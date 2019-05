Zdi se neverjetno, a Maribor lahko ostane brez vsega #video

Čeprav je Mariboru v soboto grdo spodletelo (0:3), njegovi navijači, kar zadeva osvojitev nove državne zvezdice, niso ravno zaskrbljeni. Prepričani so, da vijolice nikakor ne morejo zapraviti prednosti, ki jih potiska v vlogo absolutnega favorita za osvojitev prvenstva. Do konca prvenstva so še štirje krogi, Mariborčani pa vstopajo v zadnjo devetino sezone z veličastno zalogo osmih točk. Vedo, da bi se moral zgoditi čudež neverjetnih razsežnosti, če bi se hotela končnega prvega mesta polastiti Olimpija. In imajo prav.

Hadžić je že čestital Mariboru, a ...

Strateg Olimpije Safet Hadžić je pred kamerami izžareval prepričanje, da bo Maribor končal sezono na najvišjem mestu. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Tako velike prednosti v zadnjih krogih v preteklosti 1. SNL ni zapravil še nihče. Vseeno pa nogomet dokazuje, da je v njem mogoče skoraj vse. To so dokazali tudi zadnji nepredvidljivi preobrati v ligi prvakov. Upanje umira zadnje, možnosti obstajajo, vse do takrat, dokler je v igri matematika.

Navijači ostajajo večni optimisti, tudi v trenutkih, ko se njihovi ljubljenci znajdejo v na videz izgubljenem položaju. Zato po svoje čudijo besede Safeta Hadžića, stratega Olimpije, ki je po prestižni zmagi v Ljudskem vrtu Mariboru že čestital za osvojitev naslova.

Trener Olimpije po zmagi v Mariboru:

Še pred tednom ali dvema je vztrajno ponavljal, da se bo z Olimpijo potegoval za naslov, dokler bodo obstajale teoretične možnosti. Štiri kroge pred koncem še vedno obstajajo, a je tokrat pozabil na matematiko in že čestital največjemu tekmecu.

Morda je Mariborčanom čestital od srca, morda pa je s tem premišljeno pahnil vijolice samo še v težji položaj, saj bodo iz dneva v dan deležne večjega pritiska, sam pa bi si s tem pridobil mir v pripravi za drugi, veliko bolj konkreten in izvedljiv cilj - osvojitev pokalne lovorike 30. maja v Celju.

Lani je Olimpijo na vrh državnega prvenstva popeljal Igor Bišćan. Mariboru se ponuja izjemna priložnost, da "kanto" vrne v mesto ob Dravi. Foto: Vid Ponikvar

Kakorkoli že, usoda državnega naslova je še vedno krepko v rokah NK Maribor. To je nesporno. Maribor sam odloča o tem, ali se bo v mesto ob Dravi vrnila "kanta", ki jo je lani z zmaji ponosno v zrak dvignil Igor Bišćan. Olimpija lahko le čaka, zmaguje na svojih tekmah in upa na morebitne spodrsljaje vijolic. Teh pa bi moralo biti do konca ogromno.

Razpored do konca sezone:

Maribor Olimpija 33. krog Celje (v gosteh) Domžale (doma) 34. krog Triglav (doma) Rudar (v gosteh) 35. krog Krško (doma) Mura (doma) 36. krog Domžale (v gosteh) Aluminij (v gosteh)

Domžale lahko v sredo pomagajo Mariboru

Darko Milanič bo v sredo spremljal tudi potek dogajanja na derbiju v Ljubljani, od katerega bo odvisno, ali bo v Celju deležen druge zaključne žogice za 15. naslov. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Maribor mora ob predpostavki, da bo Olimpija do konca sezone osvojila vse točke, kar pa bo zelo težko, saj imajo zmaji zahteven razpored, osvojiti vsaj še pet točk. Tako bi na primer za 15. državno krono in nov slovenski rekord, kar zadeva osvojene lovorike, zadoščali že ena zmaga in dva remija. In to vse ob predpostavki, da bo Olimpija do konca sezone uspešno preskakovala vse ovire.

