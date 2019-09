Aluminij po zanesljivi zmagi nad Taborom skočil pred Olimpijo #video

V 10. krogu Prve lige Telekom Slovenije bo večina dvobojev odigrana v nedeljo. Kot prva in edina v soboto sta se za točke pomerila Aluminij in Tabor. Boljši so bili Kidričani (3:0), ki so tako na lestvici vsaj začasno ponovno prevzeli prvo mesto in prehiteli Olimpijo, ki se bo v nedeljskem večernem spopadu pomerila z mestnim tekmecem Bravom. Branilec naslova Maribor bo gostoval na Gorenjskem.

Druga četrtina sezone Prve lige Telekom Slovenije se je začela v Kidričevem, kjer je Aluminij z 2:0 ugnal Tabor Sežano in se vsaj do nedelje povzpel na prvo mesto prvoligaške lestvice. Kidričani tako še naprej ostajajo le pri enem porazu, v prejšnjem krogu jih je Ljudskem vrtu (1:2) ugnal Maribor.

Aluminij je že v svoji prvi priložnosti na srečanju v 21. minuti prišel do zadetka. Dejan Petrovič je v kazenskem prostoru našel Matica Vrbanca, ki je tudi z nekaj sreče zadel za vodstvo domačih. Le dve minuti kasneje je bil na drugi strani izključen vratar Tabora David Adam, Sežančani pa so tekmo nadaljevali z deseterico. Vodstvo Aluminija je v 32. minuti podvojil Ante Živković, ki je s strelom z glavo premagal rezervnega vratarja Tabora Ariana Renerja. Končni izid 3:0 je v 88. minuti z drugim golom na tekmi postavil kapetan Kidričanov Vrbanec.

Aluminij je tako češnjice s Krasa ugnal še drugih v štirih dneh. V sredo so Šumari v pokalnem srečanju izkoristil prednost domačega igrišča in zmagali z 1:0.

Knapi po senzaciji v Ljubljani še nad rumene

Rudar je v četrtek prekrižal načrte Olimpiji. Foto: Grega Valančič/Sportida Pestro nedeljo bosta v Velenju v času kosila ob 14. uri odprla Rudar in Domžale. Knapi so v četrtek priredili ogromno pokalno senzacijo in sredi Ljubljane izločili Olimpijo (1:0), dvoboj v Stožicah pa je s prekrasnim zadetkom zaznamoval Damjan Trifković. Izbranci Nikole Jaroša želijo zdaj boljšo igro prenesti tudi v prvenstvo, kjer so na zadnjem mestu in še niso dočakali prve zmage.

V derbiju začelja jo bodo, okrepljeni z najnovejšo pridobitvijo Leom Ejupom, iskali proti rumenim, ki želijo nadaljevati uspešen niz pod vodstvom Andreja Razdrha. Nanizal je dve zmagi, najprej tesno v Kranju za tri točke v prvenstvu, nato še visoko v pokalu nad Brici.

''V Velenje gremo po tri točke,'' je odločen Dejan Lazarević, ki je imel skupaj s soigralci 24 ur več premora za obnovitev moči po pokalnih obveznostih. Prenos dvoboja v Velenju bo na Planet 2.

Maribor lahko ujame Olimpijo

Maribor je na Gorenjskem vajen dosegati dobre rezultate. Foto: Vid Ponikvar/Sportida Kranjčani se dobro spominjalo začetka sezone, ko so v Ljudskem vrtu presenetili Maribor, vijolice pa niso skrivale nezadovoljstva nad nekaterimi sodniškimi odločitvami. Triglav je pozneje padel v hudo rezultatsko krizo, Mariboru pa gre v prvenstvu veliko bolje, a je v sredo navijačem priredil neprijetno razočaranje, saj je izpadel v pokalu proti oslabljenemu Kopru.

''Ne oziramo se na tekmeca, lahko je to Maribor, Olimpija ali Mura, kdorkoli. Gremo na zmago,'' je vodilo branilca Triglava Tilna Mlakarja, pri Mariborčanih, ki se lahko z zmago na Gorenjskem točkovno izenačijo z Olimpijo, pa se bodo skušali maščevati Kranjčanom za poraz v uvodnem krogu.

''V Kranju moramo nadaljevati serijo,'' želi Aleks Pihler pozdraviti četrto zaporedno zmago v prvenstvu, trener Darko Milanič pa pričakuje boljšo igro kot v Kopru. ''Moramo delovati boljše. In bomo,'' je optimističen. Dvoboj se bo začel ob 16. uri.

Vrnitev Black Gringos na spopadu za tretje mesto

Dušan Kosić se bo s Celjani mudil v Fazaneriji. Foto: Mario Horvat/Sportida Ob 18. uri – prenos dvoboja bo na Planet TV – se bosta v Fazaneriji udarila Mura in Celje. To bo neposredni obračun za tretje mesto, tekmeca pa sta vajena igrati na zelo pomembnih tekmah. V prejšnji sezoni sta neposredno odločala o zadnjem mestu, ki pelje v Evropo, na koncu so se po dramatičnem srečanju prav v Murski Soboti uspeha veselili črno-beli.

Gostitelji so veseli, da jih bo tokrat bodrila navijaška skupina Black Gringos, ki je prejšnji konec tedna po sporu s policijo protestno zapustila tribune. ''Na zadnji tekmi smo jih zelo pogrešali. Ultrasi so tisti, ki so zelo pomembni na tekmah. Stojijo nam ob strani v dobrem in slabem,'' se je razveselil napovedi o vrnitvi navijačev trener Ante Šimundža, ki v nedeljo pričakuje igrivo in napadalno Celje.

Pri gostih, ki niso doživeli poraza že sedem tekem zapored, zaradi kazni v ekipi ne bo Tadeja Vidmajerja. Imajo najboljši napad v državi, prvega strelca Daria Vizingerja in najboljšega podajalca Mitjo Lotriča. Bo to zadoščalo za uresničitev cilja ostati neporažen v prekmurskem kotlu? V prvem krogu sta se tekmeca razšla brez zmagovalca, Mura pa je v knežjem mestu zapravila prednost dveh zadetkov (2:2).

Hadžić: Spoštujem Bravo, a vemo, da smo Olimpija

Luka Menalo zaradi izključitve proti Rudarju ne sme kandidirati za mestni obračun proti Bravu. Foto: Grega Valančič/Sportida Večerna nedeljska tekma se bo zapisala v zgodovino, saj bo Olimpija prvič gostila mestnega tekmeca Bravo na tekmi, ki šteje za prvoligaške točke. Zmaji bodo pričakali novince v 1. SNL oslabljeni in potrti, saj so v četrtek nepričakovano izpadli iz pokala, za še slabšo voljo pa sta poskrbela rdeča kartona Luke Menala in Erica Boakyeja. Izbranci Safeta Hadžića so v rezultatski krizi, na zadnjih petih tekmah so zmagali le enkrat, v goste pa prihajajo Šiškarji, ki so v zadnjem nastopu povozili velenjski Rudar kar s 4:1. In to v gosteh.

Nadigrali so ekipo, ki je potem v pokalu priredila prvovrstno presenečenje in stopila na prste Olimpiji. ''Ni evforije, sledimo svojemu načrtu,'' je trener Dejan Grabić opozoril na osnovno filozofijo, razvoj igralcev.

''Vemo, da je Bravo kakovostna ekipa in je nevarna tudi za nas. Kot ste videli, lahko tudi zadnji premaga prvega. Spoštujem Bravo, a vemo, da smo Olimpija, vse je odvisno od nas, našega karakterja, naše volje in želje,'' pa sporoča trener zeleno-belih Hadžić.

Lestvica: