evropskega dela sezone dejal predsednik Krima Iztok Verdnik.

Bregar podaljšal sodelovanje

Uroš Bregar je podaljšal sodelovanje s krimovkami. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Podobno razmišlja tudi trener krimovk Uroš Bregar, ki je s klubom podaljšal sodelovanje vsaj še za eno sezono. "Za nami je res zelo specifična sezona, glede na to, da smo šli na prvo tekmo brez pripravljalnih obračunov. Zdaj je glava nekoliko bolj hladna, strnil sem misli po tej zadnji tekmi v Rusiji. Skoraj vse igralke so bile prvič v takšni vlogi in prav vse napredovale, z njihovim delom sem zelo zadovoljen. Zmanjkal nam je en gol, lahko bi iskal razloge za to, a to je šport. Vso sezono so nas pestile nekatere zdravstvene težave. Na koncu je bila ekipa nekoliko bolj zdesetkana, a to je realnost. Vso sezono smo rasli in na koncu sem res nekoliko razočaran, a gremo naprej. Verjamem, da smo postavili dobre temelje ter da bo Krim še večji in močnejši v prihodnji sezoni," je prepričan Bregar, ki bo v prihodnji sezoni računal na številna nova imena.

Večkratne državne prvakinje bodo namreč v prihodnji sezoni okrepila tri znana imena svetovnega rokometa. To so Katarina Krpež Šlezak, Allison Pineau in Sanja Radosavljević. Po porodniški odsotnosti se vrača tudi Alja Varagić. V klubu med drugim ostajajo Nataša Ljepoja, Nina Žabjek, Jovana Risović, Valentina Klemenčič in Maja Svetik, od Krimovega dresa pa se med drugim poslavljata Samara Vieira in Branka Konatar.

Kdo so novi obrazi Krima? Allison Pineau je bila že v sezoni 2014/15 za kratek čas članica Krima, poleg izjemne klubske kariere je v reprezentančnem dresu osvojila srebrno olimpijsko medaljo, dve srebrni in eno zlato medaljo na svetovnih prvenstvih ter bronasto medaljo na EP. Izkušeno 31-letno Francozinjo krasi izjemna obrambna igra, v napadu se lahko giba med položajema leve ali srednje zunanje igralke. V bogati klubski karieri je zastopala barve Metza, Vardarja, Bresta, Pariza, Budućnosti in Krima. V tej sezoni velja za glavno nosilko igre kluba iz Podgorice. Allison Pineau je v preteklosti že branila barve Krima. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Sanja Radosavljević je leva krilna igralka in izjemno pomemben člen srbske reprezentance, kar je med drugim dokazala tudi z dobrimi igrami na preteklem evropskem prvenstvu. V dresu z državnim grbom je na 77 tekmah dosegla 219 zadetkov. Zadnjih pet sezon je igrala v močni madžarski ligi, kjer je branila barve kluba Váci NKSE. Katarina Krpež Šlezak je blestela v reprezentančnem dresu na evropskem prvenstvu na Danskem. Samo proti Nizozemkam je dosegla deset zadetkov. Kapetanka izbrane vrste Ljubomira Obradovića je z izjemnimi predstavami in doseženimi zadetki v vrhu srbske reprezentance. Na 146 tekmah je vknjižila 403 gole. V žepu ima reprezentančno srebro s SP leta 2013, zlato z mediteranskih iger ter naziv najboljše strelke EP 2018. Istega leta je postala tudi najboljša rokometašica Srbije.

Deja Ivanović: Vemo, da je potreben čas

"Iskali smo nove igralke za položaje, kjer smo najbolj oslabljeni. Desno krilo Katarina Krpež Šlezak je kapetanka srbske reprezentance, hkrati je najboljša strelka madžarske lige, levo krilo Sanja Radosavljević k nam prihaja iz madžarske lige, Allison Pineau pa je že nosila Krimov dres in bo s svojimi uspehi lahko jeziček na tehtnici za dobre rezultate, v tej sezoni prikazuje odlične igre za Budućnost. Veseli nas tudi dejstvo, da je Alja Varagić že začela individualne treninge," je sestavo kluba za prihodnjo sezono predstavila športna direktorica kluba Deja Ivanović.

"Želimo si poseči po najvišjih mestih, ekipa bo izjemno spremenjena. A časi so nepredvidljivi, ostajamo na tleh, najprej četrtfinale, potem pa naprej," z optimizmom proti prihodnosti zre Deja Ivanović. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

"Gradnjo ekipe za prihodnjo sezono smo v tej sezoni začeli že decembra, ne skrivamo pa naših ambicij, ki sovpadajo z 20-letnico našega evropskega uspeha. Vemo, da je potreben čas, da se stvari ne da delati na hitro, konkurenca v Evropi je izjemno močna, a ambiciozno gledamo v prihodnjo sezono. Ekipo smo sestavili tudi v skladu s tem, da smo vanjo uvrstili igralke, ki karakterno ustrezajo klubu. Zavedam se, da so vzponi in padci del kluba, četrtfinale je naša prva stopnička. Želimo si poseči po najvišjih mestih, ekipa bo izjemno spremenjena. A časi so nepredvidljivi, ostajamo na tleh, najprej četrtfinale, potem pa naprej," z optimizmom proti prihodnosti zre Ivanovićeva.

V ekipi slovenskih prvakinj bodo na poseben način obeležili tudi 20 let od osvojitve lige prvakinj. V čast posebnemu jubileju v klubu pripravljajo slavnostno prireditev, ki bo sovpadala s pričetkom nove sezone, z današnjim dnem pa je luč sveta zagledal tudi virtualni muzej, na kateri so na spletni strani zbrani vsi mejniki, tekme in spomini zlate sezone 2000/01.

