Maribor z Rožmanom ekspresno pred Olimpijo? Tabor ima novega trenerja.

Danes se začenja zadnja četrtina prvenstva, ki bi lahko postregel z razburljivim bojem tako za naslov prvaka kakor tudi evropske vozovnice in obstanek. Po zaostali tekmi 27. kroga Prve lige Telekom Slovenije, na kateri sta se Olimpija in Bravo v torek razšla brez zmagovalca (1:1), je postalo jasno, da se lahko Maribor danes povzpne na prvo mesto.

Rožman pohvalil organizirano obrambo Aluminija

Simon Rožman je prejšnji mesec segel v roke Marku Šulerju in sprejel ponudbo NK Maribor. Foto: NK Maribor Če bodo vijolice uspešne na gostovanju pri sosedih iz Kidričevega, bodo (s tekmo več) prehitele Olimpijo. Simon Rožman bi se v tem primeru podpisal pod popoln debi na trenerskem stolčku 15-kratnih državnih prvakov, ki so se v sezoni, ko jim ne gre vse po načrtih, odločili že za četrto menjavo trenerja. Po Sergeju Jakiroviću, Mauru Camoranesiju in vmesnem vršilcu dolžnosti glavnega trenerja Saši Gajserju bo tako dočakal priložnost še 38-letni Štorovčan.

"Imeli smo dovolj časa za spoznavanje, da odkrijemo karte in se osredotočimo na zadeve, ki jih želimo videti na igrišču. Aluminij se odlikuje z odlično organizacijo v fazi obrambe, mi pa moramo izkoristiti naše kvalitete," sporoča nekdanji trener Celja, Domžal in Rijeke. Izbrance je pohvalil za prizadevnost na treningih, dal vedeti, kako ni pod njegovim vodstvom nihče privilegiran, nihče odpisan, zdaj pa njihov pravi odziv, želeno mero energije in discipline, pričakuje še na tekmi, ki šteje za točke.

Če bo Maribor zmagal, bo vrgel rokavico največjemu rivalu Olimpiji, saj jo bo prehitel na lestvici. O izboru igralnega sistema in enajsterici, s katero namerava napasti Kidričane, ni govoril. To bo jasno v popoldanskih urah, ko se bo Maribor spopadel z zahtevno oviro, saj Aluminij v boju za "varno" osmo mesto še kako potrebuje točke. Pri gostih bo manjkal Aljoša Matko, ki po prometni nesreči ni oddelal celotnega tedna z moštvom, bo pa po dolgem času lahko kandidiral za dvoboj Martin Milec.

Drobne: Izgubili smo igralno ostrino

Po dolgem času lahko za tekme kandidira tudi bočni branilec Martin Milec. Foto: Miloš Vujinović/Sportida Štajerski spopad, ki bi zagotovo napolnil tribune, a bodo te zaradi znanih ukrepov žal ponovno samevale, optimistično pričakujejo v vrstah gostiteljev. Čeprav so Mariborčani favoriti, Kidričani v dvoboj vstopajo s prepričanjem, da jo lahko zagodejo Rožmanovi četi. Pred reprezentančnim premorom so nanizali zmagi nad Bravom in Domžalami, postali prva ekipa, ki je v letu 2021 spravila na kolena rumeno družino iz mesta ob Kamniški Bistrici, na lestvici pa se točkovno izenačili z branilci naslova Celjani. Aluminij je bil takrat v zelo dobri formi, a je nato na njegovo smolo sledil daljši (prisilni) premor.

"Zagotovo smo izgubili igralno ostrino. Nobena od ekip sedaj ne ve, v kakšnem stanju je. Prve tekme bodo veliko pokazale, mi gremo iz tekme v tekmo. Za prvo tekmo si ne bi mogli želeti boljšega nasprotnika, motivacija bo na višku. Pričakujem pravo, moško, požrtvovalno tekmo in se nadejam pozitivnega rezultata," sporoča trener Oskar Drobne, ki podobno kot Rožman prihaja iz Štor. Danes bo želel pokvariti debi "soseda" na trenerskem položaju NK Maribor. Ko se je prvič v tej sezoni pomeril proti Mariborčanom, jih je po nepozabnem polčasu, polnem evrogolov, presenetil sredi Ljudskega vrta (2:2). Jim lahko pokvari načrte še na domači zelenici? Dvoboj se bo začel ob 16.45, glavni sodnik bo Rade Obrenović.

Mura bi rada ponovila podvig Celja

Ante Šimundža je nedavno podaljšal sodelovanje z Muro in razveselil številne navijače črno-belih. Foto: Grega Valančič/Sportida Po Kidričevem se bo pozornost ljubiteljev Prve lige Telekom Slovenije preselila še malce severovzhodneje. V Fazaneriji se bosta ob 19. uri pomerila Mura in Celje. V prejšnji sezoni sta osvojila obe lovoriki, ki ju v tej sezoni ne bosta ubranili. Črno-beli so presenetljivo izpadli že v osmini finala pokala Slovenije, rumeno-modrim pa se obeta, da se bodo vpisali v zgodovino kot najslabši branilec državnega naslova v 1. SNL, saj v zadnjo četrtino sezone vstopajo z osmega mesta, za vodilno Olimpijo pa zaostajajo kar 24 točk.

