Neverjeten stampedo Mure, Hadžić izbral (tudi) Kronavetra #video

Celje : Mura 0:2 (0:2)

Ob 17. uri se bo 27. krog Prve lige Telekom Slovenije nadaljeval s srečanjem med Olimpijo in Aluminijem. Novi trener zmajev Safet Hadžić je izbral začetno enajsterico. V njo je uvrstil tudi najboljšega strelca Roka Kronavetra. Začetna postava proti Aluminiju! pic.twitter.com/Wt0WJCeQXT — NK Olimpija Ljubljana (@nkolimpija) April 14, 2019 Konec dvoboja. Mura je zmagala z 2:0, osrečila navijače, ki so pripotovali v knežje mesto, in se na lestvici približala tretjeuvrščenim Domžalam. Zanimivo je, da je tekma ponudila enako strelsko statistiko moštev. Oba sta na vrata tekmeca ustrelila 14-krat, od tega osemkrat v okvir vrat. Natančnejši so bili gostje. Konec tekme Celje - Mura!



Preveri statistiko dvoboja #CELMUR 👇#PLTS 🏆 | #CELMUR ⚽ pic.twitter.com/d6C9vcg6Do — #PLTS (@PrvaLigaSi) April 14, 2019 88. minuta: Mura je bila blizu povišanja vodstva na 3:0, a se je po nevarnem strelu Luke Šušnjare izkazal domači vratar Metod Jurhar. Ostaja 2:0 za črno-bele, ki imajo igralca več. Šušnjara je prisilil Jurharja k vrhunski obrambi tudi v izdihljajih sodnikovega podaljška. 87. minuta: Izključitev. Branilec Celja Tadej Vidmajer je prejel rdeči karton. Drugi rumeni karton je prejel po prekršku nad Luko Šušnjaro, Mura je na pragu velike zmage. Izključitev Tadeja Vidmajerja: 68. minuta: Celjani so izkoristili še zadnjo menjavo. Namesto mladega Luke Kerina je vstopil izkušeni Rok Štraus. Pri gostih je v 66. minuti Luka Šušnjara zamenjal Tomija Horvata. 60. minuta: v Celju dežujejo priložnosti. Luka Bobičanec in Nino Kouter sta ogrozila celjska vrata, Rudi Požeg Vancaš pa dvakrat goste, a ostaja pri vodstvu Mure z 2:0. Statistika tekme #CELMUR do 60′ 👇#PLTS 🏆 | #CELMUR ⚽ pic.twitter.com/DIAiAdm80m — #PLTS (@PrvaLigaSi) April 14, 2019 Začetek drugega polčasa. Celjani so krenili po zmanjšanje zaostanka, a ostaja mreža Mure nedotaknjena. V uvodnih minutah drugega dela sta rumena kartona prejela gostitelja Tadej Vidmajer in Janez Pišek. Konec prvega polčasa. Mura je ob velikem aplavzu številnih navijačev prekmurskega kluba odšla na odmor z lepo prednostjo 2:0. Če bi premagala Celjane, bi se utrdila na četrtem mestu, za Domžalčani pa zaostajala le še točko. 📢 Konec prvega polčasa!

