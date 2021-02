V živo: Maribor novo zgodbo začel spektakularno, se bo Olimpija vrnila na vrh?

V prvi tekmi 23. kroga Prve lige Telekom Slovenije je Maribor, ki je večer pred tekmo odpustil športnega direktorja in trenerja, navdušil na zanj vedno neugodnem gostovanju v Sežani. Tabor je premagal s 4:0, prišel do prve letošnje zmage in vsaj za dve uri skočil na vrh lestvice. Pravkar Olimpija v Stožicah gosti Domžale. Če bo zmagala, se bo vrnila na vrh. Pestro prvoligaško sredo bosta sklenila Celje in Bravo. Četrtek se bo začel z derbijem začelja v Novi Gorici, nadaljeval pa s spopadom kandidatov za Evropo v Kopru.

Olimpija : Domžale -:- (-:-)

ZAČETEK TEKME! V Stožicah se je začela tekma nasprotnikov, ki sta dobro začela z letom 2021. Olimpija je premagala Koper in Muro, v zadnjem krogu pa remizirala proti Aluminiju. Domžale so remizirale z Mariborom, premagale pa Celje in Tabor. Kaj nas čaka danes?

Maribor je le pol dneva po tem, ko je v Ljudskem vrtu prišlo do velikega kadrovskega pretresa, odpoved sta dobila športni direktor Oliver Bogatinov in trener Mauro Camoranesi, v prvenstvu gostoval v zanj zelo neugodni Sežani. Odkar se je Tabor vrnil nazaj v prvo ligo, je Maribor na stadionu Rajka Štolfa gostoval trikrat in vselej ostal praznih rok. Še več, kot po pravilu je tam doživljal polome, izgubljal je dvakrat z 1:4 in enkrat z 1:3.

Tokrat je Mariborčane s klopi vodil začasni trener Saša Gajser, ob igrišču je bil v vlogi športnega direktorja novo imenovani Marko Šuler, na igrišču pa smo videli povsem drugačno sliko Maribora od tiste, ki smo je bili vajeni v zadnjem času. Maribor je dominiral že v prvem polčasu, v katerem je po golu Gregorja Bajdeta prišel do vodstva z 1:0, potem pa v drugem polčasu zlomil nasprotnika in zmagal s 4:0, ob tem pa poskrbel še za atraktivne zadetke. Najprej je v manj kot petih minutah, kolikor je bil na igrišču, dvakrat zadel rezervist Jan Mlakar, potem pa je usodo Sežančanov s spektakularnim golom po strelu od daleč zapečatil Jan Repas.

Maribor je s prvo letošnjo zmago vsaj začasno, do konca tekme med Olimpijo in Domžalami v Stožicah, skočil na vrh lestvice.

Prvi gol Jana Mlakarja:





Drugi gol Jana Mlakarja:





Gol Jana Repasa:



Pogba prvič na Krasu

Mathias Pogba bi lahko danes debitiral na sežanski zelenici. Foto: Vid Ponikvar Odkar se je Tabor vrnil v prvoligaško druščino, je na stadionu Rajko Štolfa trikrat gostil 15-kratne prvake. Še vselej jih je premagal, kar dvakrat z rezultatom 4:1, nazadnje, bilo je 26. septembra 2020, ko je češnjice vodil Goran Stanković, pa s 3:1. Zdaj se želi prvič pod mariborski skalp podpisati še trener Igor Božič. Na zadnji tekmi je s Taborom nesrečno ostal brez točke v Domžalah, na lestvici pa padel na osmo mesto, kjer ima pred Kidričani le še šest točk prednosti.

Za bolj sproščeno nadaljevanje sezone bi Sežančani potrebovali več točk. Proti Mariboru so jih doma vajeni osvajati. V nasprotju s tekmo v Domžalah bi lahko črno-rdečim pomagal Grk Christos Rovas, prvi nastop na sežanskem stadionu pa bi lahko vknjižil medijem zelo zanimivi Gvinejec Mathias Pogba. Tabor, ki je bil izbran za najboljši športni klub Krasa in Brkinov 2020, ima tako lepo priložnost, da Mariborčane pahne še v večji prepad.

