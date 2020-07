Olimpijina legenda udarila po Celjanih: Niso še zreli za naslov #video

Tokrat bo drugače, je prepričan Sebastijan Cimirotić, ki tekmo danes spremlja ob boku predsednika kluba Milana Mandarića. "Živel sem za take tekme," pripoveduje Cimirotić, ki se živo spominja 27. maja 2001. "Noro, mislim tisto vzdušje, še dandanes se z nekaterimi pogovarjamo, kakšno vzdušje je bilo to za Bežigradom. To je res neka zgodba, ki ti v spominu ostane celo življenje," pravi Olimpijina legenda.

Tudi takrat je Olimpija zaostajala za dve točki. "Maribor se je v bistvu prišel branit. Oni so potrebovali samo točko. Potem so tudi povedli, mi pa smo izenačili. In tistih zadnjih deset minut je šlo vse na glavo. Nekako smo si ustvarili še veliko priložnosti, ampak ko ne gre, pač ne gre," se spominja Cime, ki je na tisti tekmi tudi zadel. Nogometaši Olimpije so razplet težko preboleli. "Nekateri so bili res, ne samo par dni, mesece, ne bom rekel v depresiji, ampak so bili zelo žalostni," se spominja Cimirotić, ki verjame, da bo Olimpija osvojila naslov prvaka.

Dušan Kosić je nekoč igral za Olimpijo. Foto: Miloš Vujinović/Sportida

"Nekaterim se skrajšajo nogice"

Zgrešen strel Vizingerja proti Triglavu je po mnenju Cimirotića namreč dokaz, da Celjani še niso zreli za naslov. "Mi smo že bili v takšnih situacijah. Tudi ti fantje so bili. Vsi vemo, kaj vse so dosegli v eri gospoda Mandarića. Tako, da je glede pritiska vse skupaj na naši strani. Celjani delajo neko novo zgodbo in normalno so v teh zadevah še neizkušeni. Ampak ne glede na to, če imaš pravi moment in se ti vse poklopi, potem lahko pride do tega, da bodo na koncu oni državni prvaki," meni Cimirotić.

Trener Celja Kosić ima izkušnje, leta 2001 je bil namreč Cimetov soigralec. "On mi je tudi podal pri golu, ko smo izenačili na 1:1. Normalno, Dule je odigral mnogo takih tekem in prenesel bo vse te zadeve na igralce. Zdaj bomo pa videli, nekaterim se, če se malo pošalim, tudi skrajšajo nogice," je prepričan nekdanji nogometaš.

Bo torej Kosić znova razočaran? "Hm, zelo spoštujem Duleta, ampak ... ja, bo razočaran," je prepričan 45-letni Ljubljančan. No, če bo Olimpija igrala kot na zadnjih treh tekmah, bo razočaran Cimirotić. Ljubljančanom naslov prvaka prinaša samo zmaga.

