Delitev točk v Ljudskem vrtu #video

Že v uvodu dvoboja je razburjenje Mariborčanov prinesla odločitev sodnika Šmajca, ker po igranju z roko Timoteja Dodleka po strelu Kronavetra ni pokazal na belo točko.

V prvi polovici prvega polčasa z izjemo poskusa Mulahusejnovića za goste in Vrhovca za domače ni bilo pravih priložnosti, nato pa se je igra razživela.

V 25. minuti Vršič iz sijajnega položaja ni mogel premagati Juga v vratih vijoličastih. Minuto kasneje je mimo vrat znova meril Vrhovec, v 29. minuti pa še Požeg Vancaš z glavo.

V 34. minuti je obrambi Maribora pobegnil Mulahusejnović, ki ga je Mitrović spotaknil, Koper pa je prišel do enajstmetrovke. Mojstrsko, s panenko jo je izkoristil Vršič.

Rok Kronaveter pa je izenačil.

Koper je imel prek Palčiča z glavo in Žužka z neposredne bližine lepo priložnost, da poviša vodstvo v Ljudskem vrtu, a se je obakrat izkazal Jug. Kazen za neučinkovitost gostov je prišla v 45. minuti, ko je po odbiti žogi Kronaveter zadel, potem ko je nespretno posredoval malce pokriti Vargić.

V drugem polčasu je prvi zapretil Kronaveter, ki je močno sprožil s prostega strela, a je Vargić v vratih Kopra odlično posredoval. Ta je bil na mestu tudi ob strelih Požega Vancaša in Mešanovića, nasploh pa je imel v drugem delu več dela od Juga, ki je bil bolj dejaven v prvih 45 minutah.

V 82. minuti je z roba kazenskega prostora še enkrat poskusil Vrhovec, a je zlahka obranil Vargić. Blizu vodstvu je bil nato Koper, vendar je Žužek v 89. minuti za las zgrešil cilj.

V sodnikovem dodatku je Kronaveter sicer žogo poslal v mrežo Vargića, a je Šmajc pred tem dosodil prekršek mariborskega nogometaša, kmalu zatem pa je označil še konec tekme.

V devetem krogu bodo Mariborčani 29. oktobra gostovali pri Muri, Koprčani pa bodo dan prej doma igrali proti Celju.

Potek srečanja v Mariboru:

KONEC TEKME!

88. minuta: Koper in nova zapravljena priložnost! Po lepi kombinaciji v napadu je do zaključnega strela prišel Žužek, a z zares odličnega položaja zapravil še svojo drugo veliko priložnost na tekmi. Žogo je poslal mimo desne vratnice Juga, ki bi bil najverjetneje brez moči.

80. minuta: Prva menjava pri Mariboru. Trener vijoličnih Mauro Camoranesi je iz igre potegnil Obrehta, na pomoč pa je poklical kapetana Marcosa Tavaresa.

73. minuta: Maribor je vse bolj nevaren. Po podaji Klinarja je z glavo sprožil še Mešanovića, a Vargić se ni dal. Ostalo je pri 1:1.

72. minuta: Maribor ni zadovoljen s točko. V hitrem prodoru je proti vratom Kopra streljal Požeg Vancaš, a njegov sicer močan strel je letel preveč po sredini, Vargić je žogo brez težav odbil.

55. minuta: Zadišalo je po evrogolu! Z okoli 25 metrov je prosti udarec odlično izvedel Kronaveter, a izkazal se je koprski vratar Vargić.

Video: lep odmerjen strel Kronavetra in lepa obramba Vargića:

52. minuta: Po dobrem predložku Kolmaniča je z glavo streljal Peričić, a strel je šel naravnost v roke vratarja Vargića.

ZAČETEK DRUGEGA POLČASA!

KONEC PRVEGA POLČASA!

45. minuta: GOOOL! 1:1! Če ne daš, dobiš! Maribor je izkoristil neučinkovitost gostov in prek Roka Kronavetra izenačili na 1:1. Pihler je hitro potegnil v protinapad, po njegovi podaji na desno stran Požeg Vancaš žogo vrnil v sredino, Kronaveter pa zadel mimo vratarja Vargića.

Video: Maribor je zadel iz nič, tekma je spet odprta:





42. minuta: Koliko sreče za Maribor! Po lepi podaji Barišiča je povsem sam z glavo streljal Žužek, a tako kot Vršič je tudi on streljal naravnost v Juga. Neverjetno!

Video: ko je lažje zadeti, kot zgrešiti:

39. minuta: Koper se ne ustavlja! Po predložku Pejića je z glavo močno poskušal Palčič, a Jug je z izjemno obrambo rešil Maribor.

