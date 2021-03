Ples kroglic določil kvalifikacijske skupine za EP 2022, ki bo tudi v Sloveniji

Slovenija bo drugo leto skupaj s Črno goro in Severno Makedonijo gostila evropsko prvenstvo v ženskem rokometu, v avstrijski prestolnici pa so danes opravili žreb kvalifikacij za nastop na turnirju, ki bo med 4. in 20. novembrom 2022.

V skupini 1 bodo nastopile Rusija, Poljska, Švica in Litva, v skupini 2 Danska, Romunija, Avstrija in zmagovalka predkvalifikacijske skupine 3, v skupini 3 Nizozemska, Nemčija, Belorusija in zmagovalka predkvalifikacijske skupine 2, v skupini 4 Francija, Hrvaška, Češka in Ukrajina, v skupini 5 Španija, Madžarska, Slovaška in zmagovalka predkvalifikacijske skupine 1, v skupini 6 pa Švedska, Srbija, Islandija in Turčija.

Pot v Slovenijo, Severno Makedonijo in Črno goro si bodo zagotovile po dve najboljši izbrani vrsti iz vseh šestih kvalifikacijskih skupin in še štiri najboljše tretjeuvrščene reprezentance. Kvalifikacijski cikel se bo začel oktobra letos, končal pa aprila drugo leto.

Na zaključni turnir so se že uvrstile vse tri gostiteljice in Norvežanke, ki so osvojile zlato kolajno na lanskem evropskem prvenstvu na Danskem.

Slovenija bo med evropskim prvenstvom gostila dve skupini prvega dela v Celju in Ljubljani, drugi dve pa bosta v Podgorici in Skopju. Ljubljanske Stožice in dvorana Boris Trajkovski v Skopju bosta prizorišči glavnega dela turnirja, v slovenski prestolnici bodo na sporedu tudi obe polfinalni tekmi ter obračuna za prvo in tretje mesto.

Preberite še: