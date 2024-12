Zagreniti življenje favoriziranim Nizozemkam

Izbranke selektorja Dragana Adžića so v prvem delu prvenstva stare celine navdušile širšo evropsko javnost. Z izredno energijo in bojevitostjo so se prebile med najboljših 12, kar so pred odhodom v Innsbruck upali napovedati le redki. Na Tirolskem je slovenska vrsta pričakovano klonila proti najuspešnejši reprezentanci zadnjih let Norveški (26:33), zatem pa pokazala zobe. Najprej je premagala Slovakinje s 37:24, na odločilni tekmi v olimpijski dvorani v Innsbrucku pa še Avstrijke s 25:24.

Drugo mesto v skupini E je novi generaciji slovenskih rokometašic prineslo štiri dodatne tekme. V glavni dunajski mestni dvorani, kjer so danes prvič tudi trenirale, se bodo v četrtek ob 18. uri najprej pomerile z Nizozemsko. V soboto jih čaka tekma s sogostiteljicami letošnjega tekmovanja Švicarkami, v ponedeljek jim bodo nasproti stale Danke, v sredo pa še Nemke.

Verjamejo, da bodo to energijo prenesle na Dunaj

"V Innsbrucku smo pokazale, da ima naša ekipa poseben čar, ki nas združuje in povezuje. Na vsaki tekmi skušamo prikazati največ, česar smo sposobne, in se vzpodbujamo. Verjamem, da smo to izjemno energijo prenesle tudi na Dunaj in da bomo tudi tukaj uživale v vsakem trenutku tekem," je pred nadaljevanjem nastopov dejala Erin Novak.

Erin Novak verjame, da bodo energijo iz Innsbrucka prenesle tudi na Dunaj. Foto: RZS Nizozemke so na Dunaj prav tako pripotovale iz Innsbrucka, kjer so v skupini F s tremi zmagami osvojile prvo mesto. Uvodoma so imele veliko dela z Islandkami (27:25), nato pa zanesljivo opravile z Nemčijo (29:22) in Ukrajino (43:23).

"Nizozemska je dobra ekipa s številnimi odličnimi posameznicami. Najpomembneje bo, da bomo še naprej osredotočeni nase in na igro. Še naprej se bo treba boriti v obrambi, pokazati, da smo močne in znamo strniti vrste. Iz tega lahko potem na drugi strani igrišča dosegamo lahke zadetke in tako skušamo ustvariti razliko," pa je prve nasprotnice v drugem delu prvenstva ocenila 22-letna leva zunanja rokometašica.

Tjaša Stanko je trenutno najboljša strelka EP. Foto: Guliverimage

Stanko trenutno najboljša strelka EP

Medtem ko ima Slovenija v svojih vrstah trenutno najboljšo strelko evropskega prvenstva, Tjašo Stanko s 24 zadetki, je bil v nizozemski reprezentanci krog strelk na prvih treh tekmah veliko bolj razširjen. Desna zunanja igralka Dione Housheer je ob 50-odstotnem izkoristku dosegla 12 golov, še šest pa jih je dodalo vsaj po devet.

"Nizozemska je ena najboljših reprezentanc na svetu, ki jo odlikuje hitra igra. Največja poudarka bosta morala biti na hitrem vračanju v obrambo in organizaciji napada. Samo s tem jim lahko takšno igro preprečimo," je kratek recept za uspeh pred dvobojem predstavnikom medijev zaupal pomočnik selektorja Adžića Jan Žbogar.

Drugi del, skupina II (Dunaj, Avstrija) 1. krog, četrtek, 5. december, ob 18.00:

NIZOZEMSKA – SLOVENIJA 2. krog, sobota, 7. december, ob 15.30:

SLOVENIJA – ŠVICA 3. krog, ponedeljek, 9. december, ob 20.30:

DANSKA – SLOVENIJA 4. krog, sreda, 11. december, ob 15.30:

SLOVENIJA – NEMČIJA

