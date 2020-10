Koper jo je zagodel Mariboru, prvaki so se rešili #video

V uvodnih dveh dejanjih 8. kroga Prve lige Telekom Slovenije nismo videli zmagovalca. V Ljudskem vrtu sta se z 1:1 razšla Maribor in Koper, Gorica pa je do točke prišla pri prvakih iz Celja (1:1). Vodilna Mura bo v nedeljo skušala rezultatsko krizo prekiniti pri oslabljenih Domžalah, Olimpija gostuje pri neugodnem Taboru, Bravo pa bo jutri gostil Aluminij že ob 12. uri.

Gostje iz Kopra so napovedovali, da v Ljudski vrt prihajajo po točke, in to se je videlo tudi po načinu igre. Kanarčki bi lahko že v prvem polčasu vodili s 3:0, a je domače z izjemnimi obrambami reševal vratar Ažbe Jug. Gostje so sicer prek Dareta Vršiča v 35. minuti vseeno povedli, a tik pred odhodom na odmor je domače priključil Rok Kronaveter. V drugem polčasu so bili sicer boljši in podjetnejši Štajerci, a se rezultat do konca ni več spremenil.

Prelepo izvedena enajstmetrovka Dareta Vršiča:

Vijoličasti so kljub delitvi točk začasno zavzeli vrh prvenstvene lestvice, še tretjič zapovrstjo pa so v Ljudskem vrtu ostali brez zmage. Koprčani na drugi strani brez prvenstvene zmage v Mariboru ostajajo vse od oktobra 2009, s točko pa so začasno skočili na peto mesto lestvice.

Poročilo s tekme med Mariborom in Koprom:

Prvaki so se komaj rešili

Na prvi tekmi 8. kroga so se v Celju udarili prvaki in Goričani. V tekmi, kjer nismo videli veliko akcije, so v zadnjih sekundah prvega polčas prek Nejca Mevlje prvi zadeli gostje. Primorci so prednost brez težav branili, in ko je že kazalo, da bo zadnjeuvrščena ekipa pripravila presenečenje, je v sodnikovem dodatku neumnost storil ravno strelec prvega zadetka.

Mevlja je v kazenskem prostoru ob tla vrgel dva igralca Celja, sodnik pa je domače nagradil z enajstmetrovko. Natančen je bil Filip Dangubić in rešil Celje pred novim porazom.

Dangubić je preprečil poraz Celja:

Poročilo s tekme med Celjem in Gorica:

Grabić: Aluminij je ena bolj vročih ekip lige

Komu se bo smejalo v času nedeljskega kosila? Slobodanu Gruborju ali Dejanu Grabiću? Foto: Vid Ponikvar V nedeljo bo zelo pestro, dogajanje se bo začelo zelo zgodaj, že ob 12. uri, ko se bosta v Ljubljani spopadla Bravo in Aluminij. Kidričani so po sanjskem zadnjem koncu tedna, v katerem so osvojili kar pet točk (NZS jim je vrnila dve točki, nato pa so presenetili še Muro), našli priključek s tekmeci. Za petouvrščenim Bravom zaostajajo le dve točki, tako da bi se lahko z zmago v Spodnji Šiški prebili v zgornjo polovico razpredelnice. "Aluminij je ena bolj vročih ekip lige. Že od vsega začetka sezone igra konstantno, a jih ni pospremil rezultat," trener Brava Dejan Grabić opozarja na zahtevnega tekmeca, ki bi lahko v nedeljo pogrešal "svežino", saj je v sredo po napornem pokalnem dvoboju v Kopru po podaljšku izpadel iz tekmovanja, v katerem že dolgo ni več Brava.

Mladi ljubljanski klub je v tej sezoni prejel že 11 zadetkov, več od njih jih je le Gorica, Aluminij pa je zelo skromen v napadu, kjer je dosegel zgolj pet golov. Vseeno so zadostovali za lepo bero točk (osem), za dodatno dobro voljo je poskrbela vrnitev Alena Krajnca, ki je zaradi hude poškodbe kolena manjkal več kot deset mesecev. "Dosledno bomo morali upoštevati navodila trenerja. Upam, da se bomo vrnili v Kidričevo s pozitivnim rezultatom," sporoča Krajnc. Na seznamu poškodovanih pri štajerskem klubu ostajajo Nikola Leko, Aljaž Krefl in Gašper Pečnik.

