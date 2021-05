Maribor še verjame v čudež in se zahvaljuje Aluminiju

Prvoligaška karavana se bo danes najprej ustavila v Ljubljani. V Spodnji Šiški bodo ob 15. uri gostovali prvaki iz Celja. Če se je Bravu še pred nekaj tedni nasmihalo sproščeno nadaljevanje sezone, najbolj optimistični so celo potihoma razmišljali o priključitvi boju za Evropo, je zdaj drugače. Nogometaši se še nedolgo nazaj niso kaj prida obremenjevali s tem, kako težko si bo zagotoviti obstanek, nato pa je sledil niz osmih tekem brez zmage, po katerem je vrag v Ljubljani odnesel šalo. Bravu grozi, da bi se mu lahko Celjani, če bi danes nadaljevali zmagoviti niz pod vodstvom novopečenega trenerja Agrona Šalje, približali na vsega tri točke zaostanka.

Ko je Dejan Grabić nosil dres Interblocka, je sodeloval tudi z današnjim tekmecem Agronom Šaljo. Foto: Marjan Kelner/Sportida

Mladi ljubljanski klub si ne želi privoščiti dodatnih skrbi. Na Celjane ima prijetne spomine, nazadnje je v prvi ligi premagal prav aktualne državne prvake. V knežjem mestu sta Bravu zagotovila tri točke (3:2) najboljša strelca Mustafa Nukić in Milan Tučić. Bi se lahko Celjani, ki so že davno tudi matematično izpadli iz igre, da bi ubranili naslov prvaka, maščevali Šiškarjem? Strateg Šalja odlično pozna stadion ŽAK, kjer je nosil barve Interblocka, bil tudi njegov trener, določen del kariere pa si je delil slačilnico tudi z zdajšnjim trenerjem Brava Dejanom Grabićem.

Gostje prihajajo v prestolnico brez kaznovanega Esterja Soklerja, strelca zmagovitega zadetka na zadnji tekmi, ko so spravili v žalost Maribor (2:1). "Lahko smo zadovoljni, saj fantje vidijo, da lahko premagajo Maribor. In če dobijo tekmo z Mariborom, lahko premagajo vsakogar v naši ligi," je trener Celja prepričan, da bi jo lahko njegovi varovanci zagodli tudi Bravu. To bi bil za rumeno-modre, ki v pokalu ostajajo v igri za Evropo, ogromen uspeh po ponesrečenih predstavah, ko jim je poveljeval Jiri Jarošik.

Maribor pod vodstvom Rožmana dobil le eno od petih tekem

Aljoša Matko čaka na zadetek v dresu Maribora vse od 27. februarja, ko je bil uspešen proti Olimpiji. Foto: Grega Valančič/Sportida Mariborčani še verjamejo v čudež. Čeprav so si z nepričakovanim porazom v Celju otežili zadeve in vodilni Olimpiji dovolili, da poveča prednost, še vztrajajo v boju za naslov. Ker pa za zmaji zaostajajo pet točk, se tudi zavedajo, kako niso več odvisni le od samega sebe, ampak tudi od drugih. V nedeljo jim je tako šel na roko podvig Aluminija, ki je v zadnjih minutah prišel do točke v Stožicah (2:2), v sredo pa bodo stiskali pesti za Domžalčane.

Če bi rumena družina po Mariboru v spomladanskem delu spravila v slabo voljo tudi Olimpijo, bi imele vijolice lepo priložnost, da bi se jim približali na dve oziroma tri točke razlike. To pa bi jim ponudilo več kot razkošen motiv za nedeljski spektakel, večni derbi v Stožicah, po katerem bi že lahko ujeli Olimpijo.

Lahko Sežančani, ki so v zadnjih treh krogih osvojili kar sedem točk, presenetijo tudi Maribor? Foto: Grega Valančič/Sportida

A to so zgolj idealni scenariji, ki bi si jih želeli ljubitelji nogometa v mestu ob Dravi. Realnost pravi, da so Mariborčani pod vodstvom Simona Rožmana dobili le eno izmed petih tekem, da so njihove predstave neprepričljive in da bo zelo težko priti že do današnje zmage nad Taborom, kaj šele do česa drugega. Da bo mariborski izziv še težji, bodo gostitelji zaradi kazni pogrešali Denisa Klinarja in Aleksa Pihlerja. Tako bo konkurenca za igralna mesta okrnjena. Že od prej je bilo jasno, da Alexandru Cretu in Amir Dervišević v tej sezoni ne bosta več dobila priložnosti, bi pa lahko znova od prve minute zaigrala obetavna najstnika Gal Gorenak in Vid Koderman.

