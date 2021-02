V živo: Mura končala sanjski niz Brava, lahko Gorica ustavi Domžale?

V prvi nedeljski tekmi 24. kroga Prve lige Telekom Slovenije je Mura z 1:0 premagala Bravo in prekinila niz enajstih tekem brez poraza. Danes nas čaka še ena tekma, Domžale pravkar gostijo Gorico. V soboto sta se v prvem letošnjem derbiju Maribor in Olimpija v Ljudskem vrtu razšla z remijem 1:1. V petek je Tabor premagal Celje. Za konec kroga se bo ponedeljek Koper mudil v Kidričevem.

Domžale : Gorica 0:0* (-:-)

34. minuta: s strelom od daleč je poizkusil Arnel Jakupović in za malo zgrešil cilj. To bi bil lahko nov mojstrski gol domžalskega napadalca.



23. minuta: polovica prvega polčasa je za nami, v Domžalah pa vsaj za zdaj spremljamo precej nezanimivo tekmo. Upajmo, da se to kmalu spremeni.



ZAČETEK TEKME! Bodo Domžale nadaljevale z dobrimi igrami? Gorica nujno potrebuje točke v boju za obstanek.

Konec sanjskega niza Brava

Nogometaši Brava pod vodstvom Dejana Grabića poraza niso doživeli kar enajst tekem v nizu, nazadnje so pred tekmo z Muro, ki ni bila v najboljši formi, izgubili novembra lani, ko jih je premagal Koper. Tudi tokrat so bili v prvem polčasu boljši nasprotnik, veliko priložnost za vodstvo pa je zapravil njihov napadalec Mustafa Nukić. Potem je v drugem delu igre Mura prišla do gola, ko je z glavo zadel Kevin Žižek, in Prekmurcem prinesel prepotrebne tri točke, s katerimi so se vodilnima Mariboru in Olimpiji približali na štiri točke zaostanka.

Gol Kevina Žižka:

Poročilo s tekme in priložnosti:

Še drugi večni derbi v Ljudskem vrtu v tej sezoni se je končal z izidom 1:1. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Remi na derbiju, Maribor in Olimpija ostajata skupaj na vrhu

Po kadrovskem pretresu v začetku tedna, ko sta svoji službi pri Mariboru izgubila športni direktor Oliver Bogatinov in trener Mauro Camoranesi, sta njuna naslednika Marko Šuler in za zdaj začasni trener Saša Gajser, ki sta se med tednom razveselila visoke zmage na zahtevnem gostovanju v Sežani, iztržila remi.

VIDEO: gol Antonia Delamee Mlinarja:



Tokratni derbi, tretji v tej sezoni, je bolje začela Olimpija, ki je po enajstih minutah igre prišla tudi do vodstva. Gol sta zakuhala zimska novinca v vrstah Ljubljančanov. Hrvat Ante Čorić je s prostega strela natančno podal, Antonio Delamea Mlinar pa po natančno odmerjenem strelu z glavo zadel.

VIDEO: gol Aljoša Matka:



Tik pred koncem je z novim golom, njegovim sedmim prvenstvenim v tej sezoni, za izenačenje poskrbel Aljoša Matko. Maribor je v drugem polčasu igral precej bolje, a na koncu je imel v zaključku tekme največjo priložnost gostujoči napadalec Andres Vombergar, ki je prišel sam pred mariborskega vratarja, a se ni izkazal. Maribor je v zadnjih minutah, ko je Olimpija ostala brez izključenega Mihaela Pavlovića, napadel za zmago in bil nevaren, a se je na koncu derbi končal z remijem z 1:1, po katerem večna tekmeca ostajata izenačena na vrhu lestvice.

VIDEO: velika priložnost Andresa Vombergarja:



Zanimivo, še drugič se je derbi v Ljudskem vrtu v tej sezoni končal z izidom 1:1. V Stožicah je z 2:0 zmagala Olimpija.

VIDEO: poročilo in priložnosti s tekme:

Agonija prvakov še traja

Prvaki iz Celja po lanskoletni sanjski sezoni še naprej drvijo navzdol. Tokrat so izgubili proti Taboru in doživeli še četrti domači poraz v nizu. Celjani so tekmo začeli bolje od gostov, potem pa so vajeti igre v svoje roke vzeli Sežančani. Najprej je v 35. minuti zadel Leon Sever, že takoj na začetku drugega polčasa pa so gostje v nekaj minutah zabili dva gola in si zagotovili točke. Najprej je v 46. minuti zadel Fahd Ndzengue, le tri minute pozneje pa je mladi gabonski napadalec zakuhal še avtogola celjskega branilca Dušana Stojinovića in Taboru prinesel prvo letošnjo zmago.

