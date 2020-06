Celjani pišejo zgodovino, Mura prvič brez zvestih navijačev

Prvoligaški nogomet se po slabih treh mesecih vrača na zelenice, kjer se bo do preklica igralo pred praznimi tribunami. Uvod 26. kroga bo v Kidričevem, kjer se bosta udarila Aluminij in Mura. V sredo ju čaka še spopad za finale pokala. Zvečer bodo Celjani na sosedskem derbiju proslavili jubilejno 1.000. tekmo v prvi ligi. Vodilna Olimpija bo v soboto gostovala na Krasu, Bravo bo dan pozneje gostil Triglav, branilec naslova Maribora pa se bo s prenovljeno zasedbo mudil v Domžalah.

Prva liga Telekom Slovenije, 26. krog: Petek:

19.00 Aluminij – Mura

21.00 Celje – Rudar Sobota:

18.00 Tabor Sežana – Olimpija Nedelja:

18.00 Bravo – Triglav Kranj

20.30 Domžale – Maribor

Prvoligaški maraton se vendarle nadaljuje. Karavana se bo danes najprej ustavila v Kidričevem, kjer se bosta v "generalki" za polfinale pokala Slovenije pomerila Aluminij in Mura, še zadnja slovenska kluba, ki sta v igri za dvojno lovoriko.

Gostitelje, ki so v tej sezoni že dvakrat matirali Muro, je v slabo voljo spravila poškodba najboljšega strelca Nikole Leka. Ker bo zaradi kazni manjkal tudi Mihael Klepač, povratnik Luka Štor pa se vrača po lažji poškodbi, bodo Kidričani naleteli na težave v napadu.

Pri gostih, ki so se pred kratkim poslovili od štirih igralcev, ne manjka dobre volje. Zvesti navijači so jo vlili igralcem z akcijo Mi smo Mura, izbranci Anteja Šimundže pa se jim želijo oddolžiti z dvema uspehoma proti Aluminiju. Najprej v prvenstvu, kjer gledajo v hrbet Kidričanom, nato še v pokalu, kjer jih zanima lovorika. Uvodni "pokoronski" dvoboj si boste lahko ogledali v neposrednem prenosu na Planet TV od 18.40. Tribune bodo prazne, Mura, ki slovi po zelo zvestih navijačih in njihovem številnem obisku na gostovanjih, pa bo prvič v tej sezoni primorana odigrati tekmo brez podpore privržencev.

Jubilej Celja, velikega favorita na papirju

Celjani se lahko z zmago nad sosedi iz Velenja približajo Olimpiji na -2. Foto: Vid Ponikvar Ob 21. uri se bosta pod celjskimi reflektorji v savinjsko-šaleškem derbiju spopadla soseda. Izbranci Dušana Kosića na lestvici zaostajajo le za vodilno Olimpijo. Letos še niso izgubili, v letu, v katerem klub praznuje okroglo 100-letnico, pa ne želijo zapraviti priložnosti za preboj v Evropo.

Danes bodo kot prvi v Sloveniji zaigrali na jubilejni tisoči tekmi v zgodovini 1. SNL, opravka pa bodo imeli z najslabšim prvoligašem. Velenjčani so še brez zmage, z eno nogo in pol pa so že v drugi ligi. Proti Dariu Vizingerju, z 18 zadetki prvemu strelcu tekmovanja, se bodo predstavili brez kaznovanega Jovana Vladimirja Pavlovića, na trenerskem stolčku pa bo prvič kot prvi strateg sedel Domen Beršnjak.

Vodilna Olimpija na Krasu

Macky Bagnack v Sežani ne bo mogel pomagati soigralcem. Foto: Morgan Kristan / Sportida V soboto bo središče nogometnega dogajanja na Krasu. Tabor bo ob 18. uri v Sežani pričakal vodilno Olimpijo. Češnjice v pripravljalnem obdobju, v katerem so šele v zadnjih dneh začele sodelovati s trenerjem Maurom Camoranesijem, niso blestele. Vrnitev Francoza Rodrigueja Bongonguija, ki je odpravil poškodbe stegenske mišice, je spravila Kraševce v boljšo voljo.

V soboto bo poskušal otežiti delo obrambi zmajev, v kateri ne bo kaznovanega Mackyja Bagnacka, zaradi kartonov pa bo manjkal tudi Endri Čekiči. Trener Safet Hadžić ima zahtevno nalogo, saj bi vodstvo kluba zadovoljil le naslov prvaka. Pod posebnim drobnogledom bo Ante Vukušić, najboljši strelec tekmovanja.

Ko sta se srečala nazadnje, je bilo vroče ...

Na dvobojih med Bravom in Triglavom v tej sezoni ni bilo dolgčas. Foto: SPS/Sportida V nedeljo se bosta najprej ob 18. uri pomerila Bravo in Triglav. To bo zelo pomemben dvoboj tekmecev iz spodnje polovice razpredelnice, ki se želita izogniti devetemu mestu. To pelje v dodatne kvalifikacije, konec julija pa ga čakata dve tekmi z Gorico. Mladi ljubljanski klub je v spomladanskem delu blestel. V zadnjem nastopu je premagal Maribor v Ljudskem vrtu, s katerim se je pomeril tudi prejšnji teden in v pripravljalnem srečanju doživel hud poraz (1:6).

Kranjčani se bodo v Spodnji Šiški mudili brez kaznovanega Marka Gajića, ljubitelji nogometa pa držijo pesti, da bo tokratna tekma minila brez dodatnih zapletov. Ko sta se kluba nazadnje srečala v Ljubljani, je sodnik pokazal kar štiri rdeče kartone, nato pa je dvoboj v Kranju zaznamoval "prepir" med Luko Majcnom in Alenom Krcićem, ki ni več član Brava.

Prvič pod vodstvom Jakirovića, 1.000. v 1. SNL

Sergej Jakirović se bo v nedeljo prvič predstavil v Prvi ligi Telekom Slovenije kot trener Maribora. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Sklepno dejanje prvega "pokornskega" kroga bo v Domžalah, kjer bo rumena družina reševala svojo kožo proti zelo motiviranemu Mariboru. Domžalčani so največje negativno presenečenje sezone. Zasedajo šele deveto mesto, čeprav Andrej Razdrh računa na marsikatero uveljavljeno nogometno ime. Rumeni si v letu, ko klub praznuje 100-letnico, nočejo privoščiti izpada med drugoligaše.

Da veljajo več, bodo poskušali dokazati proti branilcem naslova, ki se bodo prvič predstavili pod vodstvom novega trenerja. Sergej Jakirović je nasledil Darka Milaniča, v vlogi športnega direktorja, ki jo je zadnjih 13 let opravljal Zlatko Zahović in pustil močan pečat, pa bo na pravi tekmi debitiral Oliver Bogatinov. Pri gostih, ki želijo ubraniti naslov, bo zaradi kazni manjkal mladi branilec Luka Koblar. To bo jubilejna tisoča tekma NK Maribor v 1. SNL, še razlog več, da hrvaški strateg v krstnem nastopu popelje izbrance do treh točk.