Olimpija bo morala biti mirnejša v zaključkih akcij

Michael Pavlović spada med najobetavnejše zmaje. Pogodba z Olimpijo ga veže po poletja 2022. Foto: Vid Ponikvar Ob 15.30 bi bilo lahko še kako zanimivo v Stožicah. Derbi Ljubljanske kotline, dveh najuspešnejših klubov v zadnjih krogih, obeta ogromno. Pričakujemo lahko festival kakovostnih tujcev in zelo obetavnih slovenskih igralcev, ki jih bo s posebnim zanimanjem spremljal tudi selektor mlade izbrane vrste Milenko Ačimović. Na žalost ne bo videl na delu kapetana Timija Maxa Elšnika, ki bo manjkal zaradi kazni, se bo pa vrnil že konec tedna, ko čaka Ljubljančane večni derbi na Štajerskem. Prvič bo v Stožicah v dresu zmajev nastopil nekdanji čudežni deček hrvaškega nogometa Ante Ćorić. Morda zaigra tudi že srbski zimski novinec Vujadin Savić. Njegov rojak, najboljši igralec Olimpije Đorđe Ivanović, bo zaigral s prešernim nasmehom, saj je postal presrečni očka dvojčkov.

"Pred nami je težka tekma, na kateri bo treba izkoristiti ponujene priložnosti. V zaključkih akcij bomo morali biti mirnejši, kot smo bili v Kidričevem, kjer smo imeli situacije, iz katerih bi lahko dosegli zadetek, pa jih nismo izkoristili. To bomo proti Domžalčanom morali delati boljše," poudarja Michael Pavlović, eden izmed številnih mladih igralcev, ki so pri Olimpiji deležni vedno večje vloge. Njegov trener Goran Stanković je v 1. SNL z Olimpijo še neporažen, enako v letu 2021 velja za njegovega tekmeca Dejana Djuranovića. Domžale so v gosteh pogosto kvarile načrte zmajem. Tokrat prihajajo brez kaznovanega Zenija Husmanija, ki bo manjkal v zvezni vrsti.

Djuranović: Obeta se kakovosten spopad

Domžale se v Stožicah počutijo zelo dobro. Foto: Urban Urbanc/Sportida "Olimpija je vselej velik izziv in motivacija. Ljubljančani so prvi na lestvici, na treh tekmah so prav tako zbrali sedem točk, zato se nam obeta kakovosten in zanimiv spopad. Glede na prikazano oziroma videno na dozdajšnjih medsebojnih dvobojih v letošnji sezoni gremo v tekmo odločni, željni dobre igre in pozitivnega rezultata," je za Djuranovića cilj jasen. Ostati neporažen in čim večkrat zapretiti prek Daria Kolobarića, nesojene zimske želje Olimpije.

Domžale v Ljubljani ponavadi igrajo s posebnim navdihom, tokrat bo ta še večji, ker jim gre tudi za Evropo. V nasprotju s prejšnjo sezono so na dobri poti, da se utaborijo pod vrhom lestvice. S pozitivnim rezultatom v Stožicah bi še bolj dokazale, da tja tudi spadajo.

Nepremagljivemu Grabiću všeč filozofija Čeha

Celjani so jeseni v knežjem mestu premagali Bravo z 2:0. Foto: Grega Valančič/Sportida Odkar so Celjani dobili štajerski derbi v Ljudskem vrtu (1:0) in dočakali prvo zmago pod vodstvom češkega stratega Jirija Jarošika, se je v tabor državnih prvakov le vrnila pozitivna energija. Branilci naslova so jo močno pogrešali. Res je, da so oddaljeni od prvega mesta, Olimpija ima kar 16 točk prednosti, so pa bistveno bližje mestom, ki vodijo v Evropo. "Sobotna zmaga nam je dala dodatno samozavest, ki nam je manjkala na zadnjih tekmah. Imeli smo negativen niz rezultatov, upam pa, da bomo v sredo nadaljevali zmagoviti niz. Bravo je neporažen deset tekem, vendar se vsaka tekma začne z rezultatom 0:0. Verjamem, da bomo imeli priložnosti za zmago, in upam, da jih bomo izkoristili," si branilec Žan Zaletel želi nove zmage.

Če se tekmeca ne bosta izneverila tradiciji, bosta na tekmi padla vsaj dva zadetka. Toliko jih je še vedno na šestih dozdajšnjih tekmah. Celjani so jeseni doma premagali mladi ljubljanski klub z 2:0, Bravo pa jim je nato vrnil v Šiški. Zdaj je neporažen že deset krogov zapored. "Veselimo se gostovanja v Celju in odličnega nasprotnika. Všeč mi je filozofija novega trenerja Celja, ki goji španski slog igre z veliko kratkimi podajami, razumevanjem prostora in časa ter gradnjo napada iz obrambe. Zdi se mi, da so v tem dobri, mi pa bomo videli, kako se bomo temu prilagodili," razmišlja Dejan Grabić in dodaja, da bo fokus vendarle na njihovem načinu igre. Na tistem, s katerim so nazadnje nadigrali Koper (3:0) in pokvarili vrnitev Rodolfa Vanolija. Tudi po zaslugi dvakratnega asistenta Mustafe Nukića, ki je s sedmimi asistencami prevzel vodstvo na lestvici najboljših podajalcev lige.

Za Gorico na derbiju začelja šteje le zmaga

Novogoričani želijo doma odpraviti neposrednega tekmeca v boju za obstanek. Foto: SPS/Sportida Četrtek bo ob 15. uri odprl derbi začelja v Novi Gorici. Tako Gorica kot Aluminij sta v spomladanski del krenila odločno. Vrtnice so začele osvajati točke, a so jih vselej tudi Kidričani, tako da se je prednost Štajercev po treh spomladanskih krogih še povišala. Po novem znaša šest točk, zato bo za Gorico tokrat štela le zmaga. Doseči jo bo poskušala brez kaznovanega Matica Paljka, strelca zadetka na zadnji tekmi v Fazaneriji (1:3), bi pa lahko več minut na igrišču dobil njegov soimenjak Matic Črnic, ki je v Murski Soboti po slabih dveh letih spet zaigral na pravi prvenstveni tekmi.

Pri Kidričanih, ki so v zadnjem nastopu kot prvi v tem letu zaustavili Olimpijo in zadržali svojo mrežo nedotaknjeno, ne bo kaznovanega Harisa Kadrića, tako da bo večje odgovornosti znova deležen mladi David Flakus Bosilj. Mladih napadalcev ne manjka niti pri vrtnicah, a bi lahko na tako pomembni tekmi prednost dobili starejši, ki se ne bodo ustrašili imperativa zmage.

Bitka za Evropo na Bonifiki

Rodolfo Vanoli se gostovanja pri Bravu ne bo spominjal po dobrem. Foto: Grega Valančič/Sportida V sklepnem dejanju 23. kroga se bosta na Bonifiki spopadla Koper in Mura. Kanarčki so s tremi zaporednimi porazi na lestvici zdrsnili na šesto mesto, menjava trenerja za zdaj še ni postregla z želenim učinkom. Rodolfo Vanoli je bil na tekmi v Ljubljani nemočen (0:3), zdaj pa se bo nameril na Muro, eno najbolj spoštovanih slovenskih ekip, ki je po zmagi nad Taborom (3:1) našla svoj mir in si okrepila samozavest.

Primorci, ki imajo v svojih vrstah ogromno izkušenih igralcev, še iščejo mir. Bi ga lahko našli na tekmi s črno-belimi, s katerimi so jeseni že ostali praznih rok (1:3) na domači zelenici? Takrat je bilo iz domačega tabora čutiti kar nekaj nezadovoljstva z nekaterimi sodniškimi odločitvami. Zdaj bo Koper deležen ogromnega pritiska, saj v letu 2021 ne daje niti polovice tistega, kar je obetal jeseni, napovedi o (vsaj) Evropi pa bledijo. Zmaga nad Muro bi na koprske obraze vrnila nasmešek. Pokalni zmagovalci prihajajo na Obalo brez kaznovanega Žana Karničnika, a z veliko željo, da nadaljujejo pozitivne rezultate in obdržijo stik z vodilnim dvojcem. Če bi jim to uspelo, bi se morda lahko odprla pot celo do največjega uspeha v zgodovini kluba. Najbolj optimistični navijači še vedno verjamejo v stari pregovor, ki pravi: kjer se prepirata dva, tretji dobiček ima. Če ne bi bila prvak ne Olimpija ne Maribor ...

Prva liga Telekom Slovenije, 23. krog: Sreda, 24. februar:

Tabor : Maribor 0:4 (0:1)

Bajde 18., Mlakar 59., 62., Repas 75.



15.30 Olimpija - Domžale

17.30 Celje - Bravo Četrtek, 25. februar:

15.00 Gorica - Aluminij

17.15 Koper - Mura