Povratnik iz ZDA junak Aluminija, preobrat Domžal po mojstrovini Škofleka #video

Prvoligaši so vstopili v najbolj naporen del sezone, v katerem bodo osem krogov odigrali v zgolj štirih tednih. Domžale so v uvodnem dejanju 29. krogu Prve lige Telekom Slovenije ugnale Rudar (2:1), preobrat pa je uspel tudi Aluminiju, ki je bil doma z 2:1 boljši od Triglava. Vodilna kluba čakata različni nalogi. Maribor bo v nedeljo še drugič ta teden gostoval pri Muri v Fazaneriji, Olimpija pa bo pričakala zadnjeuvrščeno Krško.

Tudi drugi sobotni dvoboj 29. kroga je minil v znamenju preobrat v drugem polčasu. Srečanje v Kidričevem je sprva osrečilo tabor gostov. David Tijanić je popeljal gorenjske orle v vodstvo, nato pa se je v nadaljevanju pri gostiteljih razigral Jure Matjašič in dosegel prva zadetka, odkar se je pozimi iz ZDA vrnil v domovino.

Zmagoviti gol Jureta Matjašiča v Kidričevem:

Kidričani so prišli do dragocene zmage, s katero so se na lestvici začasno povzpeli na visoko četrto mesto, ki pelje v Evropo.

Domžale vedno bližje evropski vozovnici

Domžalčani so v uvodnem dejanju 29. kroga Prve lige Telekom Slovenije premagali Rudar z 2:1 in se utrdili na tretjem mestu. Knapi so v 14. minuti prek Žige Škofleka poskrbeli za najlepši trenutek srečanja.

Evrogol Žige Škofleka:

Knapi so po evrogolu povedli in dobili prvi polčas z 1:0, v nadaljevanju pa so Domžale poskrbele za preobrat. Najprej je z bele točke izenačil Senijad Ibričić, takrat so Velenjčani protestirali pri sodniku Damirju Skomini, da ne bi smelo biti kazenskega udarca, nato pa je rezervist Tilen Pečnik s strelskim prvencem v dresu Domžal poskrbel za dragoceno zmago rumenih. Knapi so se znašli v težavah, saj je pred njimi še krčevit boj za obstanek.

Celjani brez najboljšega, Maribor drvi proti naslovu

V Mursko Soboto bo znova pripotovalo ogromno navijačev Maribora. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida V nedeljo bo najprej zanimivo v Novi Gorici. Vrtnice, ki so padle v hudo rezultatsko krizo, bodo reševale prvoligaško kožo proti Celjanom.

Gostitelji bodo na delu brez kaznovanega Adela Halilovića, obramba Gorice pa je z zadovoljstvom sprejela novico, da bo moral zaradi kazni dvoboj v slovenskem Las Vegasu preskočiti prvi strelec tekmovanja Rudi Požeg Vancaš. Poleg njega trener Dušan Kosić ne bo mogel računati tudi na Janeza Piška. Če bi se sezona končala zdaj, bi si Celjani zagotovili preboj v Evropi, kar bi bil imeniten uspeh.

Največja nedeljska poslastica, kar se tiče vzdušja in množičnega obiska, bo ob 16. uri v Murski Soboti. V Fazaneriji se bosta ponovno udarila velika tekmeca Mura in Maribor. V sredo so vijolice prekrižale načrte črno-belim z izjemnim zadetkom Dareta Vršiča, ki kandidira za enega najlepših v tej sezoni, tokrat pa jih čaka kar nekaj dodatnih motivov.

Želijo ohraniti visoko prednost pred Olimpijo, ostati neporaženi v letu 2019 in prvič v tej sezoni vzeti mero v prvenstvu tudi Muri, ki je Mariborčane jeseni ponižala na domačih tleh kar s 4:1. ''V nedeljo bo še težje kot v sredo,'' razmišlja junak pokalnega napredovanja v finale, 34-letni prerojeni veteran Vršič, domači strateg Ante Šimundža pa je napovedal, da gre na zmago.

Trener Olimpije opozarja, da je Krško zelo težaven tekmec

Zmaji so v torek brez večjih težav izločili in nadigrali Kidričane. Foto: Morgan Kristan/Sportida Za zadnje dejanje 29. kroga bosta poskrbela Olimpija in Krško. Ljubljančani so ogromni favoriti, saj jih čaka vsaj na papirju najlažja možna naloga. Pod vodstvom Safeta Hadžića so dobili vse tri zadnje tekme, dviguje se tudi število doseženih zadetkov. Zdaj prihajajo v Stožice zadnjeuvrščeni Krčani, ki nujno potrebujejo točke, če želijo popestriti boj za obstanek in ohraniti upanje na čudežno rešitev.

Pri zmajih bo poskušal izjemen niz nadaljevati Rok Kronaveter. Novi trener ga je prebudil, Mariborčan pa je na zadnjih treh nastopih dosegel kar štiri zadetke. ''Nogometaši Krškega so kakovostni. Vidi se, da imajo druge ekipe težave z njimi,'' opozarja svoje izbrance in ljubljansko javnost Hadžić, ki bo nekoliko premešal ekipo, s katero se je med tednom uvrstil v finale pokala. Dodaja, da bo verjel v naslov vse do takrat, ko bo Olimpija matematično še v igri za naslov.

Najboljši strelci: 14 - Rudi Požeg Vancaš (Celje)

13 - Rok Kronaveter (Olimpija), Luka Majcen (Triglav)

12 - Luka Zahović (Maribor)

11 - Rok Sirk (Mura)

10 - Senijad Ibričić (Domžale), Jan Mlakar (Maribor), Shamar Nicholson (Domžale), Milan Tučić (Rudar), Andres Vombergar (Olimpija)

9 - Francesco Tahiraj (Aluminij), Marcos Tavares (Maribor)

8 - Dino Hotić (Maribor), Rok Kidrič (Aluminij/Olimpija)

...

