V živo: Celjani končali 215 dni dolg niz in skočili tik pod vrh, Domžale do vodstva

Celjani so prekinili več kot sedem mesecev trajajoč niz neporaženosti Brava in ostali v igri za naslov. Foto: Grega Valančič/Sportida

Nogometaši Celja so po preobratu v prvi tekmi 31. kroga Prvelige Telekom Slovenije danes v Ljubljani prišli do zmage z 2:1 pri Bravu, ki je izgubil prvič po 215 dneh. Celjani so s to zmago skočili tik za Olimpijo, ki bo na delu v nedeljo. Danes je zanimivo tudi v Domžalah, kjer v obračunu za sedmo mesto, še kako pomembnem v boju za obstanek, gostuje Tabor.

Domžale : Tabor 1:0* (0:0)

GOOOL! V 65. minuti smo le dočakali gol. Po podaji Matica Finka je v polno z glavo meril Arnel Jakupović.



ZAČETEK DRUGEGA POLČASA! Kaj nas čaka v drugem delu igre?



POLČAS! Po ne preveč zanimivih 45 minutah tekme v Domžalah nismo videli gola.



VIDEO: priložnost Senijada Ibričića:





38. minuta: še ena priložnost za Domžale. Poizkusil je kapetan Senijad Ibričić, a izsilil le kot.



VIDEO: priložnost Arnela Jakupovića:





33. minuta: zdaj so imele priložnost še Domžale. Poizkusil je Arnel Jakupović, a ni bil dovolj natančen.



14. minuta: prva priložnost na tekmi, imeli so jo gostje. Do strela je prišel Leon Sever, a meril mimo domžalskih vrat.



ZAČETEK TEKME! V Domžalah je na sporedu druga petkova tekma 31. kroga Prve lige Telekom Slovenije. Prva je bila razburljiva, kako pa bo tokrat?

Bravo je v Ljubljani prvič po 11 tekmah oziroma 215 dneh izgubil prvoligaško tekmo, čeprav je po prvem polčasu kazalo drugače. Že na samem začetku tekme ga je namreč njegov najboljši strelec Aljoša Matko popeljal v vodstvo, potem ko je uspešno realiziral enajstmetrovko. Celjani so potem pritisnili, a vsaj v prvem delu igre do zadetka niso prišli. Uspelo jim je v drugem, in sicer kar dvakrat. Najprej je po nekaj zapravljenih priložnostih zadel njihov kapetan Mitja Lotrič, v 82. minuti pa je z novim, 20. prvenstvenim golom za zmago gostov poskrbel najboljši strelec prvenstva, Hrvat Dario Vizinger.



Zmagoviti zadetek Daria Vizingerja:



Rudar se želi izogniti sramoti

Aluminij v soboto ne želi postati prvi klub, ki bi v tej sezoni v 1. SNL doživel poraz proti Rudarju. Foto: Grega Valančič/Sportida V soboto bo odigrana le ena tekma. Na stadionu Ob jezeru, ki bo v prihodnji sezoni prizorišče drugoligaških tekem, se bosta ob 20. uri pomerila Rudar in Aluminij. Če so knapi tudi že matematično izgubili možnosti za obstanek in jih bo v zadnjih šestih krogih naprej gnala želja, da se izognejo nepopisni sramoti, saj v dozdajšnjem delu sezone niso še niti enkrat zmagali (to je v zgodovini 1. SNL uspelo le še Dekanom), pa Kidričani kljub skromnim rezultatom v pokoronskem obdobju še vztrajajo v boju za Evropo.

Od nje so trenutno oddaljeni veliko, kar sedem točk, a se bo do konca sezone odigralo še dovolj tekem, da bi lahko Aluminij dočakal zgodovinski podvig. Naskakoval ga bo brez kapetana Matica Vrbanca, ki je sklenil sodelovanje s Celjani, kar je ob prejšnjih težavah z zdravjem (Nikola Leko) nov udarec za trenerja Slobodana Gruborja. Knapom jo je poleg pomanjkanja sreče zagodlo tudi zdravje. Hrvaška legionarja Dominik Radić in Marko Ćosić ne bosta mogla pomagati soigralcem. Napadalec si je zlomil roko, branilec pa si je poškodoval koleno.