Avtogol Dušana Stojinovića:



Vrtnice nezadovoljne s sojenjem

V nedeljo se bosta v Domžalah spopadla kluba, ki sta skupaj osvojila kar šest naslovov državnega prvaka. Foto: Vid Ponikvar Nedeljski spored bo sklenil dvoboj v mestu ob Kamniški Bistrici, kjer se bosta ob 16.30 udarila Domžale in Gorica. Rumeni družini gre v letu 2021 imenitno. Še vedno je neporažena, na lestvici pa se je povzpela na četrto mesto, ki bi ji ob določenem razpletu pokalnega tekmovanja že lahko ponudil evropsko vozovnico. Izbranci Dejana Djuranovića so prepričljivi, na zadnjih treh srečanjih so prejeli le en zadetek, tokrat pa prihaja v goste zadnjeuvrščena ekipa, ki bo zaradi nujnosti zmage še bolj ranljiva, saj bo veliko stavila v igro v napadu. ''Gorica, ne glede na točkovni izkupiček in položaj na lestvici, velja za neugodno oviro. V tej sezoni smo bili na dveh tekmah z Gorico pravi, zato menim, da bomo tudi tokrat pokazali pravi obraz. Ne zanima nas nič drugega kot zmaga,'' sporoča 22-letni branilec Andraž Žinič.

V taboru vrtnic so po zadnji tekmi, ko so se (z igralcem manj) v derbiju začelja z Aluminijem razšli brez zmagovalca, spregovorili o sodniških napakah. ''Zgodilo se je večkrat. Pa se nismo odzvali, ker smo verjeli v naključja in enakopraven sodniški kriterij. Ker pa je seznam napak, ko je oškodovana zgolj ena stran (naša), iz kroga v krog daljši, se moramo oglasiti in zaščititi interese kluba,'' so naslovili javni dopis, na katerem so izpostavili šest, po njihovem mnenju, grobih napak, zaradi katerih so se vrtnice znašle v nezavidljivem položaju, saj jim Aluminij beži na lestvici za šest točk. ''Pri ND Gorica ne želimo iskati izgovorov in opravičil za rezultate, želimo si le, da bi bili, tako kot drugi najtrofejnejši klubi v Sloveniji, obravnavani enako ostalim klubom, ki letos tekmujejo v PLTS,'' sporočajo štirikratni državni prvaki, ki jih v nedeljo čaka zahtevno opravilo, saj bodo imeli opravka z Domžalami, ki so v tem letu še neporažene.

Aluminij letos ne pozna poraza

Ko je Rodolfo Vanoli prvič letos gostoval kot trener Kopra, je doživel hud poraz v Ljubljani. Kako bo na Štajerskem? Foto: Grega Valančič/Sportida Zadnja tekma 24. kroga Prve lige Telekom Slovenije bo odigrana šele v ponedeljek, ko se bo tekmovalni koledar prevesil že v mesec marec. Ob 16.30 se bosta v Kidričevem pomerila Aluminij in Koper. Štajerci pod vodstvom Oskarja Drobneta v letu 2021 ne poznajo poraza, hkrati pa jih odlikuje odlična obramba. Na domačem igrišču, ki na začetku spomladanskega dela ni bilo v najboljšem stanju, še niso prejeli zadetka.

Odpravili so prvake Celjane (1:0) in kot prvi letos ustavili stoodstotni izkupiček Stankovićevih izbrancev Olimpije (0:0), mrežo pa so zadržali nedotaknjeno tudi na gostovanju v Novi Gorici proti neposrednemu tekmecu v boju za obstanek. Zdaj se bodo pomerili proti Koprčanom, ki so v četrtek z zmago nad Muro dokazali, kako so igralci že ponotranjili nekaj idej novega trenerja Rodolfa Vanolija. Koper želi v boju za Evropo nadaljevati z osvajanjem točk v gosteh, Aluminij pa jih potrebuje zaradi obstanka, tako da bi lahko bilo zanimivo do zadnjega sodnikovega piska.

Prva liga Telekom Slovenije, 24. krog: Sobota, 27. februar:

Celje : Tabor 0:3 (0:1)

Sever 35., Ndzengue 46., Stojinović 49./a.g.; R.K.: Briški 79.



Maribor : Olimpija 1:1 (1:1)

Matko 45.; Delamea Mlinar 11. Nedelja, 28. februar:

Bravo : Mura 0:1 (0:0)

Žižek 69.



16.30 Domžale – Gorica Ponedeljek, 1. marec:

16.00 Aluminij – Koper