CEL 0:2 MUR #PLTS 🏆 | #CELMUR ⚽ pic.twitter.com/vupht3toqi — #PLTS (@PrvaLigaSi) April 14, 2019 45. minuta: Celjani so se veselili zadetku, mrežo Mure je zatresel Lovro Cvek, a je proslavljanje trajalo le nekaj sekund, saj je sodnik Andrej Žnidaršič upravičeno razveljavil zadetek zaradi nedovoljenega položaja Hrvata. Pred tem je njegov rojak Dario Vizinger v hrvaškem dvoboju namučil vratarja Matka Obradovića, ta pa je vpisal še peto obrambo in ostal nepremagan. Zadetka na prvoligaških zelenicah ni prejel že 419 minut zapored! 32. minuta: Mura je znova nevarna. Tokrat je močno z razdalje streljal Tomi Horvat, a je žoga švignila nad prečko, tako da ostaja 2:0 za goste. Nekdanji mladinec Maribora je zapretil tudi v naslednjem napadu, a je znova zgrešil cilj. 25. minuta: Celjani so izkoristili prvo menjavo. Namesto Žana Benedičiča je vstopil v igro Janez Pišek. Minuto pozneje je trener Dušan Kosić namesto Nina Pungarška poslal v igro Mitjo Lotriča. 22. minuta: gostitelji so zapretili prek najboljšega strelca tekmovanja Rudija Požega Vancaša, a je vratar Mure Matko Obradović podobno kot v 3. minuti ukrotil žogo. Ostaja 2:0 za goste. 15. minuta: navijači Mure, ki so v knežje mesto pripotovali v velikem številu, imajo razloge za zadovoljstvo. Mura vodi z 2:0, Celje pa nikakor ne more razviti svoje igre, s katero bi lahko upal na preobrat. Statistika tekme #CELMUR do 15′ 👇#PLTS 🏆 | #CELMUR ⚽ pic.twitter.com/nyo8fgeqCu — #PLTS (@PrvaLigaSi) April 14, 2019 Goooooool! 0:2! 4. minuta, črno-beli pa ponovno slavijo! Mura je podvojila vodstvo, tokrat je mrežo Celja zatresel Nino Kouter! Gostje so nepričakovano hitro povedli kar z 2:0, Celjani pa so se znašli v velikih težavah. Zadetek Nina Kouterja: Gooooool! Neverjetno! 0:1. Gostje so prišli ekspresno do vodstva v Celju. Že v uvodni minuti je po strelu z roba kazenskega prostora zadel v polno kapetan Alen Kozar! To je njegov strelski prvenec v tej sezoni. Zanj je v Celju potreboval le 48 sekund. Zadetek Alena Kozarja: Začetek tekme v Celju. Kakšni začetni enajsterici sta izbrala trenerja Celja Dušan Kosić in Mure Ante Šimundža? Znani sta postavi Celje in Mura 👇#PLTS 🏆 | #CELMUR ⚽ pic.twitter.com/2aDhAShUTH — #PLTS (@PrvaLigaSi) April 14, 2019 Nedeljski spored se bo začel ob 14.30 v knežjem mestu. Pomerila se bosta Celje in Mura, še kako pomemben dvoboj v boju za morebitno ''evropsko'' četrto mesto. Pri gostiteljih izstopa Rudi Požeg Vancaš. Občasni reprezentant je najboljši strelec Prve lige Telekom Slovenije. Dosegel je že 14 zadetkov, z naskokom največ na tekmovanju. Kakšna je trenutna forma tekmecev, ki se bosta udarila na stadionu Z'dežele? Še nekaj minut do začetka #CELMUR. Preveri formo današnjih nasprotnikov 👇#PLTS 🏆 | Celje : Mura začetek ob 14:30 pic.twitter.com/j22BCVE8j3 — #PLTS (@PrvaLigaSi) April 14, 2019 Rumeno-modri so z zmago v Velenju končali krajšo rezultatsko krizo, saj so prej v dveh krogih osvojili le točko, a so imeli opravka z zelo močnimi tekmeci. Takšen bo tudi nedeljski, saj je Mura v izjemnem nizu. V zadnjih štirih krogih je osvojila deset točk z razliko v zadetkih 9:0, obenem pa se poteguje še za vstop v finale pokala Slovenije. Vratar Matko Obradović je nepremagan že 374 minut, tako da bo prvi strelec lige pred velikim izzivom. Na https://t.co/d4HIgOy37d se za vse obiskovalce današnjega obračuna z Muro nahaja pomembno obvestilo.#MojeMestoMojKlub #GremoCele 💛💙 pic.twitter.com/YIws6jg4Z0 — NK Celje (@NKCelje) April 14, 2019

Kidričani v Stožicah. Ne zadnjič v tem mesecu.

Povratnik na položaj prvega trenerja Olimpije Safet Hadžić je v tej sezoni že vodil zmaje. Foto: Vid Ponikvar V Stožicah bo prvič letos vodil Olimpijo Safet Hadžić. Povratnik na vroči stolček je bil jeseni za kratek čas že trener zeleno-belih. Takrat se je izkazal. Zdaj se mu ponuja priložnost, da uresniči cilj in popelje ljubljanski klub do treh točk proti Aluminiju, ki igra spomladi v spremenljivi formi.

