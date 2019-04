Mariborčani porezali krila visokoletečim kranjskim orlom #video

Mariborčani so v gorenjski prestolnici osvojili vse tri točke in prednost pred drugouvrščeno Olimpijo, ki bo v nedeljo gostila velenjski Rudar, povišali na enajst točk. V primerjavi z jesenskim dvobojem, ko so Štajerci v tukajšnjem športnem centru zanesljivo slavili s 5:1, so se tokrat morali za zmago veliko bolj potruditi, saj Kranjčani v spomladanskem delu naravnost blestijo in so zmagali na štirih od petih dvobojev. Pred današnjo tekmo je Triglav premagal Aluminij, Gorico, Olimpijo in Krško, praznih rok je ostal le na srečanju s Celjem.

Foto: Vid Ponikvar

Obe ekipi sta uvodni dvoboj 25. kroga pričeli zelo dinamično, prvič pa je bilo pred obema goloma razburljivo v osmi minuti. Najprej je gostujoči vratar Kenan Pirić zanesljivo posredoval po strelu Egzona Kryeziuja, še obetavnejšo akcijo pa so le nekaj sekund zatem izpeljali Mariborčani, po bliskovitem nasprotnem (pol)protinapadu pa je Blaž Vrhovec iz lepe priložnosti streljal mimo vrat.

V 13. minuti se je v lepi priložnosti znašel domači napadalec Luka Majcen, po njegovem strelu z glavo pa je zanesljivo posredoval Pirić. Le minuto zatem so Mariborčani povedli: po prvem kotu na dvoboju, ki ga je na desni strani izvedel Amir Dervišević, se je v kazenskem prostoru najbolje znašel Saša Ivković in po svojem sedmem golu - je najbolj učinkovit obrambni igralec v PLTS - popeljal soigralce v vodstvo z 1:0.

Fotogalerija iz Kranja (foto: Vid Ponikvar):

1 / 36 2 / 36 3 / 36 4 / 36 5 / 36 6 / 36 7 / 36 8 / 36 9 / 36 10 / 36 11 / 36 12 / 36 13 / 36 14 / 36 15 / 36 16 / 36 17 / 36 18 / 36 19 / 36 20 / 36 21 / 36 22 / 36 23 / 36 24 / 36 25 / 36 26 / 36 27 / 36 28 / 36 29 / 36 30 / 36 31 / 36 32 / 36 33 / 36 34 / 36 35 / 36 36 / 36

Do konca prvega polčasa so imeli Mariborčani vse vajeti igre v svojih nogah, v kali so zatrli vse poskuse domačih nogometašev.

Druga polovica tekme se je začela po okusu domačih nogometašev, ki so izenačujoči gol dosegli v sedmi minuti nadaljevanja. Za to je poskrbela naveza Tilen Mlakar-Luka Majcen. Prvi je z leve strani poslal uporaben predložek, drugi pa je v slogu pravega golgeterja po strelu z glavo izenačil na 1:1.

Luka Majcen je poskrbel za izenačenje. Foto: Vid Ponikvar

A veselje Kranjčanov je bilo kratkotrajno, sedem minut kasneje so Štajerci povedli z 2:1. Levji delež je opravil Dervišević, po njegovi globinski podaji se je v domačem kazenskem prostoru - tudi zavoljo medlega posredovanja domačega vratarja Jalna Arka - najbolje znašel Jan Mlakar in svoje soigralce znova popeljal v vodstvo. Le minuto zatem je glavni sodnik Asmir Sagrković zaradi "predolgega jezika" izključil gostujočega trenerja Darka Milanića.

A to ni zmedlo njegovih varovancev, do konca dvoboja so imeli nadzor na igrišču, ob tem so dvakrat nevarno zagrozili. Prvič v 76. minuti, ko je Luka Zahović po strelu z glavo le za las streljal mimo vrat, drugič pa štiri minute kasneje, ko je "projektil" rezervista Dareta Vršiča z roba kazenskega prostora končal malenkostno prek kranjskih vrat.

Kranjčani bodo v 26. krogu v sredo gostovali v Domžalah, Mariborčani pa v Krškem.

Triglav : Maribor 1:2 (0:1) Športni center, gledalcev 1500, sodniki: Sagrković, Mikača in Salkić. Strelci: 0:1 Ivković (14.), 1:1 Majcen (52.), 1:2 Mlakar (59.). Triglav: Arko, Rogelj (od 84. Svraka), Kumer, Arh Česen, Mlakar, Udovič (od 76. D. Kryeziu), E. Kryeziu, Tijanić, Mertelj, Crnov, Majcen. Maribor: Pirić, Klinar, Rajčević, Ivković, Kolmanič, Dervišević, Vrhovec (od 68. Cretu), Pihler, Hotić (od 73. Vršič), Mlakar (od 85. Tavares), Zahović.* Rumena kartona: E. Kryeziu; Vrhovec.



Rdeči karton: /.