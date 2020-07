Mandarić glasen glede sojenja, o suspenzu Hadžića pa molči

Predsednik Milan Mandarić je Olimpijo popeljal že do štirih lovorik. Dveh naslovov prvaka in dveh pokalnih lovorik. Bo v sredo dočakal še peto?

Predsednik Milan Mandarić je Olimpijo popeljal že do štirih lovorik. Dveh naslovov prvaka in dveh pokalnih lovorik. Bo v sredo dočakal še peto? Foto: Vid Ponikvar

''Prepričan sem, da bomo jutri v Celju ponovno videli naše fante v šampionski formi in zmago Olimpije,'' je dejal prvi mož Olimpije Milan Mandarić, ki je prepričan o srečnem koncu stresne sezone, v kateri so Ljubljančani večji del prebili na prvem mestu, zdaj pa za zagotovitev naslova v sredo zvečer nujno potrebujejo zmago nad Celjem. Predsednik zmajev je pred odločilnim derbijem naredil izjemo in opozoril na domnevne sodniške krivice, vprašanju o disciplinskem postopku zoper Safeta Hadžića, o katerem poroča EkipaSN, pa se je izognil.

Olimpija je bila večji del sezone na vrhu razpredelnice, pred sklepnim dejanjem sezone 2019/20, ki se bo končala v sredo zvečer z velikim derbijem v Celju, pa zaseda drugo mesto. Za Kosićevo četo zaostaja dve točki, zato jo mora v neposrednem obračunu premagati, če želi postati državni prvak. Zeleno-belim se je pred tedni nasmihala lažja pot do lovorike, saj so imeli večjo prednost pred zasledovalci, a so nato z manj prepričljivi rezultati, v oči bodejo zlasti zaporedni neuspehi na domači zelenici v Stožicah, dovolili Štajercem, da jih pred zadnjim dejanjem prehitijo.

Več negativnih stvari na škodo Olimpije

Matej Jug je na srečanju med Olimpijo in Aluminijem pokazal zmajem osem rumenih kartonov, Miral Samardžić pa je bil izključen. Foto: Vid Ponikvar ''Na zadnjih tekmah nismo pokazali pravega obraza, zato je tudi rezultat bil pod pričakovanji. Težko je v tako zgoščenem tempu nenehno ohranjati visoko stopnjo motivacije, v zadnjih treh tekmah pa smo imeli smolo tudi s sojenjem,'' sporoča predsednik Milan Mandarić in pri tem opozarja na delivce pravice. Čeprav jih, kot pravi, spoštuje, ga na zadnjih tekmah vseeno spremlja občutek, da je bila Olimpija prevečkrat oškodovana. In to ravno v najbolj pomembnem, občutljivem delu sezone.

''Znano je, da v Olimpiji visoko cenimo slovenske nogometne sodnike, ki uživajo ugled v svetovnem nogometu. Ves čas, odkar sem predsednik Olimpije, smo se izogibali komentirati odločitve sodnikov, ker se zavedamo, da so pri človeških odločitvah napake neizogibne. Te napake so enkrat na našo škodo, drugič nam v prid in na koncu se to nekako uravnoteži. Problem je, ko se več takih negativnih reči zgodi na škodo enega kluba in to v odločilnih časih, v zaključku prvenstva,'' se je posvetil sodniškim temam in domnevnim napakam, ki niso koristile Olimpiji, ampak poskrbele, da je osvojila manjše število od načrtovanih točk. Bil je tudi konkreten.

Vrhunci dvoboja med Olimpijo in Taborom:

''Po naši oceni smo imeli slabo sojenje že na tekmi proti Aluminiju in smo v tekmo z Muro šli brez dveh ključnih igralcev (Stefan Savić in Miral Samardžić, op. p.). Na zadnji tekmi (proti Taboru, op. p.) nam je sodnik razveljavil povsem regularen gol in je seveda vprašanje, kakšen bi bil končni izid, če bi bila odločitev sodnika pravilna. Poleg tega je imela njegova odločitev za posledico povsem neprimeren odziv Luke Menala, zaradi katerega nanj ne moremo računati na jutrišnji tekmi. Lahko bi govorili tudi o različnih merilih pri kaznovanju igralcev, a ne bom iz tega delal zgodbe,'' je nekatera mnenja obdržal zase. Vseeno pa se čuti njegovo nezadovoljstvo s sojenjem na zadnjih tekmah, na katerih je Olimpija od možnih devet osvojila le eno točko, s tem pa tudi na lestvici padla na drugo mesto.