Dvoboj se bo začel ob 17. uri, pri domačih pa bosta zaradi kartonov manjkalain, kar ob poškodbahinpomeni dodatne težave Olimpije pri igri v napadu.

Zmaje čaka ta mesec še en zelo pomemben domači dvoboj s Kidričani. To bo povratna polfinalna pokalna tekma, na kateri bodo 23. aprila (v torek) branili prednost z 2:1. Izbranci Oliverja Bogatinova so se po zadnji tekmi v prvenstvu, ko so s 3:1 premagali Gorico, povzpeli na želeno četrto mesto, v napadu pa je vse nevarnejši Luka Štor.

Prvenec Kolmana na derbiju začelja

Nermin Bašić se je poslovil od Nove Gorice zaradi skromnih rezultatov. Foto: ND Gorica Sklepno dejanje 27. kroga bo v Novi Gorici, kjer se bodo vrtnice predstavile že s tretjim trenerjem v tej sezoni. Po Miranu Srebrniču in Nerminu Bašiću, ki se v spomladanskem delu ni proslavil, saj je na sedmih tekmah popeljal Gorico le do štirih točk, se bo predstavil njegov donedavni pomočnik Saša Kolman.

Gostitelji zaradi kazni ne bodo mogli računati na pomoč Hrvata Andrije Filipovića, gostje iz Krškega, ki bodo v zadnjih desetih krogih za zagotovitev obstanka potrebovali manjši čudež, saj za Gorico zaostajajo kar devet točk, pa bodo pogrešali prvega vratarja Marka Zalokarja. Posavci so se na derbi začelja v slovenski Las Vegas odpravili s ciljem, da pozdravijo prvo zmago pod vodstvom Andreja Panadića. Krško ni zmagalo že devet krogov.

Maribor do zmage popeljal neuničljivi Tavares

Derbi 27. kroga Prve lige Telekom Slovenije v Mariboru ni navdušil. Domžalčani so bili v prvem polčasu boljši tekmec, na koncu pa vseeno Ljudski vrt zapustili brez točkovnega izkupička. Po dveh zaporednih zmagah so tokrat doživeli poraz zaradi avtogola Gabra Dobrovoljca v izdihljajih tekme, potem ko je v lastno mrežo žogo preusmeril po ostri podaji kapetana Maribora Marcosa Tavaresa.

Akcija, ki je odločila obračun v Ljudskem vrtu:

Štajerci imajo zdaj kar 15 točk prednosti pred najbližjim zasledovalcem Olimpijo, ki jo v nedeljo čaka obračun z Aluminijem.

Še tretja zaporedna ničla Triglava

Velenjčani so po štirih tekmah brez zmage slavili v Kranju in Triglavu primazalo tretjo zaporedno ničlo. Foto: Vid Ponikvar

V Kranju sta se srečali ekipi, ki sta v prejšnjem krogu doživeli visoka poraza. Velenjčani so proti Celjanom izgubili z 0:3, Kranjčani pa so se iz Domžal vrnili s pol ducata zadetkov v mreži. V pomembnem obračunu v boju za izognitev predzadnjemu (in zadnjemu) mestu so bili boljši knapi, ki so še tretjič v sezoni premagali Gorenjce, hkrati pa vpisali svojo prvo zmago po štirih tekmah (2 remija, 2 poraza).

Pri knapih je z dvema zadetkoma blestel Žiga Škoflek, s podajo in zadetkom pa se je izkazal tudi rabelj Olimpije Milan Tučić. Četrti zadetek so si Kranjčani, ki so tekmo končali le z deseterico in imajo po novem tudi najslabšo obrambo lige, zabili sami.

Lep protinapad in zadetek Rudarja:

Najboljši strelci: 14 - Rudi Požeg Vancaš (Celje)

11 - Rok Kronaveter (Olimpija), Luka Majcen (Triglav), Rok Sirk (Mura), Luka Zahović (Maribor)

10 - Jan Mlakar (Maribor), Milan Tučić (Rudar), Andres Vombergar (Olimpija)

9 - Senijad Ibričić (Domžale), Shamar Nicholson (Domžale), Francesco Tahiraj (Aluminij)

8 - Dino Hotić (Maribor), Rok Kidrič (Aluminij/Olimpija), Marcos Tavares (Maribor)

...

Maribor : Domžale 1:0

Triglav : Rudar 0:4