Požeg Vancaš: Še smo živi

Rudi Požeg Vancaš je v soboto zatresel mrežo Celja, a mu po tekmi ni bilo do smeha. Foto: Grega Valančič/Sportida "Upam, da se čim hitreje poberemo iz te krize," razmišlja Rudi Požeg Vancaš, eden največjih dolžnikov NK Maribor, kar se tiče učinka na igrišču. Na zadnji tekmi je zatresel mrežo nekdanjemu klubu Celju, a to 15-kratnim prvakom ni pomagalo do želenega rezultata (1:2).

"Zapravili smo priložnost za konkretnejši priključek. Po naši neuspešni predstavi smo upali na napako Olimpije in jo dočakali, tako da še vedno ohranjamo stik s prvim mestom. Ob želji, da smo še živi, in z možnostmi v boju za naslov nadaljujemo z novo energijo. Toda zdaj je najbolj pomembno, da opravimo svoj del naloge boljše kot v zadnjem obdobju in storimo vse, kar je v naših močeh za zmago nad Taborom. Vse dodatne besede so odveč. Vemo, kaj moramo narediti," je Požeg Vancaš hvaležen Aluminiju, da je presenetil Olimpijo in omogočil, da se lahko Mariborčani danes približajo zmajem na -2.

Tabor je na krilih izjemnih rezultatov, na zadnjih treh tekmah je osvojil kar sedem točk, vse bližje zagotovljenemu obstanku. Proti Mariboru, ki je v zadnjih sezonah večkrat položil orožje na Krasu, se spomladi niso proslavili. Na domači zelenici so prejeli kar štiri zadetke. Vratarja Jana Koprivca, ki je na zadnjih dveh tekmah ostal nepremagan, bi lahko ponovno čakalo ogromno dela, po drugi strani pa bi se lahko njegovim soigralcem odprlo veliko prostora za protinapade, s katerimi bi lahko prizadejali Rožmanovi četi ogromno težav. Dvoboj se bo v Ljudskem vrtu začel ob 16.45, glavni sodnik bo Asmir Sagrković.

Mura se lahko približa na -3

Nino Kouter bo proti Kopru pogrešal v moštvu kaznovanega Jana Gorenca. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Prvoligaška sreda se bo začela v Prekmurju. Fazanerija je prejšnji teden doživela eno najlepših zmag Mure, odkar se je vrnila v elitni klubski razred. Olimpija je padla kot pokošena (3:0), evrogol Luke Bobičanca pa je napovedal kandidaturo za enega najbolj atraktivnih zadetkov tega dela sezone. Zmaga nad zeleno-belimi je izbrancem Anteja Šimundže dala dodatnega zagona.

Na gostovanju v Novi Gorici jih ni spravilo s tira tudi zgodnje vodstvo vrtnic. V nadaljevanju so nadigrali Primorce in se v Prekmurje vrnili z visoko zmago (5:1). Na lestvici za Olimpijo zaostajajo le še šest točk, tako da bi se lahko ob ugodnem razpletu na preostalih srečanjih ter seveda nizanju zmag Mure še vključili v boj za naslov. V sredo bodo pričakali Koper. V svojih vrstah bodo pogrešali Jana Gorenca in Žana Karničnika, kar je slaba novica za soboško obrambo, saj prihaja v goste najboljši strelec prve lige Nardin Mulahusejnović, za boljšo voljo domačega strokovnega vodstva pa je poskrbela vrnitev Staniše Mandića, ki je odslužil kazen prepovedi nastopa na treh tekmah.

Nardin Mulahusejnović vodi na lestvici najboljših strelcev lige. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Kanarčki imajo svoje načrte. Rodolfo Vanoli vidi ogromno priložnost za uresničitev cilja, vstopnice za Evropo (in kvalifikacije za konferenčno ligo), zlasti v pokalu. V prvenstvu za četrtim mestom zaostaja šest, za tretjeuvrščeno Muro pa že okroglih deset točk. Ker je do konca le še pet krogov, bo to zelo težko nadoknaditi. A Kopra ne gre zlepa podcenjevati. V svojih vrstah ima toliko izkušenih in kakovostnih igralcev, da lahko ob dobrem dnevu pokvari načrte marsikomu.