Olimpija še pomni spomladanski šok v Stožicah

Ko se je Triglav v tej sezoni nazadnje pomeril z Olimpijo, jo je 25. februarja presenetil v gosteh in v Ljubljani zmagal z 2:0. Foto: Grega Valančič/Sportida Nedelja prinaša dva zelo atraktivna dvoboja. Najprej se bosta ob 17. uri v Kranju pomerila Triglav in Olimpija. Zmaji bodo tako na Gorenjskem poskušali nadaljevati izjemen niz pod vodstvom novega trenerja Dina Skenderja, ki je najprej premagal Domžale, nato pa še Maribor in zeleno-bele približal tako želenemu naslovu. Obakrat je zmagal z 1:0, obramba je čez noč postala bolj jeklena, kot prvi, ki bo v novem poglavju Olimpije zatresel mrežo Nejca Vidmarja, pa bo želel postati Triglav. Nujno potrebuje točke, ker se želi izogniti devetemu mestu, saj bi ga v tem primeru konec meseca čakali dve zahtevni tekmi dodatnih kvalifikacij proti Gorici. Obstanek si želi zagotoviti že v rednem delu, v tej sezoni pa je dokazal, da lahko zagreni življenje Olimpiji, kar je dobra popotnica za nedeljsko nogometno poslastico v Kranju.

Ko se je nazadnje meril z njo, jo je premagal v Stožicah (2:0), kar je bila ena najljubših zmag trenerja Vlada Šmita, ki je dala Olimpiji misliti, jeseni pa je na domači zelenici proti favoritom iz Ljubljane že vodil z 2:0, a nato močno popustil, kar je Olimpija pretopila v veličasten preobrat (3:2). Pri zmajih zaradi kazni ne bo smel igrati Mario Jurčević, namesto njega bi se lahko na bočnem položaju znova predstavil mladi Michael Pavlović, v obrambno vrsto pa se vrača Macky Bagnack, tako da bi se lahko Denis Šme, ki se je izkazal na večnem derbiju, vrnil na klop. Trener Skender verjame, da so njegovi varovanci z zmago nad vijolicami dobili prepotrebno samozavest, zlasti najboljši strelec Ante Vukušić, ki ima priložnost, da prvič v karieri prebije mejo 20 zadetkov v eni sezoni.

Razbremenjena Mura pri Mariboru, ki je pod pritiskom

Ante Šimundža prvič gostuje v Ljudskem vrtu kot pokalni zmagovalec z Muro. Foto: Grega Valančič/Sportida Sklepno dejanje 31. kroga bo v Ljudskem vrtu. Odkar se je Mura vrnila v prvo ligo, so bili medsebojni dvoboji v Mariboru vedno zanimivi za občinstvo, na tribunah pa se je zbralo veliko število ljudi. Tokrat bo drugače. Branilci državnega naslova, ki imajo več kot dva tisoč imetnikov sezonskih vstopnic, so odstopili od možnosti, da bi ogled srečanja ponudili vsak nekaj sto osebam, in ponudili tehtne razloge. Vijolice bodo pot do dragocene zmage, ki jo potrebujejo, če želijo še naprej kandidirati za naslov, iskale pred praznimi tribunami.

V goste prihaja Mura, ki jo vodi stari znanec mariborskega kluba Ante Šimundža. Prekmurci so lahko za razliko od vijolic, ki jih še boli (za mnoge nezaslužen poraz, tako je prepričan tudi nekdanji trener Maribora Darko Milanič) razplet zadnjega večnega derbija v Ljubljani, pomirjeni in sproščeni. Osvojili so pokalno lovoriko, osrečili navijače po 25 letih in si zagotovili igranje v Evropi, zdaj pa imajo nogometaši priložnost, da pokažejo vse, kar znajo in se dokazujejo številnim snubcem, ki se zanimajo za najboljše igralce črno-belih.

Sergej Jakirović je moral v prejšnjem krogu čestitati znancu iz hrvaškega prvenstva Dinu Skenderju za zmago. Foto: Grega Valančič/Sportida

Trener Maribora Sergej Jakirović, ki je po sanjskem začetku (štirih zaporednih zmagah) vpisal prvo ničlo, ima široko in dolgo klop. Tokrat mu bo prišla zelo prav, saj je Aleksander Rajčević zaradi zloma reber že končal sezono, drugi obrambni steber Nemanja Mitrović pa bi se lahko s pomočjo posebne zaščitne maske po zlomu nosa vendarle vrnil na zelenico. Mariborčani si ne smejo dovoliti spodrsljaja. Prepričani so, da lahko v zadnjih krogih še ujamejo Olimpijo, a usoda ni več v njihovih rokah, saj bi za ubranitev naslova potrebovali tudi spodrsljaje tekmecev, tako Olimpije kot Celja.

Prvoligaški klubi bodo do 22. julija, ko se bo končal redni del, odigrali še pet krogov v pospešenem ''angleškem'' ritmu, tako da se obeta napet zaključek tekmovanja. Tako v boju za naslov, Evropo, kot tudi obstanek.