Video: Palčičeva glava in izjemna obramba Juga:

35. minuta: GOOOL! 0:1! Šok za Maribor! V hitri akciji je Nemanja Mitrović spotaknil Nardina Mulahujsenovića in Šmajc je pokazal na belo točko. Izkoristil jo je Dare Vršič. Nekdanji član Maribora je Juga ugnal s papenko.

Video: Mulahusejnović in Vršič udaril za vodstvo:

33. minuta: Težave za Mirana Srebrniča. Bojan Knežević ne more več nadaljevati tekme, v igro je prišel Ivan Jelić Balta.

25. minuta: Vroče je bilo tudi pred vrati Maribora. Po ukradeni žogi - domači so sicer zahtevali prekršek nad Klinarjem - so Koprčani speljali hiter protinapad. Potegnil je Marko Pejić, nato pa lepo našel Dareta Vršiča, ki je z nekaj metrov zadel točno Ažbeta Juga in zapravil veliko priložnost za izenačenje.

Video: Vršič ponavadi tega ne greši:





15. minuta: V Ljudskem vrtu je še vedno 0:0. Spremljamo moško tekmo, večjih priložnost pa še nismo videli. Smo pa videli en rumeni karton, prejel ga je Žiga Obreht.

3. minuta: Maribor je hitro zapretil. Po močnem strelu Roka Kronavetra je žoga v kazenskem prostoru zadela v roko Timoteja Dodleka, a glavni sodnik Šmajc je le pokazal, da ni bilo nič. Treba je dodati, da Dodlek ni bil v kazenskem prostoru, tako da v vsakem ne bi bilo enajstmetrovke.

Video: Kronaveter je v roko zadel Dodleka:

ZAČETEK TEKME V LJUDSKEM VRTU!

V prvi postavi Maribora tudi mladi Obreht:

Poseben dan za Žigo Obrehta: 18-letni up iz naše nogometne šole po debitantskem nastopu v Velenju prvič v začetni enajsterici.



Milec in Martinović nista nared za nastop, prav tako še ne Matko.#GremoMaribor #MiSkupajEnoSmo #PLTS #MBKP pic.twitter.com/55RJwEUqSs — NK Maribor (@nkmaribor) October 24, 2020

Začetni postavi:

Še dobre pol ure in se v Ljudskem vrtu začenja zares. #forzakoper🟡🔵 Objavil/a FC Koper dne Sobota, 24. oktober 2020

Pred tekmo:

Ob 18. uri se bosta v Ljudskem vrtu spopadla Maribor in Koper. Vijolice so pod vodstvom Maura Camoranesija ujele zmagoviti ritem, v zadnjem tednu so v gosteh visoko odpravile Gorico (4:0) in Rudar Velenje (3:0 v pokalu). V napadu se je prebudil Rudi Požeg Vancaš, v obrambi pa je bil v zadnjih tednih tako v reprezentanci kot klubu strelsko zelo uspešen Nemanja Mitrović.

Mariborska postava s tremi branilci je poskrbela za dve tekmi brez prejetega zadetka, vijolice bodo skušale nadaljevati niz proti Primorcem, ki pa imajo v svojih vrstah najboljšega strelca tekmovanja. To je Nardin Mulahusejnović, ki bo danes poln motiva, saj se je v Koper odpravil iz Maribora, kjer ni dobil veliko priložnosti.

Mladi napadalec iz BiH je hvaležen trenerju Miranu Srebrniču za zaupanje, pa tudi Daretu Vršiču, da mu je priporočil selitev na Obalo. Lačen je zadetkov, pa tudi asistenc izkušenega zveznega igralca iz Apač, ki je blestel tudi v sredo, ko je Koper po podaljšku strl odpor neugodnega Aluminija.

''Nardin je v uvodnih tekmah za Koper dokazal, da je dober igralec. Vsi vemo, kaj pomeni Vršič v slovenski ligi, ne gre izgubljati besed tudi o Aleksandru Rajčeviću, ki je dodana vrednost Kopra,'' je Mitrović pohvalil tri nekdanje nogometaše Maribora, ki se bodo danes predstavili v Ljudskem vrtu v dresu Kopra.

''Nanizali smo dve zmagi, kar se nam že dolgo ni zgodilo. Verjamem, da smo se zdaj našli. Bomo pa morali ponovno garati. Nardin bo zabijal, če bo ekipa igrala dobro,'' sporoča nekdanji reprezentant Vršič, ki je vedno rad nastopal v Ljudskem vrtu. Zato mu bo danes zelo žal, da bodo tribune prazne.

O tem, kako je Koper, ki letos praznuje 100-letnico kluba, vedno boljši, je prepričan tudi Aleksander Rajčević, tako da bi lahko Mariborčani danes naleteli na številne ovire. A napreduje tudi Maribor. ''Stanje je dobro, delovna vnema na želeni ravni,'' pričakuje Camoranesi nadaljevanje zmagovitega niza, s katerim bi Maribor danes poskočil na prvo mesto.