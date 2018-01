Sloveniji danes sodita Romuna, ki sta razjezila Vujovića

EVROPSKO PRVENSTVO 2018, DRUGI DEL, 6. TEKMOVALNI DAN

Danes slovenske rokometaše v drugem delu evropskega prvenstva na Hrvaškem čaka obračun s Španijo (18.15). Z zmago bi izbranci selektorja Veselina Vujovića ostali v igri za polfinale, ob porazu je upanja nanj nepreklicno konec. Na tekmi bosta delila usodo Romuna Constantin Din in Sorin-Laurentiu Dinu, ki sta parala živce slovenskim navijačem in Vujoviću na tekmi prvega dela proti Makedoniji.

Dvakratni svetovni prvaki Španci bodo za Slovence visoka ovira, v varaždinski skupini II imajo štiri točke, nazadnje, v nedeljo, so se znesli nad Makedonijo. Ta se bo danes ob 20.30 pomerila s Češko, za katero bodo pesti stiskali tudi naši rokometaši, saj za uresničitev enega od scenarijev, ki bi Vujovićevo četo še ohranili v boju za polfinale, Makedonci danes ne smejo osvojiti več od točke.

Spremembe v slovenski ekipi, sodita "osovražena" Romuna

Veselin Vujović ni bil zadovoljen s sojenjem Romunov na tekmi med Slovenijo in Makedonijo. Foto: Sportida Slovenski selektor je pred zadnjima dvema tekmama drugega dela, ki odločata o potnikih v petkov polfinale, opravil dve menjavi. Proti Španiji in Češki bost lahko nastopila Urh Kastelic in Patrik Leban, ki v dozdajšnjem delu prvenstva še nista zaigrala, zamenjala pa bosta Jana Grebenca in Urbana Lesjaka.

Dvoboj bosta sodila Romuna Constantin Din in Sorin-Laurentiu Dinu. Slovenski reprezentanci ne bosta delila pravice prvič na tem prvenstvu. Sodila sta že dvoboj prvega dela med Slovenijo in Makedonijo, na katerem sta jezila slovenskega selektorja Veselina Vujovića z velikim številom izključitev za dve minuti.

Pričakujete danes pošteno sojenje romunskih sodnikov? Da. 27,27% +

Ne. 72,73% +

Zmaga nad Španijo bi bila za Slovence le predzadnji korak do morebitnega polfinala, jutri morajo premagati še Češko, ob tem pa upati tudi na zanje ugoden razplet preostalih tekem v skupini II.

Lestvica: 1. Danska 4 tekme - 6 točk

2. Španija 3 - 4

----------------

3. Nemčija 4 - 4

----------------

4. Makedonija 3 - 3

5. Češka 3 - 2

6. Slovenija 3 - 1 Prvi dve ekipi se uvrstita v polfinale, tretjeuvrščena pa se bo udarila za peto mesto.

Kdo bo šel neposredno na SP 2019? Tri najboljše reprezentance si bodo neposredno zagotovile nastop na svetovnem prvenstvu, ki ga bosta leta 2019 skupaj gostili Danska in Nemčija. Ker imata obe kot sogostiteljici že zagotovljen nastop na SP, kvalifikacij pa ne bo treba igrati niti aktualnemu svetovnemu prvaku Franciji (2017), bodo na evropskem prvenstvu na Hrvaškem odigrali tudi dvoboj za peto mesto. Slovenija ga bo odigrala, če bo v skupini II osvojila tretje mesto.

