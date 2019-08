V živo: Triglav gosti vroče Celjane. Se bo zvečer Maribor približal Olimpiji?

Nedeljski spored 7. kroga Prve lige Telekom Slovenije se bo začel na Gorenjskem, nadaljeval v Velenju, končal pa v mestu prvakov, kjer bo Maribor prvič v zgodovini kluba v 1. SNL gostil Bravo in skušal izkoristiti spodrsljaj večnega tekmeca. V derbiju kroga je Olimpija namreč v soboto v lepo polnih Stožicah - prišlo je tudi lepo število gostujočih navijačev - le remizirala z Muro (1:1). Tekma v Domžalah je zaradi močnih padavin in šviganja strel odpadla. Ekipi Domžal in Aluminija se bosta zdaj udarili v ponedeljek ob 18. uri.

Triglav : Celje 0:0* (-:-)

10. minuta: za zdaj precej zaspan začetek tekme v Kranju, smo pa po nekaj manj kot 10 minutah igre le dočakali prvo priložnost. S strelom z roba kazenskega prostore je poizkusil mladi domači vezist Egzon Kryeziu, a so Celjani njegov strel blokirali.



ZAČETEK TEKME! V Kranju se v drugi tekmi 7. kroga Prve lige Telekom Slovenije merita Triglav in Celje. Kranjčani imajo po šestih tekmah šest točk, a niso v najboljši formi. Zadnje tri prvenstvene tekme so izgubili. Celjani imajo devet točk, njihova podoba v zadnjem času pa je precej drugačna. Izgubili niso že štiri tekme v nizu, na zadnjih dveh pa zmagali.

Velenjčani v sedmo do prve?

Velenjčani so prejšnji konec tedna izgubili v Murski Soboti. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Pred Velenjčani je ena izmed najpomembnejših tekem sezone. Če v nedeljo ob 18. uri ne bodo izkoristili prednosti domačega igrišča proti Sežani, bi se lahko na stadionu Ob jezeru prižgal alarm. Novi trener Jani Žilnik še čaka na prvo zmago, ki jo je zaman naskakoval tudi njegov predhodnik Almir Sulejmanović. Knapi so ostali še brez Žige Škofleka, brez katerega bodo še toliko težje popravili slab izkupiček v napadu, saj so v tej sezoni dosegli le štiri zadetke. Ljubljančan Milan Tučić okreva po poškodbi stegenske mišice.

Manj težav z izborom napadalcev ima Andrej Razdrh. Trener češnjic je lahko zadovoljen s strelsko formo Predraga Sikimića, izkušenega Srba, ki jo je zagodel že marsikateremu tekmecu. Tabor je med tednom odigral pripravljalno tekmo z italijanskim nižjeligašem San Luigi Calcio (2:2), na kateri so dobili priložnost zlasti mlajši igralci, zaradi zdravstvenih težav pa člansko moštvo zapušča Toni Aliaj.

Vse kaj drugega kot zmaga Maribora bo senzacija

Bravo je v prejšnji sezoni v osmini finala namučil Maribor v pokalu Slovenije. Skoraj do konca rednega dela je vodil z 2:1, nato pa izgubil z 2:3. Foto: Urban Meglič/Sportida Sedmi krog Prve lige Telekom Slovenije se bo sklenil v domu branilcev naslova, v Ljudskem vrtu, kjer se bosta v nedeljo zvečer spopadla Maribor in Bravo. Vijolice bodo poskušale ugnati prvoligaškega novinca, ki je v prejšnji sezoni v pokalu Slovenije dodobra namučil favorita, nato pa izpadel v izdihljajih srečanja. Mariborčani, ki rešujejo slovensko čast v Evropi, so v četrtek remizirali pri bolgarskem prvaku Ludogorcu (0:0) in na krilih izjemnih obramb Kenana Pirića ohranili lepo upanje v podaljšanje evropske sezone. Povratna tekma jih čaka v četrtek, tako da bi lahko strateg Darko Milanič zaradi pomembnosti evropskega povratnega srečanja proti Bravu predstavil nekoliko oslabljeno zasedbo.

Ljubljančani odhajajo v Ljudski vrt z drznim ciljem, da ostanejo neporaženi, posojeni napadalec vijolic Aljoša Matko pa najverjetneje ne bo kandidiral za nastop. Maribor si je v tej sezoni privoščil že več spodrsljajev, zato bo kljub utrujenosti po zahtevnem četrtkovem gostovanju v Razgradu naredil vse, da se izogne novemu razočaranju. Bravo ima po drugi strani v svojih vrstah ogromno izkušenih igralcev, ki želijo po Domžalah (0:0) prekrižati načrte še enemu favoritu.

Olimpija in Mura sta se v derbiju kroga razšl z remijem 1:1. Foto: Urban Meglič/Sportida

Mura še naprej brez poraza, tekma v Domžalah šele v ponedeljek

V edini sobotni tekmi na derbiju med Olimpijo, ki po štirih zmagah še drugič zapored ni zmagala, in še vedno neporaženo Muro nismo videli zmagovalca. V taktični tekmi, v kateri približno 5000 gledalcev, kolikor jih je kljub deževnemu vremenu prišlo v Stožice, nismo videli veliko priložnosti. Najprej je goste v vodstvo na začetku drugega dela igre po protinapadu popeljal Luka Šušnjara, ki si je 15 minut pred koncem tekme nespametno prislužil drugi rumeni in tudi rdeči karton, po veliki napaki obrambe gostov pa je 10 minut pozneje na končnih 1:1 poravnal Tomislav Tomić. Še najlepšo je imel ob koncu tekme rezervist Ljubljančanov Rok Kidrič, ki pa se je osmešil in zgrešil prazna vrata.

Velika priložnost Roka Kidriča, ki je zgrešil prazna vrata:

Sobotna tekma med Domžalami in vodilnim Aluminijem je bila zaradi nevihte sprva prestavljena, slabe pol ure pozneje pa so organizatorji zmago priznali slabemu vremenu in tekmo odpovedali. Domžalčani in igralci Aluminija se bodo pomerili v ponedeljek ob 18. uri.

V Domžalah vreme ni dovoljevalo izvedbe srečanja. Foto: Urban Meglič/Sportida

Tekmo v Domžalah so odpovedali:

Najboljši strelci: 4 - Luka Bobičanec (Mura), Senijad Ibričić (Domžale), Predrag Sikimić (Tabor), Luka Štor (Aluminij), Ante Vukušić (Olimpija)

3 - Mitja Lotrič (Celje), Luka Majcen (Triglav), Aljoša Matko (Bravo), Luka Šušnjara (Mura), David Tijanić (Triglav), Dario Vizinger (Celje)

2 - Endri Čekiči (Olimpija), Dino Hotić (Maribor), Luka Kerin (Celje), Nikola Leko (Aluminij), Amadej Maroša (Mura), Luka Menalo (Olimpija), Asmir Suljić (Olimpija), Žiga Škoflek (Rudar Velenje), Rudi Požeg Vancaš (Maribor)

Olimpija : Mura 1:1