V nobenem taboru ne skrivajo ciljev. Mura želi z zmago ostati v krogu kandidatov za zgodovinski uspeh, naslov prvaka. "To bo nova in drugačna tekma. Za nami je dolg premor, spet se je treba navaditi na ritem. Čaka nas težka tekma, saj ima Celje dovolj kakovosti, ne glede na lestvico," opozarja Žiga Kous, reprezentant Nino Kouter pa o klubskih ciljih dodaja: "Če vprašate mene, je naš cilj Evropa. Potihoma pa si želimo biti prvaki. Tako si želimo vsi skupaj. Zakaj ne bi enkrat uspelo tudi nam?"

Celjani dobro vedo, kako je postati prvak in zagreniti življenje največjima favoritoma, Olimpiji in Mariboru. Še bolje pa vedo, kako zahtevno je vstopiti v sezono kot branilec naslova. Celjani so doživljali mnoge udarce, po koncu jesenskega dela jih je zapustil "šampionski" trener Dušan Kosić, še pred njim športni direktor Branko Veršič. V leto 2021 so se podali s prenovljeno zasedbo, neizkušeni češki trener Jiri Jarošik s skromno rezultatsko bero (še) ni prepričal navijačev. Ob novem neuspehu mu grozi, da bo postal boj Celjanov za prvoligaški obstanek še bolj krčevit, imajo pa aktualni prvaki v žepu vendarle še en adut za Evropo. Od pokalne lovorike so oddaljeni še tri korake …

Pri gostiteljih bo zaradi kazni manjkal Andrija Filipović, a trener Ante Šimundža razpolaga z dolgo in široko klopjo. Vedno več je tudi povratnikov, ki so odpravili zdravstvene težave in se priključili delu z ekipo. Pri gostih bo manjkal kaznovani zvezni igralec Maj Rorič, eden redkih zimskih novincev, ki celjski ekipi predstavlja dodano vrednost.

Bravo trn v peti Domžal

Žan Trontelj je v torek prekinil strelski post Brava v prvi ligi, nato pa si poškodoval gleženj. Foto: Vid Ponikvar Prvoligaša sobota ponuja bogat spored. Ob 15. uri ga bosta odprla Bravo in Domžale. Mladi ljubljanski klub je v tej sezoni "črna mačka" za Domžalčane, saj je na treh tekmah osvojil kar sedem točk. Za razliko od dvakratnih slovenskih prvakov so po daljšem premoru že odigrali tekmo. V torek so gostovali pri vodilni Olimpiji in namučili favorita. Osvojili so točko (1:1) in bili celo bližje zmagi kot zeleno-beli. Pomerila se bosta kluba, ki najbolj izmed vseh v Sloveniji ponujata priložnost za igro mladim nogometašem. To se je poznalo tudi v zasedbi slovenske reprezentance do 21 let na evropskem prvenstvu, kjer so barve Brava zastopali trije, barve Domžal pa kar štirje Ačimovićevi izbranci.

Šiškarji želijo izboljšati učinkovitost v napadu. Na zadnjih štirih tekmah so dosegli le en zadetek, v Stožicah je bil uspešen Žan Trontelj, ki je moral zaradi poškodbe gležnja predčasno zapustiti igro. Najboljša klubska strelca Milan Tučić in Mustafa Nukić, z osmimi podajami tudi prvi asistent lige, že dolgo nista zatresla mreže. Ko je Bravo nazadnje gostil Domžale, je zmagovalca devetega decembra 2020 odločil prav Nukić. Takrat mu je z manj posrečenim posredovanjem pomagal vratar Grega Sorčan, ki se je vmes preselil v Novo Gorico, tako da bo tokrat med vratnicama rumenih na stadionu ŽAK Ajdin Mulalić.

"Bravo je potrebno spoštovati. V aktualni sezoni so v medsebojnih srečanjih zelo uspešni, zato veljamo za nekakšne dolžnike," se trener četrtouvrščenih Domžal Dejan Djuranović zaveda, da predstavlja Bravo trn v peti rumenih. Če bi jih ponovno premagal, bi se jim približal le na dve točki, s tem bi se v boj za Evropo v zaključku sezone vključila tudi Grabićeva četa.

