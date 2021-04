Novi slovenski selektor Dragan Adžić je le nekaj dni zatem, ko je postal selektor Slovenije, pošteno zavihati rokave, danes pa je že objavil seznam reprezentantk, ki bodo Slovenijo v prihodnjih dneh poskušale popeljati na letošnje svetovno prvenstvo, ki ga bo gostila Španija. Na seznamu 51-letnega črnogorskega strokovnjaka ni nobenih večjih sprememb v primerjavi z igralskim naborom zdaj že nekdanjega selektorja Uroša Bregarja. Na seznamu so vse nosilke igre iz preteklih let, Adžić pa je v delo vključil tudi najboljše posameznice letnika 2002 in 2003. Slovenke se bodo v boju za svetovno prvenstvo dvakrat pomerile z Islandijo, prvič 17. aprila v Ljubljani, povratna tekma pa bo 21. aprila v Hafnarfjordurju.

"Izjemno sem motiviran za to delo, za novo poglavje. Verjamem v to ekipo in v dekleta, ki so prihodnost slovenskega rokometa. Že na prvem srečanju bomo lahko pozornost namenili tudi nekaterim najbolj perspektivnim rokometašicam mladinske reprezentance, ki jih naslednji dve veliki tekmovanji čakata v Sloveniji. Vse to bomo počeli z namenom, da bi nanje lahko resno računali ob koncu olimpijskega ciklusa, ki je pred nami, in obenem zato, da pripravimo bazo za v prihodnje, da bo ta konkurenčna na evropski sceni," optimistično v prihodnost zre Črnogorec.

Seznam slovenske reprezentance za tekmi z Islandijo:



Vratarke: Branka Zec (Waiblingen), Amra Pandžić (Kastamonu Belediyesi), Maja Vojnović (Krim Mercator) in Karin Kuralt (Zagorje);



Krilne igralke: Ema Abina, Maja Svetik, Tija Gomilar Zickero (vse Krim Mercator), Živa Čopi (Krka) in Manca Kogovšek (Litija);



Zunanje igralke: Elizabeth Omoregie, Barbara Lazović (obe Bukarešta), Ana Gros (Brest), Nina Zulić (Kastamonu Belediyesi), Tjaša Stanko (Metz), Erin Novak, Ana Abina (obe Krka), Nuša Fegic, Nina Kovšca (obe Mlinotest Ajdovščina);



Krožne napadalke: Valentina Tina Klemenčič, Nataša Ljepoja, Manca Jurič (vse Krim Mercator), Aneja Beganović (Podravka Vegeta) in Teja Ferfolja (Mlinotest Ajdovščina).

Najprej uvrstitev na SP

Slovenske rokometašice bodo priprave za kvalifikacijski tekmi z Islandkami začele v ponedeljek. "Čakata nas težki tekmi z Islandijo, ki je vedno zahteven tekmec. Na zadnji tekmi je Slovenija z Islandijo remizirala, tako da ne bo lahko. Potrebujemo dobro energijo in pripravo in da uspešno preskočimo to prvo oviro. Slovenski ženski rokomet ima velik potencial, že po enem razgovoru z vodstvom Rokometne zveze Slovenije me je zanimalo to delo. Nekatera dekleta že dobro poznam, saj Krim in Budućnost pogosto trenirata skupaj. Vem, da so ta dekleta sposobna veliko več, kot kažejo trenutni rezultati," je prepričan Adžić.

Desna roka novega slovenskega selektorja bo vsaj v prvem ciklu selektor mladink Gašper Kovač. "Da si bom sestavil svoj strokovni štab, bom potreboval še nekaj časa. Želja mi je, da delam z ljudmi iz Slovenije, saj cenim in spoštujem ljudi, ki delajo v slovenskem rokometu. Vsaj v tem prvem delu bo moj pomočnik selektor mladinske izbrane vrste Gašper Kovač, Grega Karpan, ki je bil do zdaj zadolžen za analizo, bo tokrat prevzel še vodenje vratark. Od novih bo tu Marko Mrak, s katerim sem sodeloval že pri Budućnosti, in je eden od najboljših kondicijskih trenerjev v ženskem rokometu, ne le v Sloveniji, ampak tudi v Evropi," je nekaj sprememb v strokovnem štabu predstavil nekdanji trener Budućnosti, ki ne skriva visokih ciljev.

