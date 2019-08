Mura ostaja trn v peti Maribora, evrogol Kobiljarja #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na dinamičnem derbiju v Fazaneriji sta se med strelce vpisala Amadej Maroša in Martin Milec.

Derbi 4. kroga Prve lige Telekom Slovenije med Muro in Mariborom je v razprodani Fazaneriji navdušil, branilci naslova pa niti v četrto niso dočakali prve zmage v tej sezoni. Brez zmagovalca sta se razšla tudi Aluminij in Rudar. Tabor bo v nedeljo gostil Domžale, Olimpija pa bo 4. krog sklenila doma proti Triglavu, ko lahko uide Mariboru na +7. Celje in Bravo sta se razšla brez zmagovalca.

Sobotni večerni derbi v polni Fazaneriji je navdušil z dinamično predstavo, v kateri je bilo vprašanje o zmagovalcu odprto vse do zadnjega. Na koncu je obveljalo pri neodločenem rezultatu (1:1). Pritisk Mure v prvem polčasu je z zadetkom za 1:0 kronal Andrej Maroša, Luka Bobičanec pa je v izdihljajih prvega dela z nevsakdanjim lobom zatresel prečko.

Neverjeten udarec Luke Bobičanca, ki je zadel okvir vrat:

V nadaljevanju je bil boljši Maribor, ki je namenoma zaigral brez nekaterih najboljših igralcev in jih spočil pred sredino evropsko tekmo proti Rosenborgu. Vijolice so izenačile v 70. minuti, ko je zadel v polno Martin Milec po asistenci rezervista Dina Hotića.

Maribor je v bogati zgodovini na začetku sezone najdlje čakal prvo zmago v prvenstvu leta 2005. Takrat jo je dočakal šele v 5. krogu. Milaničeva četa je tako v soboto izenačila neslaven rekord izpred 14 let, 10. avgusta, ko bo gostila sežanski Tabor, pa bo skušala poskrbeti, da v peto vendarle dočaka težko pričakovano zmago.

Mojstrovina Kobiljarja za prvo točko Žilnika

V Kidričevem sta se Aluminij in velenjski Rudar razšla brez zmagovalca (1:1). Luka Štor je s tretjim zadetkom v tej sezoni popeljal Kidričane v vodstvo v prvem delu, ko ga je imenitno zaposlil Matic Vrbanec, v nadaljevanju pa je Janija Žilnika, ki je debitiral na trenerskem položaju pri Velenjčanih, v dobro voljo spravil Rijad Kobiljar.

Evrogol Rijada Kobiljarja:

Nekdanji nogometaš Olimpije je s prefinjenim strelom z roba kazenskega prostora matiral vratarja Aluminija in poskrbel za atraktivno izenačenje. Ostalo je pri remiju, s katerim Aluminij nadaljuje niz neporaženosti v tej sezoni, knapi pa tudi v četrto niso dočakali prve zmage.

Matko prvi strelec 1. SNL

Na prvi tekmi četrtega kroga sta se na štadionu Z'dežele pomerila Celje in Bravo, ki sta se razšla brez zmagovalca (2:2). Za Celjane je to že tretji remi v tej sezoni, na domačo zmago pa še naprej čakajo že od 2. maja. Na zadnjih sedmih srečanjih na stadionu Z'dežele so štirikrat remizirali, trikrat pa ostali praznih rok. Nogometaši Brava pa so štirih krogih pri prav toliko točkah.

Video: evrogol Lotriča

Gostje so po 40 minutah srečanja po zadetkih Aljoše Matka in Mitje Križana vodili že z 2:0, a je pred koncem prvega polčasa z bele točke izid z bele točke na 1:2 znižal Mitja Lotrič, ki je na začetku drugega polčasa z evrogolom poskrbel za izenačenje in postavil končni rezultat 2:2.

Utrujene Domžale na Krasu

Domžale bodo le tri dni po Malmöju gostovale še v Sežani. Foto: Reuters V nedeljo bo slavnostno v Sežani, kjer se bo Tabor soočil z najtežjo oviro v tej sezoni. Po Aluminiju, Celju in Bravu, na teh tekmah je osvojil tri točke, se bo spopadel z Domžalami, ki spadajo v vrh slovenskega klubskega nogometa. Kraševcem bo šel na roko podatek, da so rumeni v četrtek garali na Švedskem in po hudem boju (2:3) izpadli proti Malmöju.

Naporno gostovanje je Rožmanovi četi zagotovo vzelo veliko moči, po izpadu Domžal pa v mestu ob Kamniški Bistrici ponavadi sledijo odhodi nekaterih najboljših igralcev v tujino. Sežanci so svojo edino zmago v prvi ligi pozdravili prav na domačih tleh. Zato bodo ob 17.30 na stadionu Rajko Štolfa krenili po nov podvig in želeli prvoligaški javnosti dokazati, da si zaslužijo mesto med elito.

Triglav želi po Mariboru osupniti še Olimpijo

Olimpija, ki v nedeljo ne bo mogla računati na kaznovanega Vitalijsa Maksimenka, je v četrtek izpadla iz Evrope. Foto: Morgan Kristan/Sportida Četrti krog bo sklenjen v Stožicah, kjer se bosta v nedeljo zvečer spopadla Olimpija in Triglav. Kranjčani so v tej sezoni že presenetili velikana. V uvodnem krogu so v Ljudskem vrtu osvojili vse tri točke (2:1), zdaj pa imajo priložnost, da spravijo v slabo voljo še zmaje. Ljubljančani žalujejo zaradi izpada iz Evrope, ki bi lahko podobno kot v Domžalah poskrbel za povečan promet v poletnem prestopnem roku v rubriki odhodov.

Trener Safet Hadžić priznava, da bo po četrtkovem porazu proti Malatyasporju izjemno težko motivirati izbrance za zahteven dvoboj s Kranjčani, ki na lestvici za vodilno Olimpijo zaostajajo le točko. ''Pričakujem težko in zahtevno tekmo, na kateri bomo sprejeli vse, kar nam bo ponujeno,'' sporoča strateg gorenjskih orlov Dejan Dončić. Odkar je v Kranju, je Olimpiji že prekrižal načrte. Pred petimi meseci jo je premagal z 2:1, to pa je bil tudi prvi poraz Roberta Pevnika, ki ga je pozneje na vročem stolčku nasledil Hadžić.

Prva liga Telekom Slovenije, 4. krog:

Lestvica:

Najboljši strelci: 3 - Aljoša Matko (Bravo), Luka Štor (Aluminij)

2 - Luka Bobičanec (Mura), Senijad Ibričić (Domžale), Mitja Lotrič (Celje), Luka Majcen (Triglav), Asmir Suljić (Olimpija), Žiga Škoflek (Rudar Velenje), Luka Šušnjara (Mura), David Tijanić (Triglav)

...