Gorica še verjame v čudež, Olimpijo prihaja po tri točke

Matic Črnic se bo z Gorico pomeril proti nekdanjemu klubu Olimpiji. Foto: Žiga Zupan/Sportida Ob 17.15 se bosta spopadli zadnjeuvrščena Gorica in (do tega kroga) vodilna Olimpija. Vrtnice lovijo enega zadnjih vlakov, ki bi jih še lahko popeljal bližje devetemu mestu. V zadnjo četrtino vstopajo z zaostankom osmih točk za Aluminijem in Celjem, tako da bodo morali začeti konkretneje osvajati točke, če še želijo poseči za vsaj devetim mestom. Na smolo štirikratnih državnih prvakov, ki jim grozi vrnitev v drugo ligo, na njihov stadion prihaja Olimpija. Pod vodstvom Gorana Stankovića sploh še ni doživela poraza, v tej sezoni je že trikrat (vselej brez prejetega zadetka) premagala Gorico, a so v taboru gostiteljev prepričani, da bi lahko Ljubljančani v soboto potegnili krajšo.

"Dokler smo matematično še v igri za obstanek, o čem drugem, kot o tem, da nam bo uspelo, ne bomo in ne smemo razmišljati," pojasnjuje Matic Črnic, nekdanji nogometaš Olimpije, ki se vrača po daljši odsotnosti. Kot nekdanji zmaj ne skriva posebnega motiva, Aleksandar Jović bi ga lahko proti zeleno-belim poslal v ogenj, med vratnicama ne bo Darka Marjanovića, ki bo zaradi poškodbe prsta na levi roki, nedavno je bil operiran, počival vsaj štiri tedne. Gorica je sicer v zadnji tekmi pred daljšim premorom razočarala navijače in doma izgubila proti Taboru (0:3), s tem pa tudi pokvarila marsikaj dobrega, kar ji je uspelo na prejšnjih dvobojih (zmaga z 1:0 v Celju in remi z 1:1 doma proti Mariboru).

Olimpija prihaja po zmago. To sporoča kapetan Timi Max Elšnik, ki je bil razočaran z razpletom na zadnjem srečanju, ko so zmaji doma remizirali z Bravom (1:1), sam pa je navdušil z atraktivnim zadetkom po strelu z razdalje. "Igrali smo prepočasi, da bi si ustvarili več priložnosti. A še vedno smo na prvem mestu, imamo večjo prednost, kot smo jo imeli pred tekmo. To je najbolj pomembno," dodaja mladi Štajerec, ki se želi iz Nove Gorice vrniti s tremi točkami. Olimpija se bo na Primorsko odpravila brez dveh kaznovanih branilcev. Manjkala bosta Uroš Korun in Jan Andrejašič, v zvezni vrsti ne bo poškodovanih Vitje Valenčiča in Anteja Ćorića.

Vanoli spoštuje Tabor, ki predstavlja novega trenerja

Rodolfo Vanoli želi popeljati Koper v Evropo. Foto: Vid Ponikvar Sklepno dejanje 28. kroga bo na Bonifiki, enem izmed štirih slovenskih prizorišč letošnjega evropskega prvenstva do 21 let. V primorskem obračunu se bosta spopadla Koper in Tabor, ki se odlično poznata. Kanarčki se želijo v zadnji četrtini prvenstva vključiti v boj za Evropo, velike načrte imajo tudi v pokalu, trener Rodolfo Vanoli pa pred obračunom z nekdanjim sodelavcem Igorjem Božičem napoveduje: "Zelo dobro smo pripravljeni in osredotočeni na to, kar nas čaka. Pred nami je zahtevna naloga proti tekmecu, ki ga spoštujemo. Imamo velik motiv in naredili bomo vse, da po odigranih devetih tekmah razveselimo vse, ki nas podpirajo," se zahvaljuje navijačem, ki ne morejo podpirati ljubljencev s tribun, so pa prisotni z mislimi na daljavo.

Gostje iz Sežane bodo prvič zaigrali pod novim, okrepljenim strokovnim vodstvom. Vsaj na papirju bo namreč glavni trener Sabit Šljivo, ki je na delu s Sežančani že štiri tedne in ima potrebno licenco za opravljanje trenerskega dela v Prvi ligi Telekom Slovenije, zelo pomembne niti pri vodenju naj bi še naprej vlekel Božič. "Z njegovim delom smo v klubu zelo zadovoljni," izpostavlja direktor Davor Škerjanc. Zanimivo je, da je Šljivo v preteklosti sodeloval s koprskim klubom, kjer je vodil mlajše selekcije, pri delu pa pomagal tudi hrvaškemu trenerju Igorju Pamiću. Deloval je tudi na Hrvaškem pri Istri, kjer je že sodeloval z Božičem, tako da se že dobro poznata. Obeta se obračun klubov, ki v domačem prvenstvu ponujata najmanj priložnosti igralcem, mlajšim od 21 let, gostje pa bi se z zmago približali Kopru na vsega točko zaostanka, s čimer bi tudi obdržali prednost pred največjimi tekmeci v boju za obstanek.

Prva liga Telekom Slovenije, 28. krog: Petek, 16. april:

16.45 Aluminij – Maribor

19.00 Mura – Domžale Sobota, 17. april:

15.00 Bravo – Domžale

17.15 Gorica – Olimpija

20.00 Koper - Tabor