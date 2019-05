Šest golov, dva sta bila ekspresna, in remi v Ljudskem vrtu

V prvi tekmi 34. kroga Prve lige Telekom Slovenije je Olimpija po preobratu v Velenju z 2:1 premagala Rudar. Nogometaši Maribora in Triglava so v Ljudskem vrtu remizirali s 3:3. Na preostalih prizoriščih se obeta razburljiv za Evropo, obstanek in še kaj.

Maribor je, prvič odkar je postal prvak, zaigral v Ljudskem vrtu in s spektakularno tekmo, v kateri ni manjkalo preobratov, proslavil 15. prvenstveni naslov. Prvi gol so gledalci videli že po 12 sekundah igre, ko je domače v vodstvo popeljal Jasmin Mešanović. V 22. minuti je Triglavi izenačil, ko je zadel Kristjan Arh Česen, potem se do konca polčasa izid ni več spremenil.

Gol Jasmina Mešanovića po 12 sekundah igre v prvem polčasu:



Drugi del igre se je začel na podoben način kot prvi, saj so gledalci že po vsega 22 sekundah dočakali nov gol. Tokrat so do vodstva prišli gostje, zadel je David Tijanić.

Gol Davida Tijanića po 22 sekundah igre v drugem polčasu:



Potem sta sledila dva gola Luke Zahovića, ki je v 49. minuti najprej uspešno realiziral enajstmetrovko, potem pa v 68. minuti poskrbel za preobrat in se s 15. prvenstvenim golom sezone vmešal tudi v boj za strelsko krono. V 85. minuti je Luka Majcen poskrbel za izenačenje in skok na drugo mesto na lestvici strelcev, saj je kapetan Kranjčanov zadel še 16. v prvenstvu v tej sezoni in postavil tudi končni izid tekme.

Endri Cekici je za Olimpijo v osmih nastopih zabil kar sedem golov. Foto: Vid Ponikvar

Albanec, ki je v sijajni formi, poskrbel za zmago Olimpije

Olimpija je igrala prvič, odkar je v prešnjem krogu izgubila naslov, in v Velenju nastopala brez svojega najboljšega strelca Roka Kronavetra, ki je včeraj sporočil, da ne bo podaljšal pogodbe in po štirih letih zapušča Olimpijo. Ob polčasu so gostje zaostajali, ko je po lepi podaji nekdanjega člana Ljubljančanov Rijada Koblijarja zadel Milan Tučić, ki je mrežo Olimpije napolnil že na zadnji medsebojni tekmi v Stožicah (pri remiju s 3:3 je zabil tri gole). V drugem delu igre so lanskoletni prvaki prišli do preobrata in zmagali. Oba gola za Olimpijo je zabil Endri Cekici, ki je zdaj že pri sedmih golih v vsega osmih nastopih v zelenem dresu.

Kako se je NK Maribor "sprehodil" do naslova:

Mura za Evropo, Gorica za obstanek

Navijači Mure sanjajo o Evropi. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Sobotni spored se bo nadaljeval v Fazaneriji, ki bo spremljala dvoboj z ogromnim vložkom. Mura je po zmagi v Kidričevem izkoristila domač poraz Celja proti novopečenim prvakom in se na lestvici povzpela na četrto mesto. Če ga bo obdržala, bo imenitno sezono kronala z nastopom v Evropi, kar bi bil za aktualne drugoligaške prvake ogromen podvig.

Črno-beli bodo do konca nastopili brez poškodovanega vratarja Matka Obradovića, v goste pa prihaja Gorica, ki ji pošteno gori med nogami, saj se je po nizu skromnih rezultatov utrdila na devetem mestu. Če ne bo v zadnjih treh krogih čudežno prehitela Triglav, ki ji beži pet točk, bo morala pot do obstanka med elito iskati proti drugoligaškemu podprvaku, najverjetneje Sežani, v dodatnih kvalifikacijah.

Evropski obračun v Domžalah

Senijad Ibričić bo skušal najprej premagati Celjane, nato pa postati še najboljši nogometaš sezone. Foto: Mario Horvat/Sportida Večerni spored bosta končala Domžale in Celje. Rumeni bodo po tekmi Olimpije izvedeli, ali je drugo mesto na razpredelnici še ulovljivo, obenem pa jih bo k čim boljši izvedbi pospremil evropski motiv, saj si lahko tudi uradno zagotovijo nastop v kvalifikacijah za evropsko ligo. Zadoščala bi že točka, s katero pa gostje iz knežjega mesta, ki ponovno ne bodo mogli računati na poškodovanega Rudija Požega Vancaša, ne bi bili povsem zadovoljni, saj v boju za četrtim mestom zaostajajo za Muro.

Kapetan Domžal Senijad Ibričić bo skušal dokazati, zakaj so ga igralci v prejšnji sezoni izbrali za najboljšega igralca, v tej pa se je uvrstil med najboljše tri, ki bodo na nedeljski prireditvi SPINS XI deležni posebne pozornosti in velikega pričakovanja. Svečanost, ki bo potekala v ljubljanski Operi, boste lahko ob 20. uri v neposrednem prenosu spremljali na Planet TV.

Zadnje upanje za Krško

V nedeljo bo na sporedu le ena tekma, a nič manj pomembna. Če bodo Novogoričani v soboto ostali praznih rok v Prekmurju, bo Posavcem podarjeno podaljšano upanje v čudežni povratek in obstanek. Najprej morajo dobiti vse tri tekme, nato držati pesti, da bi Gorica v zadnjih treh krogih ostala brez točk, za nameček pa jim mora po pritožbi prižgati zeleno luč še Licenčna komisija NZS!

Damir Skomina bo dva tedna pred velikim finalom lige prvakov delil pravico na dvoboju v Krškem. Foto: Reuters

Krčani se nahajajo v nehvaležnem položaju, po katerem se njihovi navijači že počasi navajajo na drugoligaško okolje, Aluminij, ki si je že zagotovil obstanek, pa bi lahko z zmago (ob slabših sobotnih rezultatih Mure in Celja) še upal na Evropo! Zanimivo je, da bo dvoboj, po katerem bi lahko Krško pomahalo v slovo prvi ligi, sodil najboljši slovenski sodnik Damir Skomina, ki ga čez dva tedna čaka neprecenljiva izkušnja, sojenje v finalu lige prvakov v Madridu!

Najboljši strelci: 17 - Rok Kronaveter (Olimpija)

16 - Luka Majcen (Triglav),

15 - Rok Sirk (Mura), Luka Zahović (Maribor)

14 - Rudi Požeg Vancaš (Celje),

13 - Jan Mlakar (Maribor),

12 - Shamar Nicholson (Domžale), Žiga Škoflek (Rudar), Milan Tučić (Rudar)

10 - Senijad Ibričić (Domžale), Andres Vombergar (Olimpija)

9 - Dino Hotić (Maribor), Rok Kidrič (Aluminij/Olimpija), Francesco Tahiraj (Aluminij), Marcos Tavares (Maribor)

Nogometna gala v živo

V nedeljo, 19. maja, bo potekala Nogometna gala, svečana prireditev v ljubljanski Operi, na kateri bodo razglasili najboljšega nogometaša Prve lige Telekom Slovenije v sezoni 2018/2019, izbrali pa bodo tudi najboljšega trenerja in idealno enajsterico sezone. Prireditev, ki se bo začela ob 20. uri, si boste v neposrednem televizijskem prenosu lahko ogledali na Planetu. Že ob 18. uri pa boste lahko na Sportalu sledili neposrednemu prenosu dogajanja z rdeče preproge, na kateri bomo spremljali prihod povabljencev.