Olimpija lahko zlahka premaga Celje

Luka Menalo bo zaradi kazni primoran izpustiti zadnjo tekmo Olimpije v tej sezoni, ki odloča o naslovu. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida V sredo lahko Olimpijo na vrh popelje le zmaga. Čeprav so se zmaji znašli v nehvaležnem položaju, je 81-letni Američan srbskih korenin prepričan, da bodo v knežjem mestu kos izzivu in v glavno mesto Slovenije še tretjič od leta 2016 pripeljali ''kanto''. ''Ne glede na vse to (v mislih je imel sojenje na zadnjih tekmah, op. p.), lahko Olimpija jutri premaga Celje brez problema, ker smo boljše moštvo. Prepričan se, da bomo v Celju ponovno videli naše fante v šampionski formi in dočakali zmago. Motiv je dovolj velik in vsi vedo, kako igra Olimpija, kadar je moštvo motivirano,'' si želi, da bi mu zmaji v Celju ponudili razlog za podobno zadovoljstvo, kot so mu ga pred dobrim letom z zmago nad Mariborom v finalu pokala. Ravno na stadionu Z'dežele.

Mandarić, ki je v tej sezoni mrzlično iskal primernega kandidata za naslednika, a nato vendarle ni prišlo do prevzema kluba, je dal v javnih nastopih večkrat vedeti, kako v tej sezoni pričakuje od zmajev naslov prvaka. Zadovoljila bi ga le lovorika, s katero bi tudi lažje naskakoval cilje v Evropi, kjer želi z zeleno-belimi storiti bistveno več, kot je v prejšnjih sezonah. Tudi zaradi tega se je pred dobrim mesecem dni odločil za menjavo Safeta Hadžića, nato pa po daljšem iskanju naslednika, ki se je nekoliko zavleklo, v Ljubljano pripeljal Dina Skenderja. Mladi Hrvat je po odličnem rezultatskem začetku padel v krizo, a bi lahko z zmago v Celju vseeno priigral Olimpiji tisto, kar Mandarić od njega tudi pričakuje. Naslov prvaka in novo državno zvezdico.

Olimpija suspendirala Hadžića, ki je razočaran in ogorčen

Saga okrog Olimpije in Safeta Hadžića, ki mu je klub po menjavi na trenerskem položaju ponudil opravljanje druge vloge, se je zapletla. Foto: SPS/Sportida Skenderjev veliki navijač bo na odločilnem gostovanju sezone tudi njegov predhodnik Hadžić, ki kariere ne namerava nadaljevati pri ljubljanskem klubu, ampak se oprijeti novih izzivov. Po poročanju slovenskega športnega dnevnika EkipaSN pa je pri tem prišlo do nepričakovanega zapleta. Direktor FC Olimpija d. o. o. in predsednik ŠD NK Olimpija Ljubljana sta nekdanjemu trenerju zmajev, ki je bil priljubljen pri navijačih, nedavno po elektronski pošti poslala odločbo o suspenzu in odločitev o obravnavi njegovih prekrškov pred disciplinsko komisijo.

Poleg tega je v dopisu tudi ''grožnja'', da bo klub o Hadžićevih dejanjih najverjetneje obvestil tudi policijo oziroma pristojno tožilstvo. Tako v današnji izdaji poroča EkipaSN, Olimpija pa Hadžiću očita, da je prejemal provizije agentov brez vednosti in odobritve kluba, pri čemer je navedeno izkoriščal za planiranje in izvedbo klubske politike mimo kluba ter brez vednosti zastopnikov kluba. Zaradi tega naj bi nastala tudi večja premoženjska korist v škodo kluba. To je le ena izmed obtožb, zaradi katere so Hadžiću izrekli 14-dnevni suspenz!

Nekdanji trener, večkrat dežurni "gasilec" pri Olimpiji, je v pogovoru za EkipoSN priznal, kako je razočaran in ogorčen ter da ne drži ničesar od naštetega. O tem se bo posvetoval z odvetnikom.

Mandarić: Gre za zelo hude obtožbe ...

Mandarić je prepričan, da bo Olimpija v sredo premagala Celjane in se povzpela na slovenski prestol. Foto: Grega Valančič/Sportida Kako pa o tem zapletu, ki dan pred odločilnim derbijem sezone zagotovo ni poskrbel za to, da bi se v slačilnico zmajev naselil prepotreben mir, razmišlja prvi mož Olimpije? ''Tukaj gre za zelo hude obtožbe, zato tega ne morem komentirati. Vsi vemo, kakšen je postopek, da se te zadeve razčistijo in ugotovi prava resnica. To je vsem v interesu,'' nam je na vprašanje o medijskih zapisih, ki se nanašajo na disciplinski postopek zoper bivšega trenerja Hadžića, odgovoril predsednik Mandarić.

Zadeve (še) ni želel komentirati. Za razliko od sojenja, kjer je čutil potrebo, da javno pojasni, kako del razlogov za slabše rezultate v zadnjih tednih pripisuje prav delu delivcev pravice. Poudaril je le, da gre tukaj za zelo hude obtožbe, zato lahko pričakujemo, da bo dogajanje pri Olimpiji zanimivo tudi po uradnem koncu sezone. Sezone, ki bi jo lahko zmaji, kljub vsem težavam, spremembam in nihanjem, vendarle končali kot prvaki.