Uspavanka v Kidričevem ni dala zmagovalca #video

Nogometaši Aluminija in Krškega so se v 25. krogu Prve lige Telekom Slovenije razšli z neodločenim izidom 1:1 (1:1).

Aluminij, ki je igral brez Lucasa Maria Horvata in Ilije Martinovića, ni upravičil vloge favorita proti zadnjeuvrščenemu Krškemu, ki je pogrešal vratarja Marka Zalokarja in svojega prvega strelca Marca Da Silvo. Krčani so v Kidričevem prišli do točke, šele druge na zadnjih sedmih tekmah, in so tako še vedno trdno na zadnjem mestu. Aluminij ima enako število točk kot šestouvrščeno Celje in je peti. Do tretjega mesta obe ekipi ločijo tri točke.

Ekipi sta prvi polčas kar zasluženo končali s po zadetkom na vsaki strani. Prav veliko lepih priložnosti ni bilo, kljub temu pa sta moštvi unovčili svoji najboljši. Prvi so to že v šesti minuti storili Kidričani, ki so izpeljali lepo akcijo.

Oliver Bogatinov s točko proti Krškemu ne bo zadovoljen. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Končali so jo Nemanja Jakšić s podajo z glavo naprej do Matica Vrbanca, ta je z desne strani podl pred gol, kjer je zadel Luka Štor. Krčani so izenačili v 22. minuti. Takrat je Sandi Ogrinec podal iz kota z desne strani, v osrčju kazenskega prostora pa je bil najvišji Milan Ilić in z glavo poskrbel za 1:1.

V uvodu drugega polčasa sta pri Aluminiju neuspešno poskusila Nikola Leko in Elvir Maloku, v 56. in 68. minuti pa je na drugi strani za malenkost zgrešil Ante Vukušić. V 65. in 66. minuti sta bila znova premalo natančna Maloku in Štor, sledilo pa je obdobje brez posebnega razburjenja. Šele v 87. minuti je nase malce opozoril Robert Jandrek, Luka Janžekovič pa je žogo odbil in poskrbel za delitev plena.

Aluminij bo v 26. krogu v četrtek gostil Gorico, Krško pa bo dan prej gostilo Maribor.