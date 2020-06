Noro, kakšen evrogol bisera Olimpije! #video

Prvoligaški nogomet se je po slabih treh mesecih vrnil na slovenske stadione. Vodilna Olimpija je v soboto v 26. krogu v gosteh premagal Tabor s 3:0 in prednost pred Celjem pred derbijem v prihodnjem krogu vrnila na +5. Mura je v petek v Kidričevem ugnala Aluminij (3:1), Celjani pa so v jubilejni tisoči tekmi v 1. SNL odpravili Rudar z 2:0. Bravo bo v nedeljo gostil Triglav, branilec naslova Maribora pa se bo s prenovljeno zasedbo mudil v Domžalah.

Vodilna Olimpija je v prvem "pokoronskem" nastopu uresničila cilj in v Sežani premagal Tabor (3:0). V prvem polčasu, kjer so sprva najstrožjo kazen zahtevali nogometaši Tabora, a je sodnik Bojan Mertik odmahnil z roko, so zmaji prišli do prednosti z bele točke, ko je zadel v polno Luka Menalo.

Navijače Olimpije, dvoboj je pred stadionom spremljala večja skupina Green Dragons in pred začetkom dvoboja poskrbela za pirotehnični vložek, je v dodatno dobro voljo spravil novinec Enrik Ostrc.

Evrogol Enrika Ostrca ...

Komaj 17-letni up Olimpije je v prvem nastopu za člansko ekipo v 1. SNL zablestel z atraktivnim zadetkom, doseženim po strelu z razdalje. Končni rezultat je postal dvakratni strelec Menalo, ko je mojstrsko opravil z obrambo Tabora, nato pa premagal še vratarja češnjic.

... in mojstrovina Luke Menala za 3:0

Ljubljančani so tako prednost pred drugouvršenim Celjem, katerega bodo gostili v Stožicah pred praznimi tribunami prihodnji konec tedna, vrnili na prvotnih +5. V Sežani je po poldrugem letu na prvoligaški tekmi zaigral povratnik zmajev Nik Kapun, prvi nastop v 1. SNL je vknjižil tudi Timi Max Elšnik.

Mura za uvod boljša od Aluminija

Po 89 dneh brez tekem smo v Kidričevem, kjer sta se v petek udarila polfinalista pokala, ki se bosta v pokalnem tekmovanju spet srečala v torek, v petek dočakali nadaljevanje Prve lige Telekom Slovenije. Udarila sta se Aluminij in Mura, Prekmurci pa so zmagali s 3:1, potem ko so bili večji del tekme boljši nasprotnik.

V prvem polčasu so gostje povedli po golu Amadeja Maroše, že njegovem 11. prvenstvenem v tej sezoni, a so potem domači na začetku drugega dela igre izenačili. Po indirektnem strelu znotraj kazenskega prostora gostov je z nekaj metrov zadel Tilen Pečnik.

Gol Mure za vodstvo z 2:1, ki je prelomil tekmo v Kidričevem:



Odločilni trenutek se je zgodil v 73. minuti, ko je kot zadnji igralec v obrambi Aluminija na robu kazenskega prostora nogometaša Mure podrl hrvaški branilec v vrstah domačih Ivan Kontek in si prislužil rdeči karton.

Takoj za tem je Luka Šušnjara s prostega strela dodobra namučil domačega vratarja, ki je strel odbil, a je do žoge prišel mladi Kai Cipot in zadel za vodstvo gostov z 2:1. V 83. minuti je Matic Maruško le še potrdil zmago črno-belih in zadel za zmago s 3:1.

Celjani so se v svoji 1.000. prvoligaški tekmi razveselili tretje prvenstvene zmage v nizu in se na vrhu lestvice povsem približali Olimpiji. Foto: Grega Valančič/Sportida

Praznovanje velikega jubileja je v Celju uspelo

V drugi petkovi tekmi sta se v Celju pomerila domača zasedba, ki ima najboljši napad v ligi in je pri vrhu lestvice, in Rudar, ki je z najslabšo obrambo v ligi prikovan na zadnje mesto. Presenetljivo so bili v prvem polčasu boljši gostje, a gola niso dočakali. Po ne preveč zanimivih 45 minutah igre pa smo že na začetku drugega polčasa dočakali gol. Žogo je v mrežo Velenjčanov pospravil mladi Luka Kerin.



