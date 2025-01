Uroš Bregar dobil naslednika

Ekipo je do decembra lani vodil slovenski strokovnjak Uroš Bregar. Ta je moral oditi po neuspehu na zadnjem evropskem prvenstvu, na katerem so njegove izbranke v novembru in decembru izgubile vse tri tekme, in sicer proti Črni gori, Češki in Romuniji, ter med 24 reprezentancami zasedle 21. mesto.

Prvi izziv za srbsko reprezentanco in selektorja, ki lahko gradi na vrhunskih rokometašicah, kot sta Andrea Lekić in Dragana Cvijić, bosta že omenjena aprilska kvalifikacijska obračuna s Slovenijo, ki zmagovalca konec leta vodi na svetovno prvenstvo v Nemčiji in na Nizozemskem.

Izkušeni Dahl je nazadnje vodil izbrano vrsto Češke, pred tem pa tudi Italijo, Norveško in številne ekipe doma in v tujini.

