Uroš Bregar ima že novo službo

Bregar je pred dnevi razburkal slovensko rokometno javnost, ko je brez opozoril odšel s klopi ženske rokometne reprezentance. Še bolj je bilo vse skupaj čudno, da se je to zgodilo le slaba dva tedna pred odločilnima tekmama za nastop na svetovnem prvenstvu proti Islandiji.

"Nad potezo selektorja smo bili na RZS izjemno presenečeni, saj je prišla v zelo občutljivem trenutku, pred zelo pomembnima kvalifikacijskima tekmama. O korektnosti te odločitve niti nima smisla izgubljati besed. Razšli se bomo v skladu s pogodbo in bomo v najkrajšem možnem času našli rešitev na trenerskem stolčku, ki bo slovensko reprezentanco popeljala ne samo na letošnje svetovno prvenstvo ter na domače evropsko prvenstvo 2022, temveč v cel olimpijski ciklus do olimpijskih iger 2024," je takrat povedal predsednik RZS Franjo Bobinac.

Bregar bo v prihodnje pri Krimu sodeloval s petimi Srbkinjami. Poleg Jovane Risović, ki je že del ekipe, v Ljubljano prihajajo še Andrea Lekić, Dragana Cvijić, Katarina Krpež Šlezak in Sanja Radosavljević. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Čas za spremembe

Pri RZS so že takrat namignili, da se bo Bregar preselil na klop Srbije in to se je danes tudi zares zgodilo. "Mislim, da je napočil čas za spremembe, za neko novo energijo, ki jo potrebujemo tako jaz kot igralci. Razlogi za sprejem ponudbe Srbije so prevladali. Verjamem, da lahko skupaj naredimo odličen rezultat," je dejal Bregar, ki bo na novem delovnem mestu debitiral že v sredini aprila. Srbkinje se bodo za nastop na svetovnem prvenstvu pomerile s Slovaško. Tekmi bosta 17. in 21. aprila.

Medtem so novega selektorja dobile tudi Slovenke. V prihodnje jih bo vodil Črnogoec Dragan Adžić, ki je Čnogorke leta 2012 popeljal do olimpijskega srebra, kasneje pa še do naslova evropskih prvakinj. Navduševal je tudi na klopu Budućnosti, s katero se je naslov v ligi prvakinj veselil leta 2012 in 2015.

