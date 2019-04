Maribor kljub zmagi jezen na sodnike, Domžalam tekma preobratov #video

Mariborčani so v gorenjski prestolnici osvojili vse tri točke in prednost pred drugouvrščeno Olimpijo, ki bo v nedeljo gostila velenjski Rudar, povišali na enajst točk. V primerjavi z jesenskim dvobojem, ko so Štajerci v tukajšnjem športnem centru zanesljivo slavili s 5:1, so se tokrat morali za zmago veliko bolj potruditi.

Mariborčane je v vodstvo že v prvem polčasu v vodstvo popeljal Saša Ivković. V drugem delu je svoje mojstrstvo za izenačenja pokazal Luka Majcen, vseeno pa veselje Triglavanov ni trajalo dolgo, saj je sedem minut kasneje je za končnih 2:1 poskrbel povratnik po poškodbi Jan Mlakar. Tik pred zadetkom za za nove tri ročke je prišlo do spornega dogodka. Napadalca Luko Zahovića je v kazenskem prostoru podrla domača obramba, a sodnik Asmir Sagrković se ni odločil za najstrožjo kazen. Je pa po burni reakciji izključil trenerja Maribora Darka Milaniča, ki po besedah iz mariborskega tabora, sodniki sploh ni nič rekel.

Akcija, ki je na tribune odnesla Darka Milaniča:

So sodniki (spet) oškodovali Maribor? Da. 74,87% +

Ne. 25,13% +

Na drugi sobotni tekmi v Celju

Krefl in Kobiljar se vračata v Stožice

Rijad Kobiljar pri Olimpiji ni dobil priložnosti, zdaj pa nosi dres knapov. Foto: NK Rudar Velenje Nedeljski spored se bo začel ob 14.45 v Novi Gorici. Vrtnice so izplavale iz rezultatske krize. Zasedba Nermina Bašića je začela osvajati točke, kar je zelo pomembno v boju za obstanek, tokrat pa bo skušala izkoristiti svežino, saj v nasprotju s Prekmurci, ki so v sredo gostovali v pokalu v Mariboru, med tednom ni imela tekmovalnih obveznosti. Črno-beli prihajajo v slovenski Las Vegas brez kaznovanega Matica Maruška.

Ob 16.45 se bosta v Stožicah pomerila Olimpija in Rudar. Zmaji poudarjajo, da še niso rekli zadnje v boju za naslov. Če bodo želeli resneje ogrožati prvo mesto Maribora, si proti knapom ne smejo privoščiti spodrsljaja.

V četrtek so osrečili navijače z dragoceno pokalno zmago v Kidričevem (2:1), pri kateri je z dvema zadetkoma zablestel Goran Brkić. "Ni še konec, ostajamo veliki favoriti za finale pokala," je po zmagi na Štajerskem poudaril trener Robert Pevnik. Verjame, da bodo v prihodnjih tekmah začeli zadevati v polno še drugi igralce, ne le bradati Srb.

Bo Goran Brkić strelsko razpoložen tudi proti Velenjčanom? Foto: Vid Ponikvar

Pri gostih zaradi kazni ne bo v moštvu Davida Arapa, prvič, odkar je na položaju glavnega trenerja zamenjal "šefa" Marijana Pušnika, pa se bo v samostojni vlogi predstavil Almir Sulejmanović. V Stožice se vračata tudi Aljaž Krefl in Rijad Kobiljar, ki sta bila še jeseni člana zmajev.

Krčani lovijo enega zadnjih vlakov za obstanek

Aluminij bo skušal streti odpor na papirju najslabšega kluba v 1. SNL. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Zadnja tekma 25. kroga bo v nedeljo ob 19. uri v Kidričevem, kjer se bosta pod žarometi udarila Aluminij in Krško. Kidričani, ki so v četrtek izgubili prvo polfinalno pokalno tekmo proti Olimpiji (1:2), bodo prvenstvene točke proti najslabšemu klubu Prve lige Telekom Slovenije lovili brez dveh kaznovanih igralcev.

Zaradi kartonov proti Krčanom ne bosta mogla nastopiti Lucas Mario Horvat in Ilija Martinović, pri gostih pa bosta manjkala prvi vratar Marko Zalokar, ki bo moral zaradi nešportnega izpada počivati na treh tekmah, in prvi strelec Marco da Silva. Posavci lovijo enega zadnjih vlakov, s katerim bi še lahko ujeli sosede na razpredelnici. Če ne bodo ujeli točk v nedeljo, jih bodo morali loviti v prihodnjem tednu proti Mariboru, kar pa bo vse prej kot lahka naloga.

Najboljši strelci: 12 - Rudi Požeg Vancaš (Celje),

11 - Luka Majcen (Triglav), Luka Zahović (Maribor),

10 - Rok Kronaveter (Olimpija), Jan Mlakar (Maribor), Rok Sirk (Mura), Andres Vombergar (Olimpija),

9 - Francesco Tahiraj (Aluminij),

8 - Dino Hotić (Maribor), Shamar Nicholson (Domžale), Marcos Tavares (Maribor)

...

Poročila s tekem:

Fotogalerija:

Triglav : Maribor (foto: Vid Ponikvar)

1 / 36 2 / 36 3 / 36 4 / 36 5 / 36 6 / 36 7 / 36 8 / 36 9 / 36 10 / 36 11 / 36 12 / 36 13 / 36 14 / 36 15 / 36 16 / 36 17 / 36 18 / 36 19 / 36 20 / 36 21 / 36 22 / 36 23 / 36 24 / 36 25 / 36 26 / 36 27 / 36 28 / 36 29 / 36 30 / 36 31 / 36 32 / 36 33 / 36 34 / 36 35 / 36 36 / 36

Video vrhunci tekem: