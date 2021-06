Prva zmaga Sava Miloševića z zmaji? Nove spremembe v Celju, sloviti Romun v Šiški.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes bosta na delu oba ljubljanska prvoligaška nogometna kluba. Olimpija bo lovila prvo zmago v pripravljalnem obdobju pod vodstvom novega trenerja Sava Miloševića. Pomerila se bo s prvakom BiH Borcem iz Banjaluke. Pot do prve zmage v novem ciklusu bo iskal tudi Bravo, ki bo imel opravka z romunskim tekmecem U Craiovo, ki jo vodi Adrian Mutu. V taboru Celja je prišlo do novih sprememb v igralskem kadru. Rumeno-modre sta zapustila Dušan Stojinović in Filip Dangubić, v knežje mesto pa se je preselil mlajši brat nekdanjega kapetana Celja.