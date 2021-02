Vroč derbi v Mariboru spet ni ponudil zmagovalca

Nogometaši Maribora in Olimpije so se v 24. krogu Prve lige Telekom Slovenije v Ljudskem vrtu razšli z neodločenim izidom 1:1 (1:1). Za Ljubljančane je v 11. minuti zadel Antonio Delamea Mlinar, za Maribor pa v 45. Aljoša Matko.

Tretji večni derbi sezone se je končal z 1:1, tako kot že prvi v Ljudskem vrtu. Tako sta ekipi točkovno še naprej izenačeni na vrhu lestvice, v medsebojnih dvobojih pa so v prednosti zeleno-beli, ki imajo ob tem še zmago z 2:0 iz Ljubljane.

Ljubljančani, pri katerih ni smel igrati kaznovani Radivoj Bosić, v napadu pa je namesto Andresa Vombergarja začel Mihailo Perović, so kmalu po začetku tekme že morali poseči po prvi menjavi, Matica Finka, ki si je poškodoval mišico, je zamenjal Jan Andrejašič. Toda to ni zmedlo gostov, ki so povedli v enajsti minuti, potem ko je po prostem strelu Anteja Ćorića z leve strani Antonio Delamea Mlinar spretno zadel s strelom z glavo.

Ljubljanski srednji branilec je do strela z glavo prišel tudi v 20. minuti, a je bil takrat premalo natančen. Mariborčani, ki so med drugim pogrešali poškodovanega Rudija Požega Vancaša, so prvič resno zagrozili v 31. minuti, potem ko je nevarno streljal Aljoša Matko v kazenskem prostoru, Žigi Frelihu pa je žogo uspelo odbiti čez gol.

Veselje nogometašev po golu na začetku tekme. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

V 42. minuti so Mariborčani, ki so v drugi polovici polčasa prevzeli pobudo, prišli do novega strela, poskus Jana Mlakarja z 20 metrov pa je ustavil Frelih. Ta pa je moral žogo iz svoje mreže pobrati v zadnjih trenutkih prvega dela, ko je po samostojnem prodoru in ob Delamei Mlinarju do strela v kazenskem prostoru prišel Matko in matiral ljubljanskega vratarja.

V drugem polčasu je v 49. minuti najprej od daleč poskusil Timi Max Elšnik, čigar strel je Ažbe Jug ukrotil z nekaj težavami. Sledilo je obdobje brez pravih nevarnosti, v 64. minuti so sicer gosti neuspešno zahtevali najstrožjo kazen zaradi domnevnega igranja z roko.

V 75. minuti je s strelom poskusil še strelec na obeh predhodnih derbijih Đorđe Ivanović, a neuspešno, v 81. minuti pa je slabo zaključil akcijo iz ugodnega položaja Vombergar. So pa Ljubljančani v 86. minuti ostali brez Michaela Pavlovića, ki je dobil svoj drugi rumeni karton in moral iz igre.

Že v sodniškem dodatku je za številčno močnejše Mariborčane nenevaren poskus z glavo sprožil Gregor Bajde, kljub pritisku vijoličnih v teh trenutkih pa se izid ni več spremenil.

Rok Kronaveter tokrat v derbiju proti svojemu nekdanjemu klubu ni bil preveč razpoložen. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

"V prvem polčasu smo trpeli, nismo vzpostavili svoje igre. tekmec nas je nato kaznoval, malce smo spremenili sistem in zadeli. V drugem polčasu smo imeli iniciativo, polpriložnosti, a nismo zadeli. Na naši strani se še čutijo težave s priprav v Turčiji glede fizične priprave, ampak čestitke fantom. Prvenstvo je še dolgo, točka je zlata vredna. Smo zadovoljni. Prvenstvo se šele začenja," je za Planet TV po tekmi povedal (začasni) trener Maribora Saša Gajser.

Drugačnega mnenja so bili v ljubljanskem taboru. "Bili smo bližje zmagi, tako da smo lahko nezadovoljni. Če potegnemo črto, smo bili bližje uspehu, ampak vseeno nekako zaslužena delitev točk. Gremo naprej," je povedal strateg Olimpije Goran Stanković.

Maribor bo v 25. krogu prihodnjo soboto gostoval v Novi Gorici, Olimpija pa bo dan pozneje gostila Celje.

Maribor : Olimpija 1:1 (1:1)

Stadion Ljudski vrt, brez gledalcev, sodniki: Kajtazović, Vukan, Žunič.



Strelca: 0:1 Delamea Mlinar (11.), 1:1 Matko (45.).



Maribor: Jug, Klinar, Martinović, Peričić, Kolmanič, Vrhovec (od 82. Tavares), Cretu (od 52. Pihler), Repas, Matko, Kronaveter (od 66. Bajde), Mlakar.

