Igral le nekaj sekund in odločil tekmo #video

Obračun neposrednih tekmecev za tretje mesto v mestu grofov se je končal z zmago domžalskih nogometašev, ki imajo zdaj tri točke prednosti pred Celjani.

Domači igralci iz mesta ob Savinji so sanjsko odprli dvoboj in že v drugi minuti po golu Darija Vizingerja povedli z 1:0. Domžalčani so po šokantnem uvodu v nadaljevanju zaigrali veliko bolje, povsem so zagospodarili na celjskem igrišču in bili za razred boljši tekmec.

Zgolj devet minut so potrebovali, da so prek Tončija Mujana dosegli izenačujoči zadetek. Dalmatinski napadalec v dresu Domžal je dobro premešal domačo obrambo in po natančnem strelu nekoliko z leve strani ukanil domačega vratarja Metoda Jurharja.

A izbranci gostujočega trenerja Simona Rožmana se s tem niso zadovoljili, še naprej so permanentno vršili pritisk na celjsko obrambo. V 31. minuti so po grobi napaki celjske obrambe povedli z 2:1, potem ko se je v domačem kazenskem prostoru najbolje znašel Slobodan Vuk.

Slobodan Vuk je izkoristil napako celjske obrambe. Foto: Vid Ponikvar

Začetek drugega polčasa je minil v enakovredni predstavi, v 54. minuti pa so varovanci domačega trenerja Dušana Kosića izenačili na 2:2. Največje zasluge si lasti Jakob Novak, ki je z izjemno lepo podajo v prazen prostor našel Nina Pungarška, ta pa je z natančnim in močnim strelom premagal nemočnega gostujočega vratarja Krševana Santinija.

Domžalski vratar je bil na hudih preizkušnjah v 65. in 66. minuti, a je dobro posredoval po strelih Lovra Cveka in Novaka. V 70. minuti so gosti znova povedli, odločilni in zmagoviti zadetek pa je po podaji Senijada Ibričića z leve strani po svojem prvem stiku z žogo - v igro je vstopil le nekaj trenutkov pred tem - ter strelu z glavo dosegel rezervist Dario Kolobarić.

Rezervist Kolobarić odločil srečanje:

V končnici so Celjani skušali doseči izenačujoči gol, a se jim namera ni posrečila. Še najbližje zadetku so bili v 84. minuti, ko je domači rezervist Elvir Ibišević po voleju z desetih metrov zadel okvir domžalskih vrat.

Celjani bodo v 26. krogu v sredo gostovali v Velenju, Domžalčani pa bodo gostili Kranjčane.