Jo lahko Domžale zagodejo še drugemu velikanu?

Trener Dejan Djuranović se z Domžalami poteguje za evropsko vozovnico. Foto: Vid Ponikvar/Sportida Derbi kroga bo v sredo v Domžalah. Derbi ljubljanske kotline si boste lahko s studijskim delom ob 17. uri ogledali na Planet 2. V taboru gostiteljev ne skrivajo želje, da bi po Mariboru zagrenili življenje še drugemu slovenskemu velikanu. In to na podoben način kot vijolicam, saj se bodo tudi z zmaji v kratkem času pomerili tako v prvenstvu kot tudi pokalu (12. maja v polfinalu).

"Zavedamo se kvalitete, ki jo premorejo Ljubljančani, a brez dvoma imamo kar nekaj adutov tudi sami. Igramo na domačem igrišču in to je zagotovo prednost. V zaključku prvenstva želimo domači Športni park ohraniti nedotaknjen," sporoča kapetan Domžal Senijad Ibričić, ki je na zadnji tekmi (0:0 v Sežani) dosegel mejnik, saj je presegel mejo deset tisoč odigranih minut v dresu Domžal. Trener Dejan Djuranović želi premagati Olimpijo, ki v prvenstvu ni zmagala že dvakrat zapored in dovolila Muri, da se v dveh krogih iz -11 približa na -6. Domžalčani zaostajajo okroglih deset točk, tako da bi jih lahko na vrh razpredelnice potisnil le še izjemen podvig.

Izbranci Gorana Stankovića, ki umirja žogo in izpostavlja, kako velja glede na vse, kar si je Olimpija priigrala v letu 2021, ostati pozitiven, si lahko v Domžalah zagotovijo mirnejšo popotnico za nedeljski večni derbi z Mariborom. Če bodo ostali neporaženi, bodo zadržali glavnino prednosti. V Domžalah so v zadnjih sezonah pogosto zmagovali, v opozorilo pa jim je lahko zmaga rumenih v jesenskem delu (3:1), s katero so prekinili niz štirih zaporednih zmag Olimpije v Športnem parku. To je bil dvoboj, ko je šlo zmajem le malo od rok, častni zadetek pa je po prekrasnem strelu z razdalje dosegel Michael Pavlović. Bosta tokrat najboljša strelca zmajev, tako Andres Vombergar kot tudi Đorđe Ivanović sta dosegla 11 zadetkov, bolj natančna? Sodil bo Bojan Mertik.

Bitka za obstanek v Kidričevem

Kidričani imajo po remiju v Ljubljani pred Gorico devet točk prednosti. Foto: Vid Ponikvar Razpotegnjeni 32. krog Prve lige Telekom Slovenije bo trajal vse do četrtka, ko se bosta v Kidričevem ob 17. uri spopadla Aluminij in Gorica. To bo derbi za obstanek, pri čemer bodo gostitelji branili "varno" osmo mesto, gostje pa bodo napadali zmago, s katero bi lahko še kolikor toliko resno ostali v boju za kaj več od zadnjega mesta. Zaostanek za najbližjimi sosedi je ogromen, vrtnice so z eno nogo že v drugi ligi, tokrat pa jih po hudem polomu, domačih 1:5 z Muro, čaka še zelo zahteven tekmec, Aluminij, ki je svojo kakovost pokazal v nedeljo v Stožicah.

Štajerci potrebujejo točke v boju za obstanek, tako da bi lahko spremljali dvoboj, v katerem ne bo v ospredju želja po lepoti in ugajanju gledalcem, temveč skrb za osvojitev točk. Pomerila se bosta edina kluba v Sloveniji, katerih najboljša strelca nista dosegla več kot tri zadetke. To so Alen Krajnc in David Flakus Bosilj pri Aluminiju oziroma Tjaš Begić in Etien Velikonja pri gostih.

Prva liga Telekom Slovenije, 32. krog: Torek, 4. maj:

15.00 Bravo – Celje

16.45 Maribor – Tabor Sreda, 5. maj:

15.00 Mura – Koper

17.15 Domžale – Olimpija Četrtek, 6. maj:

17.00 Aluminij - Gorica