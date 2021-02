Mura zmagala v Ljubljani in se približala vodilnima

Bravo je ob svojem 15. rojstnem dnevu v Ljubljani gostil tretjeuvrščeno Muro, ta je pogrešala Luko Bobičanca (poškodba), Žigo Kousa (bolezen) in še nekaj drugih igralcev, in iskal nadaljevanje niza neporaženosti, ki je pred tem krogom trajal že enajst tekem.

A zasedba Anteja Šimundže je ta Bravov niz končala, junak tekme pa je bil Kevin Žižek, edini strelec na tekmi. Mura je trdno na tretjem mestu s štirimi točkami zaostanka za vodilnima Mariborom in Olimpijo, Bravo pa ostaja v sredini lestvice.

Ekipi sta v prve pol ure pokazali bolj ali manj enakovredno predstavo, ki pa je ponudila nekaj zaključnih strelov, a nobenega posebej nevarnega. V 37. minuti pa je od daleč pri domačih sprožil Sandi Ogrinec in za malce zgrešil cilj. V 41. minuti pa je pred Matka Obradovića prišel spomladi zelo razpoloženi Mustafa Nukić, toda Murin vratar je bil uspešnejši.

Čvrsta igra na obeh straneh tudi v uvodu drugega polčasa ni dovoljevala kakšne nevarnejše akcije na eni in drugi strani, v 69. minuti pa je kljub temu prišlo do spremembe izida. Po podaji Klemna Šturma z leve strani je na prvi vratnici z glavo žogo v mrežo preusmeril Kevin Žižek za vodstvo Mure.

Bravo je nato poskušal izpeljati kakšno obetavno akcijo, svoje namere je usmeril proti napadu, ampak disciplinirana črno-bela vrsta je pravočasno prekinjala akcije rumenih.

Bravo bo v 25. krogu v nedeljo gostoval v Sežani, Mura pa bo dan prej gostila Aluminij.

Bravo : Mura 0:1 (0:0)

Stadion Žak, brez gledalcev, sodniki: Ponis, Bensa, Habibović.



Strelec: 0:1 Žižek (69.).



Bravo: Vekić, Španring, Drkušić, Brekalo (od 86. Kidrič), Trontelj (od 61. Kurtović), Žinko, Kramarič, Ogrinec (od 83. Kirm), Nukić, Kancilija (od 61. Maružin), Tučić.

Mura: Obradović, Šturm, Lovrić, Gorenc, Karničnik, Kouter, Ouro, Pucko (od 90. Maruško), Filipović (od 66. Klepač), Žižek, K. Cipot (od 83. Maroša).



Rumeni kartoni: Kancilija, Ogrinec; Filipović.

Potek tekme v živo:

KONEC TEKME! Mura je prišla do zmage v Ljubljani in končala niz enajstih tekem brez poraza Brava.



VIDEO: gol Kevina Žižka:





GOOOL!!! No, pa smo sredi drugega polčasa le dočakali prvi gol. V 69. minuti je po predložku z leve strani pred golom z glavo zadel Kevin Žižek.



ZAČETEK DRUGEGA POLČASA! Kaj nas v drugih 45 minutah čaka na stadionu ZŠD Ljubljana?



POLČAS! Gola v Ljubljani v prvih 45 minutah nismo videli, prav veliko priložnosti tudi ne, je pa imel Bravo več od igre in tudi do zdaj največjo priložnost na tekmi.



VIDEO: priložnost Mustafe Nukića:





41. minuta: največja priložnost na tekmi do zdaj. Sam pred gol Mure je prišel napadalec Brava Mustafa Nukić, ki je v izjemni formi, a se tokrat ni izkazal. Vratar Mure Matko Obradović je njegov poizkus ustavil.



VIDEO: strel Sandija Ogrinca:





37. minuta: zdaj pa nevaren strel od daleč Sandija Ogrinca, ki je za malo zletel mimo vrat Mure. Ostaja pri izidu 0:0.



23. minuta: za nami je prva polovica prvega polčasa, večjih priložnosti na stadionu ZŠD Ljubljana pa za zdaj še nismo videli.



ZAČETEK TEKME! Bravo, ki letos še sploh ne pozna poraza, na petih tekmah pa je zbral tri zmage in dva remija, gosti Muro, ki ji letos ne gre najbolje. Premagala je le zadnjeuvrščeno Gorico, ob tem pa na treh tekmah osvojila vsega točko. Prekmurci, ki so se nekaj časa borili za vrh, morajo nujno osvojiti točke, če želijo ohraniti stik z vodilnima. Na drugi strani bi se Bravo z novo zmago Muri približal na vsega točko zaostanka in se tudi sam močno približal vrhu. Se bo pravljica Ljubljančanov nadaljevala?