Z Bregarjem dobro sodelujeta

"Do prihodnjega leta, ko bo evropsko prvenstvo v Sloveniji, želimo biti na najvišji ravni in se pripraviti tudi na olimpijske kvalifikacije za leto 2024," je odločen Adžić. Foto: Sportida Velik poudarek želi Adžić dati veliki bazi mlajših igralk, kratkoročno pa je osredotočen le na tekmi z Islandijo. "Potem se želim osredotočiti na to, da povišamo konkurenčnost te ekipe, temelje je odlično postavil že Bregar. Narediti moramo korak naprej, da to postane stabilna ekipa, ki lahko iz tekme v tekmo postane boljša. Do prihodnjega leta, ko bo evropsko prvenstvo v Sloveniji, želimo biti na najvišji ravni in se pripraviti tudi na olimpijske kvalifikacije za leto 2024," je odločen Adžić, ki mu je nekaj napotkov ob slovesu s selektorskega mesta zaupal tudi zdajšnji selektor Srbije Bregar.

"Uroš je moj dober prijatelj, že pred mojim prihodom sva bila ves čas v stiku. Že do zdaj mi je ogromno pomagal z informacijami in tudi zdaj ne bo nič drugače, saj je še vedno trener Krima in bova še veliko sodelovala. Želim mu, da vrne Krim v vrh evropskega rokometa in da mu uspejo vsi načrti. Želim si sodelovanja tako z vodilnimi pri mlajših kategorijah reprezentanc kot s tistimi, ki so glavni v klubih v slovenski ligi," je jasen Adžić.

Vrnitev odpisanih in Veselin Vujović

Kot je še povedal, se je v kratkem obdobju na slovenski klopi že pogovarjal o vrnitvah Tamare Mavsar, Polone Barič, Alje Varagić in Neli Irman, za katero je po njegovih besedah vrnitev na igrišča zaradi osebnih razlogov najmanj mogoča. "Verjamem, da bo naša ekipa vse močnejša, vrata so odprta vsem igralkam, ki lahko pripomorejo k dobremu rezultatu. Tudi najboljše posameznice v reprezentanci še niso dosegle svojega vrha, še vedno obstaja prostor za napredek, kar me veseli, in verjamem, da bomo lahko še izboljšali najboljše rezultate slovenske izbrane vrste," je prepričan nekdanji trener Črne gore, ki je pod njegovim vodstvom med drugim leta 2012 osvojila srebrno kolajno na poletnih olimpijskih igrah v Londonu.

"Vse, kar sem osvojil, ni bil moj prvotni cilj. Vedno si želim le opraviti svoj maksimum, enako zahtevam tudi od svojih igralk. Zagotovo vidim ta dekleta na visokih mestih, a vse to bo posledica našega dobrega dela, pozitivne energije in dobrega timskega duha," je razloge za uspeh razkril Črnogorec, ki je v zadnjem času večkrat slišal vzporednice med dosežki Veselina Vujovića na slovenski klopi in njegovim prihodom v žensko reprezentanco.

"Dosežki slovenske moške reprezentance pred prihodom Veselina Vujovića in ženske izbrane vrste so na povsem drugačni ravni. Izjemno cenim Veselina, njegovo karizmo in vse, kar je dosegel v svoji karieri. Zagotovo imava podoben temperament in zahteve od igralcev. Le ena je pot do uspeha in zahtevnost do igralcev oziroma igralk je zagotovo del tega. Potrebnega pa je tudi veliko razumevanja in spoštovanja, da lahko potem ekipa raste," je še prepričan Adžić.

