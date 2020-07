Pred večerom kariere: Ne bojim se za nas

Celje prvič ali Olimpija kot zdajšnji klub tretjič (sicer pa sedmič)? Kdo se bo po zadnjem sodniškem žvižgu Slavka Vinčića veselil na Stadionu Z'dežele, bo jasno malce po 22.30. Celjani so z nedeljsko zmago nad Rudarjem izkoristili spodrsljaj Olimpije proti Taboru, tako da imajo na prvem mestu dve točki prednosti pred večernim tekmecem.

Ni strahu, le pozitivna trema Ivan Božić pravi, da Olimpijo spoštujejo, a strahu pred tako pomembno tekmo ni. Foto: Grega Valančič/Sportida

Za večino nogometašev iz knežjega mesta, če ne kar vse, bo to največja tekma v karierah, a strahu zaradi neizkušenosti na tovrstnih obračunih ni.

"Zavedamo se, da nas čaka zelo težka tekma. Resda imamo dve točki prednosti, a nič še ni odločeno. Moramo zmagati, moramo pokazati, kar smo pokazali med sezono. Ne bojim se za nas. Pričakujem dobro tekmo. Nekdo takšne odločilne tekme doživi le enkrat v življenju, nekdo stokrat. Zame bo ta prva. Spoštujemo Olimpijo. Ni strahu, le pozitivna trema. Gremo na polno," je bil pred klubskim mikrofonom odločen hrvaški krilni napadalec Ivan Božić, eden od dveh strelcev na nedeljski tekmi v Velenju.

Dovolj zreli

Mitja Lotrič verjame, da so dovolj zreli, da sanje spremenijo v resničnost. Foto: Vid Ponikvar Tudi kapetan Celjanov in eden od kandidatov za najboljšega igralca sezone Mitja Lotrič, ki se po tekmi prepovedi vrača v kader, je prepričan, da so dovolj zreli, da sanje spremenijo v resničnost: "Olimpija bo ranjena in motivirana. Take tekme so najtežje, a moramo gledati nase. Če smo pravi, nam nihče v ligi ne more konkurirati. Čeprav smo mlada ekipa, smo zreli, delujemo kot eno. Zdržali bomo pritisk. To bomo dokazali v sredo. Verjamem, da bomo premagali Olimpijo."

Na obračun z Olimpijo smo dobro pripravljeni. Tako kot vedno bomo tudi tokrat na igrišču dali vse od sebe. Pred nami je najpomembnejši obračun v naših karierah, ki ga moramo samo odigrati tako, kot znamo. (Prvi strelec Celja Dario Vizinger)

Remi, zmaga Olimpije, zmaga Celja Moštvi sta na treh tekmah sezone enkrat remizirali (2:2, 15. september), 23. novembra je Olimpija v Celju slavila s 3:1, 13. junija pa so Celjani iz Ljubljane odpeljali zmago z 1:0.

Želi, da uživajo in spoštujejo opravljeno delo

V zasedbi Dušana Kosića je ob Lotriču še en nogometaš, ki se je znašel v finalnem izboru trojice za MVP sezone – z 22 zadetki drugi strelec lige Dario Vizinger, a Ljubljančan na klopi Celja s prstom kaže na pomembnost celotne ekipe, ki je postala razširjena družina.

"Ne glede na to, kaj se bo zgodilo, ne bo spremenilo dejstva, da so ti fantje res dobri. Želim, da uživamo v tem, kar smo do zdaj naredili, da spoštujemo vse, kar smo naredili," pravi trener Dušan Kosić. Foto: Miloš Vujinović/Sportida

"Imamo odlične fante. Ne le strelce, tudi fante, ki garajo v obrambi, pa vratarja. Imamo 26 čudovitih fantov. Energijo moramo dati skupaj in pravi obraz pokazati tudi na zadnji tekmi. Ne glede na to, kaj se bo zgodilo, to ne bo spremenilo dejstva, da so ti fantje res dobri. Treba je ohraniti mirne glave in pokazati največ do zdaj. Treba je iti dalje po tej poti. Želim, da uživamo v tem, kar smo do zdaj naredili, da spoštujemo vse, kar smo naredili. Od strokovnega štaba in igralcev do vodstva. Zelo lepo je biti del nogometnega Celja," pa pred večerom odločitve razmišlja 49-letni Kosić in opozarja, da ne bodo igrali na remi, pač pa bodo šli na polno kot vso sezono.

Obračun v Celju, ki si ga bo zaradi ukrepov za zajezitev novega koronavirusa lahko s tribun ogledalo zgolj 500 gledalcev, se bo začel ob 20.45.

