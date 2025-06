Kdo bo novi direktor Renaulta? Znana prva neuradna kandidata.

Pred dnevi sta po petih letih konec sodelovanja napovedala Renault in izvršni direktor Luca de Meo, ki se s funkcije umika 15. julija. Napoved je vrednost delnice Renaulta nemudoma oklestila za osem odstotkov, v ozadju pa so se že začela ugibanja, kdo bo novi vodja Renaulta.

Novi direktor iz lastnih vrst ali iz konkurence?

Med potencialnimi kandidati sta se tako pojavili imeni Denis Le Vot, ki že tri leta vodi znamko Dacia, in Stellantisov menedžer Maxime Picat. Ta je bil med kandidati, da bi pri Stellantisu na položaju izvršnega direktorja nasledil Carlosa Tavaresa, a je to funkcijo nato prevzel Antonio Filosa.

Le Vot se lahko pohvali s prodajnimi rezultati Dacie v Evropi. Model sandero spada med najbolje prodajane posamezne modele, v prvi deseterici na trgu je tudi novi duster. V preteklosti je menedžerske funkcije opravljal tudi že v Rusiji in Turčiji, v Severni Ameriki pa je vodil partnersko znamko Nissan. Picat je svojo kariero preživel pri koncernih PSA in pozneje Stellantis. Pri Peugeotu so v času njegovega vodenja na trg spravili modela 2008 in 3008, ki oba spadata med najpomembnejše avtomobile znamke.

Renault na robu petnajsterice največjih svetovnih proizvajalcev

Renault je pomemben člen francoske avtomobilske industrije, toda na svetovnem trgu ne spada med največje proizvajalce. To predstavlja izziv za Francoze, ki morajo zato iskati sinergije s preostalimi proizvajalci in si tako zagotoviti dovolj učinkovito stroškovno politiko, da v času elektrifikacije financirajo razvojne procese.

Po številu prodanih avtomobilov je bil lani Renault globalno na 15. mestu, leta 2023 pa še na 14. V zadnjih letih so Renault prehiteli kitajski BYD, Geely, Cherz, že letos bo Renault predvidoma prehitel tudi Changan. Kitajski proizvajalci so za konkurenčnost Renaulta največji tekmeci.