Tabor odličen doma, Vukušić prekinil strelski post

Tabor je v tej sezoni na stadionu Rajka Štolfa nepremagljiv. Foto: Grega Valančič/Sportida Ob 14. uri se bo začelo zares na Krasu. Tabor, ki mu gre v tej sezoni odlično na domačih tleh, kjer je v prvi ligi preskočil vse štiri ovire in se lahko pohvali s stoodstotnim izkupičkom (premagal je Bravo, Maribor, Aluminij in Koper), bo skušal nadaljevati niz še proti zmajem. Če bi Sežančani osvajali točke še v gosteh, bi bili vodilni v prvenstvu. Kraševci so v sredo v pokalu ostali praznih rok na gostovanju pri vodilnem drugoligašu Radomljah, ki mora do nadaljnjega pozabiti na dvoboje, saj je druga liga zaradi izbruha novega koronavirusa prekinjena. Isti dan bi se skoraj od pokala poslovila tudi Olimpija, a se je rešila iz zahtevnega položaja.

V Brežicah je zaostajala z 1:3, a do konca rednega dela izenačila na 3:3, nato pa po loteriji kazenskih strelov, kjer se je izkazal visoki vratar Žiga Frelih, prišla do četrtfinalne vstopnice. Navijači zmajev niso bili preveč zadovoljni s predstavo ljubljencev, so pa prvič v tej sezoni dočakali zadetek Anteja Vukušića, kar je slaba novica za obrambo Tabora. Slaba novica za Olimpijo pa je podatek, da je Maura Camoranesija na klopi Tabora nasledil Goran Stanković, donedavni vodja mladinskega pogona NK Olimpija. Ta odlično pozna ljubljanski klub, kar bi mu lahko še kako pomagalo pri pripravi na nedeljski obračun.

Domžale proti Muri, ki je padla v krizo, brez kar 12 igralcev

V zadnjem dejanju osmega kroga se bodo spopadle Domžale in Mura. Foto: Urban Meglič/Sportida Zadnja tekma kroga bo v Domžalah, kjer so se rumeni znašli v hudih težavah, saj je v njihovem taboru kar dvanajst oseb okuženih z novim koronavirusom. Počivati bodo morali dva tedna, kar bo velik udarec za rumene, v tem času pa bodo oslabljeni Domžalčani skušali zakrpati vrzeli z mladinci. Članski ekipi so jih priključili šest. Ker je bil na testiranju pozitiven tudi trener Dejan Djuranović, bosta proti črno-belim moštvo vodilaJan Košir in Aleš Mežnaršič. Domžale imajo zdaj priložnost, da dokažejo, da je lahko njihova mladinska akademija zgled vsem v državi.

Nepričakovana priložnost po lažji zmagi se ponuja Muri, ki je v četrtek razočarala navijače s skromno predstavo v Zavrču, kjer jo je premagala Drava. Črno-beli so tako izpadli iz pokala, kjer so branili lovoriko, že v prvem nastopu. Niz porazov se je podaljšal na tri. Lahko po Bravu, Aluminiju in Dravi neprepoznavno podobo nogometašev iz Murske Sobote kaznujejo tudi zdesetkani Domžalčani? Trener Ante Šimundža se zaveda, da bo moral povrniti mirnost obrambi, ki je na zadnjih petih tekmah prejela kar 12 zadetkov, pred tem pa na uvodnih šest v sezoni niti enega. Nov neuspeh Mure bi pomenil slovo od vodilnega položaja in nove skrbi v klubu, kjer je bilo še pred nekaj tedni vse idilično, a je nato rezultatska kriza pokvarila vse.

Prva liga Telekom Slovenije, 8. krog: Sobota, 24. oktober:

Celje : Gorica 1:1 (0:1)

Dangubić 90.+1/11-m; Mevlja 45.+3



Maribor : Koper 1:1 (1:1)

Kronaveter 45.; Vršič 35./11-m Nedelja, 25. oktober:

12.00 Bravo - Aluminij

14.00 Tabor - Olimpija

17.30 Domžale - Mura

Lestvica:

Najboljši strelci:



5 - Nardin Mulahusejnović (Koper)

4 - Đorđe Ivanović (Olimpija), Rok Kronaveter (Maribor),

3 - Andrija Filipović (Mura), Filip Dangubić (Celje), Dario Kolobarić (Domžale), Nino Kouter (Mura), Jasmin Mešanović (Maribor), Christos Rovas (Tabor), Žan Žužek (Koper)

...