Svetovne prvakinje tudi v drugo boljše od slovenskih rokometašic

Slovenska ženska rokometna reprezentanca je v nekaj dneh odigrala dve prijateljski tekmi z Nizozemsko v sklopu priprav na kvalifikacije za svetovno prvenstvo. Tako kot v petek so bile svetovne prvakinje v Den Boschu boljše in zmagale s 30:28 (12:15).

Slovenke - manjkali sta Tjaša Stanko (lažja poškodba) in Nataša Ljepoja (težave z očesom) - so odlično odigrale prvi polčas, v katerem so imele večkrat tudi štiri zadetke prednosti, v nadaljevanju pa so priložnosti dobile igralke s klopi, tako da so Nizozemke vendarle stopile v ospredje in si priigrale zmago.

Za izbranke slovenskega selektorja Uroša Bregarja je bil to zadnji preizkus pred kvalifikacijami za SP, ki sledijo v drugi polovici aprila. Tekmice bodo slovenska dekleta dobila v torek.

Prvo tekmo v petek so svetovne prvakinje z Japonske 2020 dobile s 35:27.

