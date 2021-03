Slovenske rokometašice z Islandkami za nastop na SP v Španiji

"Žreb nam je namenil zanimive tekmice. Islandke v zadnjih letih resda niso nastopale na največjih tekmovanjih, a so se minuli konec tedna izkazale na turnirju v Skopju. Po domači tekmi nas bo čakala dolga in zahtevna pot na sever Evrope, a naš cilj je jasen - še šestič zaporedoma želimo nastopiti na največjem tekmovanju," je žreb pokomentiral Uroš Bregar.

Islandke boljše od Makedonije, Grčije in Litve

Islandke so si dvoboja za 10 evropskih vozovnic na svetovno prvenstvo zagotovile minuli konec tedna, ko so se na turnirju v Skopju uspešno prebile skozi prvo kvalifikacijsko sito. Uvodoma so s 17:24 klonile proti gostiteljicam iz Severne Makedonije, v soboto nato suvereno opravile z Grčijo (31:19), prepričljivo predstavo pa prikazale tudi v nedeljo, ko so na tekmi za biti ali ne biti ugnale Litovke (33:23).

Reprezentanca Islandije je doslej trikrat nastopila na največjih tekmovanjih. Na dveh evropskih prvenstvih (2010 in 2012) je zasedla predzadnje, 15. mesto, med svetovno smetano pa se ji je uspelo prebiti le leta 2011 (12. mesto).

Slovenke želijo še šestič na SP

Na drugi strani si, kot so sporočili z Rokometne zveze Slovenije, Slovenke želijo tretje zaporedne in skupno šeste uvrstitve na svetovno prvenstvo. Leta 1997 so na zanje premiernem mundialu osvojile 18. mesto. Del slednjega so bile še v letih 2001 (Italija, 9. mesto), 2003 (Hrvaška, 8. mesto), 2005 (Rusija, 14. mesto), 2017 (Nemčija, 14. mesto) in 2019 (Japonska, 19. mesto). Pod Bregarjevim vodstvom se sicer slovenska izbrana vrsta v zadnjih letih redno uvršča na sklepne turnirje. Nastop v Španiji bi bil šesti zaporedni.

Na letošnje svetovno prvenstvo, ki bo med 1. in 19. decembrom v Barceloni, Granollersu, Tarragoni, Lleidi, Castellonu de la Plani in Badaloni, so se poleg gostiteljice Španije prebile tudi Nizozemska, branilka naslova z zaključnega turnirja na Japonskem 2019, ter Norveška, Francija, Hrvaška in Danska, štiri najboljše reprezentance z lanskega evropskega prvenstva na Danskem.

Drugi kvalifikacijski pari so: Turčija - Rusija, Češka - Švica, Slovaška - Srbija, Ukrajina - Švedska, Avstrija - Poljska, Madžarska - Italija, Romunija - Severna Makedonija, Portugalska - Nemčija in Črna gora - Belorusija.

V četrtek še žreb parov kvalifikcij za Euro

V četrtek, 25. marca, bo ob 11. uri v avstrijski prestolnici še žreb kvalifikacij za žensko evropsko prvenstvo, ki bo leta 2022 v Sloveniji, Makedoniji in Črni gori. Na njem bo prvič v zgodovini ženskega EP namesto dosedanjih 16 nastopilo 24 reprezentanc.

Vse tri gostiteljice zaključnega turnirja so poleg Norveške, nosilke zlatega odličja z lanskega evropskega prvenstva na Danskem, že zagotovile nastop na turnirju, ki bo na sporedu med 4. in 20. novembrom 2022.

Slovenija bo gostila dve skupini prvega dela v Celju in Ljubljani, drugi dve pa bosta v Podgorici in Skopju. Ljubljanske Stožice in dvorana Boris Trajkovski v Skopju bosta prizorišči glavnega dela turnirja, v slovenski prestolnici pa bosta na sporedu tudi obe polfinalni tekmi ter dvoboja za prvo in tretje mesto.

