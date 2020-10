Prvaki so se rešili v zadnjih sekundah

Državni prvak iz Celja in lanski drugoligaš iz Nove Gorice sta se v prvi tekmi osmega kroga razšla brez zmagovalca.

Gorica tako ostaja na dnu prvenstvene lestvice s petimi točkami, štiri več imajo Celjani, ki pa ostajajo v drugi polovici lestvice.

V prvem polčasu so prvi zapretili gosti. Protinapad je s strelom zaključil Chinwendu Johan Nkama, a je Matjaž Rozman s skrajnimi močmi preprečil vodstvo gostov. V nadaljevanju so sicer Celjani imeli žogo več v svojih nogah, ob koncu polčasa pa so znova pretili nogometaši Gorice.

Z razdalje je sprožil Aleksandar Bjelica, a ni bil natančen, nato pa je v prvi minuti sodnikovega dodatka sprožil še Goran Cvijanović, a mu je Rozman preprečil veselje ter poslal žogo v kot. Iz kota pa je v naslednji akciji z glavo zadel Nejc Mevlja za vodstvo gostov po polčasu.

Domači so se sicer trudili, da bi prišli do izenačenja, a so bili gosti trdni v obrambi. Ko se je že zdelo, da bo Gorica vknjižila drugo zmago v sezoni, je sodnik Ponis po prekršku strelca Mevlje nad Dušanom Stojinovićem pokazal na belo točko.

Enajstmetrovko je izkoristil Filip Dangubić in poskrbel za delitev točk v Celju.

V devetem krogu bo v sredo, 28. oktobra Gorica gostila Tabor iz Sežane, Celjani pa bodo isti dan gostovali v Kopru.

Potek srečanja v Celju:

KONEC TEKME!

90. minuta +1: GOOOL! 1:1! Celjeni so le uspeli izenačiti! Potem ko je v kazenskem prostoru napadalce po tleh pometal Mevlja, sodniku ni preostalo drugega, kot da pokaže na najstrožjo kazen. Izkoristil jo je Dangubić in domače rešil pred porazom.

58. minuta: Velika priložnost za Celje. Poskušal je Kerin je bil Marjanović na mestu in ohranil Gorico v minimalnem vodstvo. Takoj po priložnosti je domači trener Kosić opravil dve menjavi. Iz igre sta odšla Pungeršek in Kuzmanović, na zelenico pa sta pritekla Vrbanec in Bezjak.

52. minuta: Nova velika priložnost za Gorico. Spet je šlo za podajo s kota. Bjelica je podal, z glavo pa je poskušal Etien Velikonja, a je Rozman njegov strel ubranil. Glavni sodnik je celo menil, da napadalec zadel vratnico, zato ni bilo nič od novega kota. Protesti Velikonje niso pomagali.

ZAČETEK DRUGEGA POLČASA!

KONEC PRVEGA POLČASA!

45. minuta +2: GOOOL! 0:1! Šok za prvake. tik pred koncem prvega polčasa so gostje povedli z 1:0. Po odličnem strelu Gorana Cvijanovića je žogo s krajnimi močmi v kot odbil Rozman. Tega je izvajal Aleksadar Bjelica in žogo poslal do Nejca Mevlje, ki je s hrbtom matiral celjskega vratarja!

41. minuta: Celjani so še enkrat zapretili. Po lepi podaji Kerina je do strela prišel Filip Dangubić, a pri strelu iz obrata izgubil ravnotežje in žogo poslal mimo goriških vrat.

33. minuta: Poskus Celja! Do strela je prišel mladi Nino Pungeršek, a njegov strel ni šel v okvir vrat. Ostalo je pri 0:0.

20. minuta: Po napadalnem začetku gostov iz Nove Gorice se je tekme v Celju povsem umirila. Pravih priložnosti za zadetek pa tako na eni kot drugi strani nismo videli.

4. minuta: Prva priložnost za Gorico! Lepo je nekoliko z leve strani poskušal Chinwendu Johan Nkama, a je Celjane s konicami prsti rešil Matjaž Rozman. Strel je bil tako močan, da je slovenski reprezentant potreboval tudi zdravniško pomoč. Kazalo je že, da ima zlomljeno kakšno kost na dlani, a za zdaj Rozman lahko nadaljuje s tekmo.

ZAČETEK TEKME V CELJU!



Začetni postavi:

Pred tekmo:

Uvodno dejanje bo ob 15.45 v knežjem mestu, kjer bo prvak Celje pričakal zadnjeuvrščeno Gorico. Rumeno-modri so v petek sporazumno prekinili pogodbo z Rokom in Denijem Štrausom. Prvaki bodo nadaljevali sezono brez 33-letnega zveznega igralca in devet let mlajšega bočnega branilca, trener Dušan Kosić pa ocenjuje, da ima v klubu dovolj kandidatov za kakovostno nadaljevanje sezone, v kateri želi uresničiti visoke cilje. Branilec Žan Zaletel, ki spada med najboljše v slovenski prvi ligi, je podaljšal sodelovanje s Celjani do konca sezone 2022/23, novo priložnost za prvi zadetek po osmih letih v celjskem dresu pa bo imel proti vrtnicam Roman Bezjak, od katerega pričakuje strokovno vodstvo Celjanov ogromno.

Podobno velja tudi za Gorico, ki se je v zadnjih dneh poletnega prestopnega roka okrepila s številnimi povratniki, a štirikratni državni prvaki za zdaj še niso našli priključka k sredini razpredelnice. ''Če bomo srečanje odigrali zbrano od začetka do konca, o uspehu ne dvomim. Teden smo izkoristili za dobro taktično pripravo, in verjamem, da lahko s fanti obrnemo rezultatsko krivuljo," je prepričan srbski novinec Aleksandar Bjelica.