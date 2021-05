V živo: ognjeni krst Šalje proti ranjenim vijolicam, suša v Sežani

Prvoligaški klubi ne počivajo. Pravkar se v 31. krogu Prve lige Telekom Slovenije na štajerskem derbiju v knežjem mestu merita Celje in Maribor, sledil pa bo še obračun v Kopru. Na prvi današnji tekmi sta se Tabor in Domžale razšla brez zadetkov, v nedeljo se bo vodilna Olimpija doma spopadla z Aluminijem. Mura je v uvodnemu dejanju v petek s kar 5:1 odpravila zadnjo Gorico.

Celje : Maribor 0:0* (-:-)

Začetek tekme v Celju. Koga sta trenerja obeh ekip uvrstila v začetni postavi? 🟡🔵1️⃣1️⃣ Na 103. Štajerskem derbiju gre v ogenj naslednja zasedba. Zaradi kazni rumenih kartonov pravice nastopa tokrat nimata Jon Šporn in Žan Benedičič. ⚽️#ŠtajerskiDerbi #DržavniPrvaki #MojeMestoMojKlub #GremoCele💛💙 pic.twitter.com/GYybKXd9H7 — NK Celje (@NKCelje) May 1, 2021 Vijol'čnih 11:@NKCelje - @nkmaribor. Začetek ob 16.45.



Klop: Pirić, Koblar, Vrhovec, Požeg Vancaš, Kotnik, Kronaveter, Tavares.#MiSkupajEnoSmo #PLTS #CEMB pic.twitter.com/yBF0dXurl0 — NK Maribor (@nkmaribor) May 1, 2021 Pred tekmo: Edina slovenska kluba, ki v prvoligaški druščini vztrajata od začetka državne samostojnosti, sta do zdaj odigrala že 102 štajerska derbija. Tradicija je dolga, raznovrstna in bogata, le redkokatera tekma pa je imela opravka z okoliščinami, kot spremljajo kluba v tem obdobju. Celjani v tej sezoni branijo naslov državnega prvaka, a nalogi niso bili kos. V jesenskem delu so zaostali za vrhom, v spomladanskem, ko je ekipo prevzel Jiri Jarošik, so padli na skrb vzbujajoče deveto mesto! Čeh je v začetku tedna pričakovano zapustil stolček, nasledil ga je Agron Šalja in v celjski tabor vnesel prepotrebni mir. Rumeno-modre je popeljal v polfinale pokala, ohranil upanje na Evropo, zdaj ga čaka še ognjeni krst v 1. SNL. Za premiero si ni mogel izbrati bolj nepredvidljivega tekmeca. V knežje mesto prihaja Maribor, ki se še poteguje za državni naslov in lahko v soboto zaostanek za zmaji zniža na vsega točko razlike. Imajo pa vijolice tudi svoje skrbi, sploh po pokalnem izpadu v Domžalah, ko je trener Simon Rožman doživel novo razočaranje, po porazu pa je pokazal, da določeni igralci niso zadovoljili njegovih pričakovanj. Napoved športnega direktorja Marka Šulerja o prevetritvi igralskega kadra že dobiva konkretnejše obrise, upanje Mariborčanov na to, da bi lahko prekrižali načrte Ljubljančanom, še vedno tli. Ne močno, a vendarle. Rožman prihaja na stadion, kjer je pred leti prvič opozoril nase. Če bo po Domžalah ostal kot trener vijolic praznih rok še proti drugemu nekdanjemu klubu v Sloveniji, bo Maribor le stežka poskrbel za bolj razburljivo končnico v boju za prvaka. Sportal Mariboru grozi suša, kakršne z Zahovićem ni poznal

Suša v Sežani

Prvoligaška karavana se je danes najprej ustavila na Krasu, kjer sta se udarila Tabor in Domžale in se razšla brez zadetkov. To je bil 11. sežansko-domžalski obračun za prvoligaške točke, še drugič zapored po 25. novembru 2020 pa sta se tekmeca razšla brez zmagovalca. Tako nogometaši Tabora kot Domžal so si priigrali nekaj lepih priložnosti, a sta bila vratar Domžal Ajdin Mulalić in vratar Tabora Jan Koprivec vselej na mestu. Domžale so zdaj z 48 točkami na četrtem mestu, za tretjo Muro zaostajajo štiri točke, Tabor je z osmimi manj na šestem mestu.

Poročilo in akcije s tekme v Sežani:

Bravo noče igrati le za dober vtis

Sobotni spored bosta v družbi reflektorjev na Bonifiki končala Koper in Bravo. Kanarčki so po pokalni zmagi na Ptuju, z dvema zadetkoma je izstopal najboljši strelec Prve lige Telekom Slovenije Nardin Mulahusejnović, z ubranjeno 11-metrovko se je izkazal tudi vratar Ivan Vargić, ki je med vratnicama zamenjal poškodovana Davida Adama, zadržali upanje, da bi se lahko v Evropo prebili prek omenjenega tekmovanja. Rodolfo Vanoli je s Koprom že osvajal pokal, z zmago na Štajerskem pa tudi okrepil samozavest v vrstah rumeno-modrih. Koprčani niso zadnje, kar zadeva Evropo, rekli niti v prvenstvu, kjer so na petem mestu in so si že skoraj teoretično zagotovili obstanek.