Gol Luke Kerina za vodstvo Celja z 1:0:



Pri vodstvu Celjanov z 1:0 je ostalo vse do zaključka tekme. Takrat je malo za tem, ko je zatresel okvir vrat, s 13. prvenstvenim golom sezone na 2:0 povišal Mitja Lotrič in potrdil nove tri točke ekipe Dušana Kosića, ki je tako dosegla tretjo prvenstveno zmago v nizu, se odlepila od Aluminija na tretjem mestu in se vsaj za en dan vodilni Olimpiji približala na vsega dve točki zaostanka. Velenjčani z desetimi točkami ostajajo pri dnu in so naredili nov korak na poti v drugo ligo.

Ko sta se srečala nazadnje, je bilo vroče ...

Na dvobojih med Bravom in Triglavom v tej sezoni ni bilo dolgčas. Foto: SPS/Sportida V nedeljo se bosta najprej ob 18. uri pomerila Bravo in Triglav. To bo zelo pomemben dvoboj tekmecev iz spodnje polovice razpredelnice, ki se želita izogniti devetemu mestu. To pelje v dodatne kvalifikacije, konec julija pa devetouvrščenega prvoligaša čakata dve tekmi z Gorico. Mladi ljubljanski klub je v spomladanskem delu blestel. V zadnjem nastopu je premagal Maribor v Ljudskem vrtu, s katerim se je pomeril tudi prejšnji teden in v pripravljalnem srečanju doživel hud poraz (1:6).

Kranjčani se bodo v Spodnji Šiški mudili brez kaznovanega Marka Gajića, ljubitelji nogometa pa držijo pesti, da bo tokratna tekma minila brez dodatnih zapletov. Ko sta se kluba nazadnje srečala v Ljubljani, je sodnik pokazal kar štiri rdeče kartone, nato pa je dvoboj v Kranju zaznamoval "prepir" med Luko Majcnom in Alenom Krcićem, ki ni več član Brava.

Prvič pod vodstvom Jakirovića, 1.000. v 1. SNL

Sergej Jakirović se bo v nedeljo prvič predstavil v Prvi ligi Telekom Slovenije kot trener Maribora. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Sklepno dejanje prvega "pokornskega" kroga bo v Domžalah, kjer bo rumena družina reševala svojo kožo proti zelo motiviranemu Mariboru. Domžalčani so največje negativno presenečenje sezone. Zasedajo šele deveto mesto, čeprav Andrej Razdrh računa na marsikatero uveljavljeno nogometno ime. Rumeni si v letu, ko klub praznuje 100-letnico, nočejo privoščiti izpada med drugoligaše.

Da veljajo več, bodo poskušali dokazati proti branilcem naslova, ki se bodo prvič predstavili pod vodstvom novega trenerja. Sergej Jakirović je nasledil Darka Milaniča, v vlogi športnega direktorja, ki jo je zadnjih 13 let opravljal Zlatko Zahović in pustil močan pečat, pa bo na pravi tekmi debitiral Oliver Bogatinov. Pri gostih, ki želijo ubraniti naslov, bo zaradi kazni manjkal mladi branilec Luka Koblar. To bo jubilejna tisoča tekma NK Maribor v 1. SNL, še razlog več, da hrvaški strateg v krstnem nastopu popelje izbrance do treh točk.

Prva liga Telekom Slovenije, 26. krog: Petek:

Aluminij : Mura 1:3 (0:1)

Pečnik 55.; Maroša 19., Cipot 75., Maruško 83.; R.K.: Kontek 74./Aluminij



Celje : Rudar 2:0 (0:0)

Kerin 47., Lotrič 84. Sobota:

Tabor Sežana : Olimpija 0:3 (0:1)

Menalo 29./11-m, 86., Ostrc 64. Nedelja:

18.00 Bravo – Triglav Kranj

20.30 Domžale – Maribor

Lestvica:

Najboljši strelci: 18 − Dario Vizinger (Celje), Ante Vukušić (Olimpija),

13 - Mitja Lotrič (Celje)

12 − Rok Kronaveter (Maribor), Predrag Sikimić (Tabor/Domžale),

11 − Amadej Maroša (Mura),

9 − Ivan Božić (Celje), Endri Čekiči (Olimpija), Nikola Leko (Aluminij), Luka Majcen (Triglav), Luka Menalo (Olimpija)

8 − Luka Bobičanec (Mura), Mihael Klepač (Aluminij), Slobodan Vuk (Domžale).

...

Povzetki tekem:

Celje : Rudar 2:0



Aluminij : Mura 1:3:



