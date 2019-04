Ogorčeni nad izključitvijo Milaniča: Drugačna utemeljitev bo čista laž #video

Nogometaši Maribora so v 25. krogu Prve Lige Telekom Slovenije na gostovanju z 2:1 premagali Triglav, vendar del tekme igrali brez izključenega trenerja Darka Milaniča, ker naj bi imel predolg jezik. Iz tabora štajerskega kluba so se odzvali in poudarjajo, da so ob tem zgroženi.

Pri rezultatu 1:1 v 58. minuti je Luka Zahović prodiral proti vratom Triglava in v kazenskem prostoru padel. Štajerci so zahtevali prekršek in enajstmetrovko, vendar glavni sodnik Asmir Sagrković ni pokazal na belo točko.

Že slabo minuto zatem so povedli in postavili končnih 2:1, Sagrković pa je kmalu zatem zaradi domnevnega dolgega jezika izključil trenerja Maribora Darka Milaniča.

Sporni trenutek, ko so Mariborčani zahtevali 11-metrovko:

So sodniki (spet) oškodovali Maribor? Da. 75,14% +

Ne. 24,86% +

Po končani tekmi izjav iz mariborskega kluba v prenosu na Planetu nismo slišali, zato pa so odločili, da celoten pripetljaj pokomentirajo na svoji klubski internetni strani.

"Nič mu ni rekel"

"Dogodek je, žal, za rubriko Saj ni res, pa je... Po nerazumljivem zapletu si lahko razlagamo le, da je na naših igriščih očitno prepovedana vsakršna oblika komunikacije s sodniki, tudi posredna. Darko Milanič nikomur ni izrekel ničesar, kar bi lahko označili kot žaljivko. Edine trenerjeve besede po nedosojeni enajstmetrovki so bile "nič mu ni rekel", ko je sodnik opozoril športnega direktorja in na podlagi tega je sledila izključitev!? Kakršnakoli drugačna utemeljitev sporne situacije s strani uradnih oseb bo v tem primeru čista laž, zato posredujemo klubsko izjavo takoj po končani tekmi. Vse to bi Darko Milanič predstavnikom medijev povedal tudi sam, a mu je bila izjava po koncu tekme onemogočena s strani organov NZS, čeprav je to povsem v nasprotju s pravili, ki jih srečujemo v evropskem nogometu. Razumemo, da se kdo kdaj zmoti in pričakujemo, da trener ne bo prejel nobene kazni, saj za to v tem primeru ni nobene podlage," so zapisali na mariborski klubski strani.

Gol Maribora za zmago proti Triglavu

Ne glede na vse je Maribor ušel Olimpiji v lovu za prvaka na 11 točk prednosti, a imajo Ljubljančani tekmo manj. V nedeljo bodo v domačih Stožicah gostili Rudar iz Velenja.

Vrhunci s tekme v Kranju