Ko sta se Bravo in Koper nazadnje pomerila v Ljubljani, so rumeni visoko odpravili Primorce. Foto: Grega Valančič/Sportida

Na Obalo prihaja Bravo, ki je v zadnjih štirih tekmah v prvi ligi osvojil le dve točki in na lestvici zdrsnil na sedmo mesto, a so varovanci Dejana Grabića naredili dober vtis. Trener je zadovoljen z njihovim trudom in pristopom, zagotavlja, da je v igri mogoče opaziti napredek, izostajajo le pozitivni rezultati. Na zadnji tekmi, ko je Bravo izgubil proti Mariboru, je bilo veliko govora o sodnikih. Mladi ljubljanski klub je prepričan, da bodo dobre igre prej ali slej privedle tudi do boljših rezultatov. Bodo to izkusili Koprčani?

Vombergar: Prvenstvo bo težko do konca, a ...

V nedeljo se bo za prvoligaške točke igralo v slovenski prestolnici. Olimpija je hitro prebolela poraz v Fazaneriji (0:3), s katerim se je končal niz neporaženosti pod vodstvom Gorana Stankovića. Zmaji so v nedeljo v Murski Soboti razočarali navijače, vratar Žiga Frelih je moral po žogo v svojo mrežo kar trikrat, Maribor pa se je po srečni zmagi v Spodnji Šiški približal Ljubljančanom na štiri točke zaostanka. Ni manjkalo veliko, pa bi Olimpija v nekaj dneh doživela ponoven šok v Prekmurju, saj se je gostovanje v Lendavi prevesilo v podaljšek. Zmaji so ga odigrali z igralcem manj, Nafta si je priigrala nekaj zrelih priložnosti, a sta nato Nejc Vidmar, ki je po dolgem času stal med vratnicama, in strelec odločilnega zadetka Andres Vombergar le poskrbela, da v Lendavi ni bilo senzacije.

Veselje Nejca Vidmarja po zadetku Andresa Vombergarja na pokalni tekmi v Lendavi Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Zmaji so tako ohranili možnost za osvojitev dvojne krone, Stankoviću se je drzna poteza, ko je privoščil počitek nekaj najboljšim igralcem, med njimi tudi kapetanu Timiju Maxu Elšniku, v enajsterico pa uvrstil ogromno mladih varovancev, na koncu le obrestovala. "Za vsakega napadalca je to nekaj najlepšega. Samozavest se ti poveča, če odločiš o takšni tekmi. Zelo sem vesel," je po zlatem zadetku v Lendavi povedal Vombergar, ki v nedeljo proti Aluminiju pričakuje zahteven dvoboj. "Igramo doma in gremo na tri točke. Prvenstvo bo težko do konca, a seveda upam, da nam bo uspelo," je Vombergar, z 11 zadetki tudi najboljši strelec Olimpije v tej sezoni, optimističen pred nadaljevanjem sezone.

Gostitelji bodo v nedeljo, dvoboj se bo začel ob 17.15, pogrešali kaznovanega Radivoja Bosića, ta bo po rdečem kartonu v Lendavi počival na treh tekmah, Aluminij pa zaradi izključitve na zadnji tekmi, ko so Kidričani doma izgubili s Sežančani, ne bo mogel računati na Emirja Azemovića. "Posebnosti ni. Spočili smo se, pozdravili določene manjše poškodbe. V Ljubljano odhajamo pripravljeni na čvrsto tekmo, v prijetno okolje, in upamo, da se bomo po koncu tekme veselili pozitivnega rezultata," sporoča trener Aluminija Oskar Drobne. Njegovi igralci so v primerjavi s številnimi zmaji dobro spočiti, zelo je motiviran tudi nekdanji zmaj Haris Kadrić.

Petarda Mure v mreži Gorice

V petek sta se za prvoligaške točke potegovali Gorica in Mura, po preobratu so se zmage s 5:1 veselili Prekmurci. A je v uvodu kazalo drugače, saj je Gorica v 17. minuti povedla po golu Tjaša Begića. Vendar veselje gostiteljev ni trajalo dolgo, saj je le nekaj minut kasneje lastno mrežo zatresel Matko Zidrum. Muraši so v 39. minuti po zadetku Kaia Cipota. V drugem polčasu so zadeli še Jon Gorenc, Luka Bobičanec in Vito Štrakl.

Video: zadetek Bobičanca:

Primorci tako ostajajo prikovani na dno razpredelnice, Mura je dobila še četrti medsebojni obračun v tej sezoni, skupno pa se lahko pohvali z nizom kar sedmih zaporednih zmag v 1. SNL nad vrtnicami.​

Goli in akcije s tekme v Novi Gorici:

Prva liga Telekom Slovenije, 31. krog: Petek, 30. april:

Gorica : Mura 1:5 (1:2)

Begić 17.; Zirdum 23./ag, Cipot 39., Gorenc 54., Bobičanec 70., Štrakl 90. Sobota, 1. maj:

Tabor Sežana : Domžale 0:0 Celje : Maribor 0:0* (-:-)

*Tekma se je začela ob 16.45. 20.00 Koper - Bravo



Nedelja, 2. maj:

17.45 Olimpija - Aluminij