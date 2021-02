Mariborski natečaj za najtežjo službo v Sloveniji

Sloviti Argentinec z italijanskim potnim listom Mauro Camoranesi, ki se je po odpovedi z zapisom na družabnih omrežjih poslovil od Maribora in očitno tudi od Slovenije, v kateri je preživel skoraj natanko eno leto, je že preteklost Maribora. Glavno besedo pri odgovoru na vprašanje, kdo bo prihodnost Maribora, pa bo imel njegov novi športni direktor.

Kako se bo odločil Marko Šuler? Foto: Vid Ponikvar Marko Šuler, ki je svojo novo mariborsko zgodbo začel spodbudno, z visoko zmago nad Taborom, je moral odlično tekmo Maribora že pozabiti. Pred Mariborom je derbi, ki bo v boju za želeni naslov zelo pomemben, potem novega snovalca športnega dela mariborske nogometne politike čaka še pomembnejša naloga.

Izbira novega trenerja ne bo lahka, zadnja dva sta v Ljudskem vrtu zdržala zelo kratek čas. Zadnji vsega 21 tekem, njegov predhodnik še manj, 13.

Maribor si ne sme privoščiti, da bi z izbiro človeka za verjetno najzahtevnejšo trenersko službo v Sloveniji zgrešil še tretjič. Po meteorskem vzponu in skoku v sedež športnega direktorja Maribora si bo Šuler zato razumljivo vzel čas.

"Pred derbijem trenerja verjetno ne bo," je povedal ob svojem prvem javnem nastopu v novi vlogi. "Trener mora biti nekdo, ki pozna DNK Maribora," je Šuler dodal in nakazal smernice izbire novega trenerja in dodal, da bo brskal predvsem po naboru slovenske in stroke iz regije.

Večni pomočnik, prvak in hrvaški povratnik

Kdo so morebitni kandidati? Začnimo pri tistem, ki že sedi na klopi. Večni pomočnik Saša Gajser po okroglem desetletju delovanja v klubu mariborski DNK vsekakor ima. Da ima tudi ambicije po koraku naprej, je v Sežani nakazal že z obleko, ki je zamenjala trenirko, potem je to jasno povedal še v novinarske mikrofone. Da je med kandidati, je potrdil tudi Šuler. Ali je mislil resno ali pa je bil ob tem zgolj politično korekten, ve samo on. Sredina zmaga s 4:0 na igrišču, na katerem je Maribor ob zadnjih treh gostovanjih doživel tri hude poraze, je za Gajserja vsekakor velik plus.

Bi se lahko zgodilo, da v Ljudski vrt prikoraka slovenski prvak brez službe Dušan Kosić? Foto: Grega Valančič/Sportida

Od trenerjev, ki so trenutno brez pogodbe, v oči kot prvi pade Dušan Kosić. Avtor zgodovinskega naslova ob stoletnici celjskega kluba. Resda je legenda Olimpije, a izziv v Ljudskem vrtu, ki bi bil največji na njegovi trenerski poti, bi najverjetneje sprejel. Trener, ki v žepu trenutno nosi naziv najboljšega v Sloveniji, bi moral v Maribor prinesti tudi všečno igro, po kateri Ljudski vrt hrepeni, on pa slovi.

Nedavno je svojo epizodo v Združenih arabskih emiratih sklenil Hrvat Krunoslav Jurčić, ki je bil v Mariboru že pred petimi leti, tam pa, čeprav je zdržal vsega pol leta oziroma 16 tekem, pustil dober pečat. Po zmagah nad Krškim s 6:0 in Koprom s 5:0 je z 0:1 izgubil proti Celju in, čeprav je bil to šele njegov drugi poraz, moral že po prvi tekmi drugega dela sezone 2015/16 oditi. Počilo je z Zlatkom Zahovićem.

Koga lahko Maribor najde v Sloveniji

Brez službe je po odhodu s klopi Kopra tudi Miran Srebrnič, a nekdanji Šulerjev soigralec iz Gorice se trenutno ne zdi realna možnost. Tako v Novi Gorici kot na Bonifiki je dokazal, da zna, a legendarni Primorec, ki nerad sili v ospredje, bo brez mikavne ponudbe verjetno ostal tudi tokrat.

Od trenerjev, ki trenutno sedijo na klopeh slovenskih prvoligašev, bi Maribor verjetno lahko dobil vsakega razen Gorana Stankovića, ki v toplem zavetju Milana Mandarića greje klop Olimpije.

Kot prvi med kandidati iz slovenskega bazena v oči pade mladi Dejan Grabić, ki na začetku svoje trenerske poti kaže velik potencial. Stavi na mlade, domače nogometaše, njegova ekipa ima izrazit trenerski podpis. Trenutno je hit slovenske z majhnim Bravom, s katerim ni izgubil že deset tekem v nizu.

Ante Šimundža in Dejan Grabić imata varni službi, a je vprašanje, ali bi zavrnila ponudbo Maribora. Foto: Grega Valančič/Sportida

Drugi je Dejan Djuranović, ki po sezoni za pozabo za zdaj dobro vodi domžalski projekt rekonstrukcije. Legenda Maribora, seveda, zagotavlja tudi mariborski DNK. Podobno bi prinesel tudi že večkrat dokazani Ante Šimundža, eden od najpomembnejših akterjev klubske zgodovine, ki se je v Mariboru izkazal kot igralec in trener. Se Mariborčan lahko iz Mure spet vrne nazaj domov?

Če bi se ravnali po verjetnostnem računu, bi najvišje kotiral tudi Igor Božić. Trener Tabora, ki je v zadnjem času postal valilnica trenerjev za tekmece iz slovenske lige. Seveda ne mislimo resno, 44-letni trenerski debitant ne pride v poštev.

Še kdo poleg nas je zagotovo pomislil tudi na Roberta Korena, ki je veliko ime slovenskega nogometa, začenja trenersko pot in je zelo ambiciozen, s Šulerjem, oba sta Korošca, pa sta bila dolgoletna nogometna sopotnika. Prinesel bi tudi izkušnje iz šampionske zgodbe Celja, ki jih je lani tam dobil. To se najverjetneje ne bo zgodilo. S Šulerjem si namreč nista več tako blizu, težava je tudi trenerska licenca Uefa PRO, ki je potrebna za delo v prvi slovenski ligi. Koren, trener drugoligaša Fužinarja, je še nima.

Kdo še (ne) pride v poštev

Na novo vrnitev Darka Milaniča, ki s Slovanom iz Bratislave navdušuje na Slovaškem, ni mogoče računati. Na Simona Rožmana, ki je trdno priklenjen na klop Rijeke, prav tako ne. Podobno velja za Slavišo Stojanovića, ki vodi bolgarskega velikana, Levskega iz Sofije.

Ante Čačić je bil manj kot štiri mesece trener Maribora leta 2013. Potem je bil na Hrvaškem trener Slaven Belupa, zagrebške reprezentance, prilezel je celo do hrvaške reprezentance, ki jo je vodil na evropskem prvenstvu 2016. Odkar je oktobra lani končal delo v Egiptu, kjer je vodil Pyramids FC, je brez službe. Foto: Vid Ponikvar

Od trenerjev iz regije na trgu najdemo še enega Hrvata in nekdanjega trenerja Maribora, Anteja Čačića. Pa tudi njegova rojaka Nikolo Jurčevića in Roberta Prosinečkega, ki smo ga s trenerskim delom v Sloveniji povezovali že večkrat, a je zagotovo predrag. Za Zvonimirja Solda, nekdanjega trenerja Kölna v nemški prvi ligi, velja zelo podobno.

Za naštetimi stoji še kup takšnih in drugačnih kandidatov prostih rok, pa tudi veliko takih, ki imajo službe in bi mariborski izziv sprejeli z obema rokama.

Med njimi človeka, s katerim bo Šuler kmalu poziral s šalom Maribora, ne gre iskati. Morda pa nov pomemben akter Maribora preseneti s kom tretjim. Kaj pa, če Šuler na koncu izbere Zahovića ali pa na klopi, po vzoru angleških nogometnih menedžerjev, pristane kar sam? Seveda se šalimo. Počakajmo še malo in znano bo vse …