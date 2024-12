Uroš Bregar ni več srbski selektor

Slovenski rokometni strokovnjak Uroš Bregar ni več selektor ženske srbske reprezentance. Nekdanji slovenski selektor se je s Srbi razšel po novem neuspehu na evropskem prvenstvu, na katerem so njegove izbranke izgubile vse tri tekme, in sicer proti Črni gori, Češki in Romuniji, ter med 24 reprezentancami zasedle 21. mesto.