Celjani bi se lahko vrnili na mesto neznanske sreče v Švici!

Možni tekmeci Celja: Braga (Por)

Zmagovalec Legia Varšava (Pol)/Aktobe (Kaz)

Zmagovalec AEK Larnaka (Cip)/Partizan Beograd (Srb)

Lugano (Švi)

Pred dobrimi tremi meseci so Celjani v Švici proslavljali največji evropski uspeh v zgodovini kluba, saj so se uvrstili v četrtfinale konferenčne lige. Izločili so Lugano, dvoboj pa je postregel z nepozabnim festivalom zadetkov in preobratov. Celjani so prvo tekmo doma dobili z 1:0, nato pa je Lugano redni del povratnega srečanja dobil s 4:3, po podaljških pa je rezultat znašal 5:4. Sledili so streli z bele točke, kjer so več zbranosti in natančnosti pokazali gostje iz Slovenije. Celje je tako izločilo favorita iz Švice, nato pa v četrtfinalu sicer namučilo Fiorentino, a žal izpadlo.

Predsednik Valerij Kolotilo in slovenski reprezentant Mark Zabukovnik bosta danes izvedela morebitnega tekmeca v 2. krogu kvalifikacij za ligo Europa. Foto: Aleš Fevžer

Kaj kmalu pa bi se lahko tekmeca iz Slovenije in Švice znova srečala. Če bo Rierova četa upravičila vlogo favorita proti Sabahu, obstaja možnost, da bi se znova namerila na Lugano. V igri pa je še nekaj tekmecev, ki so zelo kakovostni in bi lahko predstavljali velik izziv Celjanom. To velja zlasti za portugalsko Brago, pa tudi poljskega velikana Legio iz Varšave, možen je tudi spopad s srbskim Partizanom …