S kom bosta edina kandidata za (državni in pokalni) naslov sploh še imela opravka do konca prvenstvenega maratona? Maribor bi si lahko naslov dokončno zagotovil že v sredo, a bi potreboval tudi "uslugo" Domžal. Če bi izbranci Simona Rožmana v Stožicah, kjer se v zadnjih sezonah odlično počutijo in pogosto mešajo štrene Olimpiji, ostali neporaženi, bi se Mariboru ponudila priložnost, da končno črto pod nov naslov potegne že v sredo zvečer v Celju. Če bi dobil štajerski derbi, bi tako v zadnje tri kroge prvenstva vstopil z neulovljivo prednostjo pred Ljubljančani.

Celjani so pod vodstvom Dušana Kosića prvi kandidati za osvojitev četrtega mesta, ki pelje v Evropo. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Ker pa je nogomet zelo nepredvidljiv, bi se lahko pripetilo tudi nekaj povsem obratnega. Zmaji bi na primer dobili sosedski derbi z Domžalami, nato pa bi Dušan Kosić s svojimi grofi, ki so v dobri formi, kar je v nedeljo na svoji koži okusil kranjski Triglav, presenetil še Maribor. Celjani so prejšnji teden doma premagali Olimpijo, Hadžić pa je takrat vpisal edini poraz, odkar se je vrnil na vroči ljubljanski stolček.

Če bi jo tako zagodli še Mariborčanom, ki so v soboto prejeli krepko zaušnico, bi se zaostanek Olimpije, aktualnih branilcev naslova, stopil na vsega pet točk. In ne pozabimo, če bi največja tekmeca končala sezono z enakim številom točk, bi prvaki zaradi boljšega razmerja v medsebojnih obračunih v tej sezoni (0:3, 2:1, 0:0, 3:0) postali Ljubljančani!

Zmaje bo pot vodila tudi v "osovraženo" Kidričevo

Navijači Maribora verjamejo, da vijolice v zadnjih štirih krogih ne bodo zapravile prednosti pred Olimpijo. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Scenarijev je ogromno, škarje in platno pa imajo v svojih rokah Mariborčani. Najbolj verjetna je možnost, da bi 15. naslov potrdili prihodnji konec tedna v Ljudskem vrtu, ko se bo na Štajerskem mudil Triglav, Olimpija pa bo gostovala v Velenju. To bosta tekmi 34. kroga, po katerih pa se še zdaleč ne bo končala sezona. Če bi se zadeva pri vrhu čudežno zapletla, če Olimpija ne bi ponovila jesenske napake in doma ohranila prednost pred Muro, Mariborčanom pa bi jo senzacionalno na stadionu pod Kalvarijo zagodli že skoraj odpisani Krčani, bi o prvaku odločal zadnji krog.

Potem bi bili priča zgodovinski, še nikoli tako množični invaziji navijačev Maribora v Domžale, kjer bi Milaničeva četa igrala zadnjo prvenstveno tekmo. Vijolice se bodo takrat mudile v neposredni bližini Ljubljane, Olimpija pa bo v zadnjem krogu gostovala pri Aluminiju. Tam, kjer se ji je jeseni zamračilo pred očmi, saj je izgubila z 2:6 in pošteno razjezila predsednika Milana Mandarića.

Kako je bilo v soboto v Ljudskem vrtu?

Če bi obveljalo pri najbolj nenavadnem scenariju, v katerem bi Olimpija čudežno vstala od mrtvih in prehitela Maribor, bi se Kidričevo v polovici leta iz prizorišča sramotnega poloma hitro prelevil v mesto nepopisne sreče in enega največjih čudežev v zgodovini 1. SNL. Za tega pa ni ravno veliko možnosti, kar je v soboto pojasnil tudi Hadžić.