Olimpija: Frelih, Fink (od 7. Andrejašič), Delamea Mlinar, Korun, Pavlović, Elšnik, Boakye, Ćorić (od 70. Vombergar), Valenčič, Ivanović, Perović.



Rumeni kartoni: Mlakar; Elšnik, Valenčič, Perović, Pavlović, Delamea Mlinar.

Rdeči karton: Pavlović (86.).

Potek tekme v živo:

KONEC TEKME! Mariborčani so v zadnjih minutah napadli za zmago in bili nevarni, a se je Olimpija obranila. Derbi se je končal z izidom 1:1. Še drugič v Ljudskem vrtu v tej sezoni.



VIDEO: drugi rumeni karton Mihaela Pavlovića:





85. minuta: rdeč karton za mladega branilca Michaela Pavlovića, ki si je prislužil drugi rumeni karton. Bo Maribor v zaključku tekme izkoristil številčno prednost?



VIDEO: priložnost Andresa Vombergarja:





81. minuta: zdaj pa sijajna priložnost za Olimpijo. Sam je pred gol Maribora prišel rezervist Andres Vombergar, ki pa se ni izkazal. Žogo je poslal pod oblake.



65. minuta: izid je še vedno 1:1, dogajanje na zelenici pa se je razživelo. Bomo videli še kakšen gol?



48. minuta: prva je v drugem polčasu zapretila Olimpija. Streljal je kapetan Timi Max Elšnik, z obrambo pa se je izkazal Ažbe Jug.



ZAČETEK DRUGEGA POLČASA! Kaj nas v Ljudskem vrtu čaka v naslednjih 45 in nekaj minutah?



POLČAS! Maribor in Olimpija sta na odmor odšla rezultatsko poravnana.



VIDEO: gol Aljoša Matka:





GOOOL!!! Maribor je tik pred koncem prvega polčasa prišel do izenačenja. Zanj je z natančnim strelom s strani poskrbel Aljoša Matko, ki je prišel do sedmega prvenstvenega gola sezone.



VIDEO: strel Jana Mlakarja:





42. minuta: spet je bil nevaren Maribor. S strelom od daleč je poizkusil Jan Mlakar. Spet se je izkazal Žiga Frelih.



VIDEO: obramba Žige Freliha:





31. minuta: zdaj pa sijajna priložnost za Maribor. Po podaji Denisa Klinarja z desne strani je do strela v kazenskem prostoru prišel Aljoša Matko in meril pod prečko, z izjemno obrambo pa se je izkazal vratar Olimpije Žiga Frelih.



30. minuta: pol ure igre je za nami, rezultat je še vedno 1:0 v korist Olimpije, ki za zdaj precej suvereno drži vajeti igre v svojih rokah.



23. minuta: spet je do strela z glavo prišel branilec Olimpije Antonio Delamea Mlinarja, ki pa je bil tokrat precej manj natančen kot nekaj minut pred tem. Žoga je zletela visoko prek gola.



VIDEO: gol Antonia Delamee Mlinarja:





GOOOL!!! Olimpija vodi v Ljudskem vrtu. S prostega strela je žogo na glavo novinca Antonia Delamee Mlinarja serviral hrvaški novinec v majici Ljubljančanov Ante Čorić. Olimpija vodi z 1:0.



7. minuta: kakšna smola za nogometaša Olimpije Matica Finka, ki prav danes praznuje rojstni dan, a ga ne bo pomnil po dobrem. Že na samem začetku zaradi poškodbe namreč končuje z derbijem. Namesto njega je na igrišče prišel Jan Andrejašić.



ZAČETEK TEKME! Začel se je tretji večni derbi v tej sezoni. En se je v Stožicah končal z zmago Olimpije z 2:0, medtem ko je bilo v Ljudskem vrtu 1:1.



Pred nami je prvi letošnji derbi, ki ga tokrat pričakujemo z veliko nestrpnostjo. Znani sta postavi, s katerima se bosta Saša Gajser oziroma Goran Stanković lotila tekmecev.



Tole je postava Maribora: Vijol’čnih 11 za derbi:@nkmaribor - @nkolimpija



Ljudski vrt, ob 17.15



Tole je postava Maribora: Vijol'čnih 11 za derbi:@nkmaribor - @nkolimpija

Ljudski vrt, ob 17.15

Klop: Handanović, Uskoković, Koblar, Felipe Santos, Pihler, Kotnik, Bajde, Tavares.#GremoMaribor #MiSkupajEnoSmo #PLTS #derbi pic.twitter.com/jSOaqkx6Bg — NK Maribor (@nkmaribor) February 27, 2021

Tole pa je enajsterica Olimpije: Začetna postava za večni derbi. 🐉



Klop: Vidmar, Andrejašič, Šme, Maksimenko, Kurež, Petrović, Bakić, Kapun, Vombergar.#verjamemvzmaje pic.twitter.com/ht6d0OTKH7 — NK Olimpija Ljubljana (@nkolimpija) February 27, 2021