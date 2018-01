Hrvati razbili Srbe, a izgubili zvezdnika

Evropsko prvenstvo 2018, skupinski del (1. krog)

Na Hrvaškem se je začelo evropsko rokometno prvenstvo. V Splitu so Hrvati v težko pričakovanem dvoboju brez težav odpravili Srbe (32:22), a gostitelji ne bodo zadovoljni, saj so ob koncu derbija izgubili Domagoja Duvnjaka. Zvezdnik Kiela si je poškodoval mečno mišico. ''Bomo videli, kako resno je. Skrbi me," je po tekmi dejal hrvaški selektor Lino Červar, ki upa, da bo Duvnjak na tem prvenstvu še lahko pomagal.

V uvodni tekmi skupine A je Islandija po super prvem polčasu, ki ga je dobila s 15:8, na koncu s 26:24 premagala Švedsko. Pri zmagovalcih je s sedmimi zadetki blestel član Kristianstada Olafur Andres Gudmundsson.

Nad vse zanimivo je bilo tudi v Poreču, kjer so Francozi v zelo izenačeni tekmi z 32:31 premagali Norvežane, ki so vodili praktično celotno srečanje, tudi z 27:24, a to ni bilo dovolj za senzacijo. Odločilni zadetek je 30 sekund pred koncem dosegel Michael Guigou in poskrbel, da so svetovni prvaki turnir na Hrvaškem začeli z zmago. Pred tem sta se za prve točke na prvenstvu udarili Avstrija in Belorusija. Za zadetek (27:26) so bili uspešnejši Belorusi.

Slovenski krst v soboto v Zagrebu

Naslov evropskega prvaka brani Nemčija, ki bo nastope v ''slovenski'' skupini C začela s sobotnim dvobojem proti Črni gori. Slovenija se bo najprej pomerila proti Makedoniji. Z navijaškim vlakom se bo proti Zagrebu odpravilo več tisoč slovenskih navijačev, selektor Veselin Vujović pa je prepričan, da lahko njegovi izbranci vknjižijo prvi par točk.

Slovenski selektor Veselin Vujović je zaradi zdravstvenih težav ostal brez številnih reprezentantov. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Skupina A:

Skupina B:

Skupina C:

Skupina D: