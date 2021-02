Jakupović za novo zmago Domžal in nov poraz Gorice

Domžalčani nadaljujejo niz neporaženosti, ki zdaj traja že 12 ligaških tekem. Tokrat so z golom Arnela Jakupovića premagali Gorico, ki se ne more odlepiti z dna lestvice. Primorci, ki so pogrešali kaznovanega Roka Grudino, prav tako pa ni smel igrati od Domžal posojeni Til Mavretič, imajo ob tekmi več šest točk manj od predzadnjega Aluminija. Domžale so na četrtem mestu.

Domači so prvi zagrozili, ko je Senijad Ibričić v osmi minuti sprožil v kazenskem prostoru, Darko Marjanović pa je posredoval in žogo odbil čez prečko. Tudi sicer so bili gostitelji podjetnejši, a posebej nevarni niso bili. Arnel Jakupović je poskusil v 34. minuti od daleč, toda tudi on je bil nenatančen.

V drugem polčasu je najprej poskusil Aaron Kačinari pri Gorici, njegov strel od daleč ni deloval kot posebej nevaren, a je Ajdin Mulalić imel nekaj težav pri posredovanju. Kmalu zatem, v 53. minuti, pa je po podaji Tamarja Svetlina Jakupović ostal povsem sam na vrhu kazenskega prostora, nato je s "finto" iz igre vrgel še Marjanovića in žogo poslal v prazno mrežo za 1:0.

V 55. minuti se je v polpriložnosti znašel še Dario Kolobarić, Marjanović pa je pravočasno posredoval in preprečil poskus loba. Sledilo je novo obdobje ne ravno vznemirljive igre, ki je trajalo praktično do konca tekme, tako da pravih priložnosti ni bilo več.

Domžale bodo v 25. krogu v soboto gostovale v Kopru, Gorica pa bo gostila Maribor.

Domžale : Gorica 1:0 (0:0)

Športni park, brez gledalcev, sodniki: Perić, Mežnar, Mijatović.



Strelec: 1:0 Jakupović (53.).



Domžale: Mulalić, Sikošek, Šoštarič Karič, Vuklišević, Žinič, Husmani, Markuš (od 46. Käit), Ibričić, Kolobarić (od 82. Podlogar), Jakupović (od 89. Klemenčič), Vuk (od 46. Svetlin).

Gorica: Marjanović, M. Kavčič, Mevlja, T. Kavčič, Širok, Nkama, Kačinari (od 77. Colley), Hodžić (od 62. Cvijanović), Begić (od 77. Črnic), Oyewusi (od 62. Šehić), Vipotnik (od 46. Velikonja).



Rumeni karton: Kačinari.

Potek tekme v živo:

KONEC TEKME! Do zadnjega sodnikovega žvižga nismo videli več spremembe izida, tako da so Domžale prišle do nove zmage, Gorica pa je doživela nov poraz.



VIDEO: gol Arnela Jakupovića:





GOOOOL!!! No, pa smo le dočakali prvi zadetek. Pred gol Gorice je prišel Arnel Jakupović in rutinirano spravil žogo za hrbet novogoriškega vratarja.



VIDEO: strel Arona Kačinarija:





50. minuta: s strelom od daleč je poizkusil mladi Aron Kačinari in skoraj presenetil vratarja Domžal Aldina Mulalića, ki je žogo odbil v kot.



ZAČETEK DRUGEGA POLČASA! Kaj nas v Domžalah čaka v drugih 45 minutah? Upajmo, da precej več kot v prvem polčasu.



POLČAS! V prvem polčasu nismo dočakali gola, za nami pa je precej nezanimivih 45 minut. Upajmo, da bo v drugem delu igre bolje.



34. minuta: s strelom od daleč je poizkusil Arnel Jakupović in za malo zgrešil cilj. To bi bil lahko nov mojstrski gol domžalskega napadalca.



23. minuta: polovica prvega polčasa je za nami, v Domžalah pa vsaj za zdaj spremljamo precej nezanimivo tekmo. Upajmo, da se to kmalu spremeni.



ZAČETEK TEKME! Bodo Domžale nadaljevale z dobrimi igrami? Gorica nujno potrebuje točke v boju za obstanek.